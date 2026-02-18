Health Industries in Italia: operazioni di Mergers e Acquisitions in crescita
Brombin (PwC): il dinamismo delle aziende farmaceutiche italiane, le dinamiche di consolidamento nei servizi sanitari e la maturità di asset Health e Pharma detenuti da primari fondi di Private Equity inducono a guardare al 2026 con rinnovato ottimismo
Nel 2025 il comparto Health Industries in Italia ha registrato 99 operazioni di M&A, in rialzo rispetto alle 91 del 2024. La crescita è stata alimentata soprattutto da operazioni di add-on dei grandi gruppi sanitari e dall'attività dinamica dei fondi Private Equity specializzati nel mid-market.
A livello globale, le M&A nel settore Health Industries sono scese del 5% in termini di volumi, ma sono aumentate del 45% in valore, trainate da undici megadeal (oltre 5 miliardi di dollari) nel 2025. In Italia, il segmento Health Services è passato da 30 a 41 operazioni, mentre Pharma & Life Sciences è rimasto stabile (58 operazioni rispetto a 62).
Le operazioni più rilevanti annunciate nel FY25 includono:
- NB Renaissance and NB Aurora/Genetic;
- Faes Farma/Sifi;
- DOC Generici/Geofarma;
- Giuliani/Laboratoires Bailleul International S.A. - Fidia/Meditrina Pharmaceuticals
- Fidia/Altacor;
- Investindustrial/Fatro;
- Polifarma/Hennig Arzneimittel GmbH & Co.;
- GSquare/G21;
- Andera Partners/Adler Ortho;
- VSP Vision/Marcolin;
- Quadrivio/MIR;
- Quadrivio/Biotec Italia;
- Fremman Capital/Diesse;
- Nextalia/Ca' Zampa;
- Fater SpA/Amuchina & Infasil brands;
"La crescente pressione sui dealmakers per investire l'ampia liquidità disponibile, il dinamismo delle aziende farmaceutiche italiane, le dinamiche di consolidamento nei servizi sanitari e la maturità di asset Health e Pharma detenuti da primari fondi di Private Equity inducono a guardare al 2026 con rinnovato ottimismo. I settori più dinamici continuano ad essere: servizi diagnostici, consumer healthcare, life science, nutraceutica e CDMO", ha dichiarato Nicolò Brombin, Partner PwC Italia e HI Deals Leader. Nel 2025, il 57% delle operazioni è stato completato da investitori finanziari, invertendo il trend del 2024 quando gli investitori strategici rappresentavano circa il 55% delle chiusure.
Health Services
Gli investitori finanziari si sono intensificati grazie a:
- Shift verso la sanità privata: i pazienti scelgono strutture private per ridurre i tempi di attesa.
- Evoluzione delle aspettative: richiesta di accesso rapido a specialisti, diagnosi e cure preventive, supportate da tecnologie digitali.
- Dinamiche demografiche: invecchiamento della popolazione spinge la domanda di servizi sanitari.
- Opportunità di consolidamento: aggregazioni mirate riducono i costi, favoriscono il cross-selling e la digitalizzazione, proteggendo la marginalità contro la carenza di personale e l'aumento delle retribuzioni.
Il flusso di capitali privati verso la sanità continuerà, ma con criteri più selettivi, privilegiando la qualità del servizio, la digitalizzazione e l'uso dell'AI.
Pharma & Life Sciences
Le operazioni nel segmento hanno mostrato che le aziende farmaceutiche italiane sfruttano la liquidità disponibile per ampliare l'offerta e penetrare nuovi mercati, come evidenziato da: DOC Generici/Geofarma, Fidia Farmaceutici/Meditrina, Fidia Farmaceutici/Altacor, Polifarma/Hennig.
Nel life science e medtech, fondi Private Equity internazionali hanno acquisito asset italiani di medio-piccola dimensione ad alto contenuto tecnologico, tra cui Adler Ortho, G21, Diesse e MIR.
Le imprese farmaceutiche italiane tendono sempre più ad aprire il capitale a investitori finanziari, non solo per monetizzare il valore creato, ma anche per ottenere supporto in espansioni strategiche, incluse acquisizioni internazionali.
Le M&A rimangono un motore fondamentale per la crescita delle aziende farmaceutiche italiane, favorendo l'espansione geografica, la copertura di gap di prodotto, l'innovazione e le sinergie sui costi, ad esempio mediante razionalizzazione del footprint produttivo o della rete vendita.
Sommario del magazine di questa settimana
Idee e Opinioni
Fare Business
Marketing
Digital Business
Finanza e investimenti
Sport Business
Leisure
BusinessCommunity.it - Supplemento a G.C. e t. - Reg. Trib. Milano n. 431 del 19/7/97
Dir. Responsabile Gigi Beltrame - Dir. Editoriale Claudio Gandolfo
Politica della Privacy e cookie