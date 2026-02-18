25/02/2026 sport

Juventus lancia Juventus Forward: l'ecosistema d'innovazione che vuole cambiare il calcio

Comolli (Juventus): lancio di Juventus Forward, hub di startup, AI e partnership per reinventare sport business

Presso l'Allianz Stadium di Torino, Juventus ha annunciato l'avvio operativo di Juventus Forward, denominato "Forward. In Play - Innovation Takes the Field". L'iniziativa non è una semplice raccolta di progetti, ma un ecosistema di co-creazione pensato per mettere in contatto il club, le istituzioni, le startup e i partner tecnologici, fungendo da facilitatore per generare innovazione concreta.

L'innovazione è presentata come un requisito fondamentale per mantenere la leadership sportiva e commerciale. L'Amministratore Delegato Damien Comolli ha sottolineato che l'innovazione non è più un'opzione ma una necessità vitale: «Penso che ogni società sportiva debba innovare. Si tratta di trovare vantaggi competitivi in ogni possibile aspetto del club» Comolli. Il dirigente ha aggiunto che il calcio evolve a velocità tali da obbligare le realtà a guardare avanti, prevedendo come saranno i fan e le tecnologie nei prossimi 15 anni.



Al centro della strategia opera la Forward Squad, un team di startup selezionate mediante un rigoroso scouting. Il programma si articola in tre livelli - Player, Champion e Ally - per favorire uno scambio di competenze reciproco. Il Director of Football Strategy Giorgio Chiellini ha definito l'iniziativa come l'estensione naturale di un club che già possiede uno stadio di proprietà e che vuole andare oltre i 90 minuti di gara. «Siamo contenti di lanciare una "innovation squad" perché l'innovazione è parte integrante della Juventus» Chiellini. L'obiettivo è migliorare l'efficienza operativa e, a medio termine, trasformare il programma in una nuova fonte di ricavi.





Per dare concretezza all'ambizione, Juventus ha siglato alleanze con attori di primo piano. CDP Venture Capital trasferirà a Torino il proprio acceleratore dedicato a Sportech e Wellness, trasformando lo stadio in un punto di riferimento nazionale per le startup del settore. The Players Fund supporterà lo scouting globale e i benchmark internazionali, mentre la partnership con Huware sfrutta l'Intelligenza Artificiale di Google Cloud per migliorare le prestazioni in campo e l'engagement dei tifosi.

Juventus Forward persegue tre obiettivi chiave: rafforzare il posizionamento del brand, diffondere una cultura dell'innovazione e creare valore economico e sportivo, consolidando la reputazione del club come pioniere nello sport business mondiale.







Le Startup della Forward Squad: i protagonisti dell'innovazione



Di seguito, le startup selezionate che compongono la squadra dell'innovazione, suddivise per aree di competenza:



Area Performance e Biomeccanica



- Ochy (Livello Player): utilizza l'AI e la visione computerizzata dello smartphone per analizzare il passo e il movimento, fornendo dati su asimmetrie e rischi di infortunio direttamente sul campo.

- Kine-Mo (Livello Player): trasforma comuni videocamere in strumenti di valutazione motoria oggettiva, eliminando le valutazioni visive soggettive per screening su larga scala.

- Valor Vision (Livello Player): piattaforma che converte i video registrati con iPhone in analisi 3D del movimento per monitorare la qualità della performance durante gli allenamenti.

- Soccerment (Livello Champion): specializzata in wearable (dispositivi XSEED) e data analytics, integra video e dati di tracking per migliorare lo sviluppo degli atleti.

Area Salute Mentale e Neurotecnologia



- SPORTHYPE (Livello Player): monitora lo stato mentale e lo stress in tempo reale attraverso la tecnologia EEG indossabile "Holytics".

- i-BrainTech (Livello Champion): focalizzata sull'allenamento cerebrale e il recupero motorio tramite feedback neuromuscolare, offrendo anche esperienze interattive per i fan.

Area Media e Comunicazione AI



- Lingopal (Livello Player): piattaforma di traduzione e doppiaggio in tempo reale (oltre 70 lingue) per rendere i contenuti accessibili a un pubblico globale.

- YouDub Studio (Livello Player): studio di localizzazione che combina AI e controllo umano per doppiare contenuti in 14 lingue e sottotitolarli in 45.

- Profound (Livello Player): strumento di "Answer Engine Optimization" che monitora come le piattaforme di AI parlano del brand, ottimizzando la visibilità nelle risposte generate dalle macchine.

Area Business e Digital Assets



- Penguinpass (Livello Player): gestisce l'hospitality e gli eventi integrando dati IoT per fornire insight in tempo reale su flussi e engagement degli ospiti.

- DHTA (Livello Champion): fornisce l'infrastruttura tecnologica per trasformare il talento sportivo in asset digitali certificati e monetizzabili, garantendo controllo e autenticità.





