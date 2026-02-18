Decreto sulla trasparenza salariale: obblighi e impatti per le imprese italiane | BusinessCommunity.it
BusinessCommunity.it
Home page BusinessCommunity.it Cerca Sommario di questo numero Arretrati News Abbonamenti
BusinessCommunity.it

25/02/2026

idee

Decreto sulla trasparenza salariale: obblighi e impatti per le imprese italiane

Soldi e Valdata (SD Worx): un passaggio essenziale per un mercato del lavoro moderno, trasparente e orientato al valore, che diventerà un driver competitivo

Il 5febbraio il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare il decreto legislativo che recepisce la Direttiva (UE)?2023/970, introducendo un sistema di Pay Transparency per le imprese italiane. Le regole principali prevedono l'obbligo di indicare la retribuzione negli annunci di lavoro, il divieto di chiedere lo storico salariale ai candidati e il diritto dei dipendenti di conoscere i criteri retributivi e le medie per genere. Quando il divario di genere supera il5% senza giustificazione, il datore di lavoro deve intervenire subito per correggere la differenza.
Il provvedimento impone a tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, con almeno 100 dipendenti di monitorare e comunicare annualmente dati specifici: medie, mediane, componenti variabili e distribuzione per quartili retributivi. L'inosservanza attiva l'intervento dell'Ispettorato del Lavoro, delle autorità di parità e può dare origine a azioni giudiziarie.

Pur riguardando solo una piccola parte del tessuto imprenditoriale (circal'1% delle aziende con più di 100 dipendenti), il decreto colpisce le realtà più influenti: le imprese con oltre 250 dipendenti occupano il24% dell'occupazione privata. Queste organizzazioni dovranno dotarsi di sistemi per raccogliere e analizzare i dati salariali, aggiornare i meccanismi di bonus, formare le risorse HR e instaurare dialoghi strutturati con le rappresentanze sindacali. La trasparenza salariale non è più un adempimento occasionale, ma un processo continuo da gestire e aggiornare.
In questo contesto, SD Worx, leader europeo nei servizi HR & Payroll, evidenzia il clima di insoddisfazione salariale e di scarsa fiducia nella equità retributiva. La ricerca HR?&?Payroll Pulse 2025 mostra che quasi la metà dei lavoratori italiani si sente sottopagata, meno del40% ritiene equa la propria retribuzione rispetto a colleghi in ruoli simili, un terzo percepisce un gender pay gap nella propria azienda e solo il31% crede che l'impresa stia agendo per colmarlo, rispetto al40% a livello europeo. Parallelamente, il50% dei datori di lavoro dichiara di aver avviato iniziative per eliminare le disuguaglianze interne.

SD Worx accompagnerà le imprese in tutte le fasi dell'adeguamento: analisi dei dati attuali, identificazione dei gap, consulenza giuslavoristica, revisione di policy e processi retributivi, e fornitura di strumenti di reporting per monitorare l'evoluzione del divario e valutarne l'impatto economico.
"La Pay Transparency richiede alle aziende un salto di qualità nella gestione dei sistemi retributivi", commenta Maurizio Soldi, Portfolio Manager di SD Worx Italy.  "Non basta raccogliere dati: servono criteri oggettivi, processi formalizzati e strumenti che rendano il sistema retributivo misurabile e governabile nel tempo. Per questo abbiamo sviluppato un modello integrato che permette alle imprese di trasformare la conformità in un processo chiaro, sostenibile e realmente utile alla gestione delle risorse interne".


"Per molte imprese la compliance diventerà un driver competitivo", afferma Chiara Valdata People Director di SD Worx Italy.  "L'allineamento tempestivo permetterà non solo di evitare sanzioni e criticità operative, ma anche di rafforzare attrattività, retention e fiducia interna. Un passaggio essenziale per un mercato del lavoro moderno, trasparente e orientato al valore. SD Worx continuerà ad accompagnare le imprese in questo percorso, trasformando un obbligo europeo in un vantaggio competitivo per il Paese".
 

Copertina BusinessCommunity.it
Sommario del magazine di questa settimana

Idee e Opinioni

Competitività in EU: il 96% dei leader chiede più integrazione

Welfare aziendale: il motore nascosto della crescita economica delle PMI

Decreto sulla trasparenza salariale: obblighi e impatti per le imprese italiane

Intelligenza artificiale agentica: la sfida della nuova leadership aziendale

Marco Baldini (GreenYellow Italia): perché scegliere un partner energetico integrato fa la differenza

Fare Business

Finisce l'era del commerciale tradizionale. La digitalizzazione cambia tutto

Il mercato del lavoro privilegia i senior: il declino dei profili junior

AI spinge l'eCommerce B2B oltre i 1,8&8239;trilioni di euro nel 2025

Imprenditori italiani: resilienza tra burocrazia e sfide finanziarie

Come lo smartworking sta trasformando il benessere del lavoratore e la cultura aziendale

Health Industries in Italia: operazioni di Mergers e Acquisitions in crescita

Logistica; il Nord Ovest vale il 44% del fatturato italiano. Crescita, AI e sostenibilità al centro

MECSPE 2026 svela la fabbrica relazionale: l'innovazione che trasforma il manifatturiero

Marketing

Il 2026 del digital advertising tra omnicanalità, governance e ricerca di equilibrio

L'AI rivoluziona il rapporto tra brand e consumatori

Digital Marketing per Arredo e Design: l'87% dei brand punta su AI e omnichannel strutturato

Digital Business

CLS apre l'Experience Center a Segrate per il material handling

Retelit e Microsoft lanciano infrastruttura Hybrid Cloud per il finance italiano

Finanza e investimenti

Mercati globali: la bolla scoppierà o continuerà il mercato rialzista?

Gold-miner gap: perché le azioni aurifere restano sottovalutate

Azionario: rendimenti solidi del 2025 spingono verso una diversificazione globale nel 2026

Scegli il tuo veleno: geopolitica o intelligenza artificiale

Sport Business

Juventus lancia Juventus Forward: l'ecosistema d'innovazione che vuole cambiare il calcio

Leisure

Cinque generazioni e un segreto per fare grandi vini - Vinitor Sapiens

Capitalizzare il capitale umano con l'AI - Libro ''Leadership e capitale umano''

Il software non è più quello di una volta - Punto e a capo - @gigibeltrame

BusinessCommunity.it - Supplemento a G.C. e t. - Reg. Trib. Milano n. 431 del 19/7/97
Dir. Responsabile Gigi Beltrame - Dir. Editoriale Claudio Gandolfo
Politica della Privacy e cookie

ARGOMENTI: marketing - retail - ecommerce - intelligenza artificiale - AI - IA - digital transformation - pmi - high yield - bitcoin - bond - startup - pagamenti - formazione - internazionalizzazione - hr - m&a - smartworking - security - immobiliare - obbligazioni - commodity - petrolio - brexit - manifatturiero - sport business - sponsor - lavoro - dipendenti - benefit - innovazione - b-corp - supply chain - export - - punto e a capo -

> Vai al sommario < - > Guarda tutti gli arretrati < - > Leggi le ultime news <