25/02/2026 fare

Health Industries in Italia: operazioni di Mergers e Acquisitions in crescita

Brombin (PwC): il dinamismo delle aziende farmaceutiche italiane, le dinamiche di consolidamento nei servizi sanitari e la maturità di asset Health e Pharma detenuti da primari fondi di Private Equity inducono a guardare al 2026 con rinnovato ottimismo

Nel 2025 il comparto Health Industries in Italia ha registrato 99 operazioni di M&A, in rialzo rispetto alle 91 del 2024. La crescita è stata alimentata soprattutto da operazioni di add-on dei grandi gruppi sanitari e dall'attività dinamica dei fondi Private Equity specializzati nel mid-market.

A livello globale, le M&A nel settore Health Industries sono scese del 5% in termini di volumi, ma sono aumentate del 45% in valore, trainate da undici megadeal (oltre 5 miliardi di dollari) nel 2025. In Italia, il segmento Health Services è passato da 30 a 41 operazioni, mentre Pharma & Life Sciences è rimasto stabile (58 operazioni rispetto a 62).



Le operazioni più rilevanti annunciate nel FY25 includono:



- NB Renaissance and NB Aurora/Genetic;

- Faes Farma/Sifi;

- DOC Generici/Geofarma;

- Giuliani/Laboratoires Bailleul International S.A. - Fidia/Meditrina Pharmaceuticals

- Fidia/Altacor;

- Investindustrial/Fatro;

- Polifarma/Hennig Arzneimittel GmbH & Co.;

- GSquare/G21;

- Andera Partners/Adler Ortho;

- VSP Vision/Marcolin;

- Quadrivio/MIR;

- Quadrivio/Biotec Italia;

- Fremman Capital/Diesse;

- Nextalia/Ca' Zampa;

- Fater SpA/Amuchina & Infasil brands;



"La crescente pressione sui dealmakers per investire l'ampia liquidità disponibile, il dinamismo delle aziende farmaceutiche italiane, le dinamiche di consolidamento nei servizi sanitari e la maturità di asset Health e Pharma detenuti da primari fondi di Private Equity inducono a guardare al 2026 con rinnovato ottimismo. I settori più dinamici continuano ad essere: servizi diagnostici, consumer healthcare, life science, nutraceutica e CDMO", ha dichiarato Nicolò Brombin, Partner PwC Italia e HI Deals Leader. Nel 2025, il 57% delle operazioni è stato completato da investitori finanziari, invertendo il trend del 2024 quando gli investitori strategici rappresentavano circa il 55% delle chiusure.





Health Services



Gli investitori finanziari si sono intensificati grazie a:



- Shift verso la sanità privata: i pazienti scelgono strutture private per ridurre i tempi di attesa.

- Evoluzione delle aspettative: richiesta di accesso rapido a specialisti, diagnosi e cure preventive, supportate da tecnologie digitali.

- Dinamiche demografiche: invecchiamento della popolazione spinge la domanda di servizi sanitari.

- Opportunità di consolidamento: aggregazioni mirate riducono i costi, favoriscono il cross-selling e la digitalizzazione, proteggendo la marginalità contro la carenza di personale e l'aumento delle retribuzioni.







Il flusso di capitali privati verso la sanità continuerà, ma con criteri più selettivi, privilegiando la qualità del servizio, la digitalizzazione e l'uso dell'AI.

Pharma & Life Sciences



Le operazioni nel segmento hanno mostrato che le aziende farmaceutiche italiane sfruttano la liquidità disponibile per ampliare l'offerta e penetrare nuovi mercati, come evidenziato da: DOC Generici/Geofarma, Fidia Farmaceutici/Meditrina, Fidia Farmaceutici/Altacor, Polifarma/Hennig.

Nel life science e medtech, fondi Private Equity internazionali hanno acquisito asset italiani di medio-piccola dimensione ad alto contenuto tecnologico, tra cui Adler Ortho, G21, Diesse e MIR.

Le imprese farmaceutiche italiane tendono sempre più ad aprire il capitale a investitori finanziari, non solo per monetizzare il valore creato, ma anche per ottenere supporto in espansioni strategiche, incluse acquisizioni internazionali.

Le M&A rimangono un motore fondamentale per la crescita delle aziende farmaceutiche italiane, favorendo l'espansione geografica, la copertura di gap di prodotto, l'innovazione e le sinergie sui costi, ad esempio mediante razionalizzazione del footprint produttivo o della rete vendita.





