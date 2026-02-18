AI spinge l'eCommerce B2B oltre i 1,8&8239;trilioni di euro nel 2025 | BusinessCommunity.it
25/02/2026

AI spinge l'eCommerce B2B oltre i 1,8&8239;trilioni di euro nel 2025

Liscia (Netcomm): oggi le imprese italiane, in particolare le PMI, possono trovare un equilibrio tra tecnologia, processi e investimenti grazie alla vasta offerta di soluzioni disponibili e ai grandi Marketplace

Roberto Liscia, presidente di Netcomm, ha introdotto la nona edizione di NetcomFocusB2B Digital Commerce, evidenziando come l'Intelligenza Artificiale stia trasformando il commercio inter-azienda. Durante l'evento è stato presentato il paper "AICommerce - La nuova frontiera del commercio intelligente", che analizza le priorità di adozione dell'AI nei processi di e-commerce B2B.
Il valore del mercato europeo dell'eCommerce B2B è previsto a 1.817miliardi di euro entro il 2025. Si prevede che 25-30% degli ordini sarà gestito online, con una crescita accelerata grazie all'AI. La maggior parte dei buyer, 89%, utilizza già strumenti di AI generativa per individuare fornitori, configurare soluzioni, analizzare il mercato di approvvigionamento e negoziare prezzi.

"Il commercio digitale B2B non è più una semplice evoluzione tecnologica, ma rappresenta una leva strategica per la competitività delle imprese amplificato dall'Intelligenza Artificiale", commenta  Liscia. "L'AI sta stravolgendo il B2B forse più del B2C: sul fronte della domanda, i buyer utilizzano sempre più AI e tool intelligenti per tutte le fasi di scouting, acquisto e gestione del ciclo passivo. Dal lato dell'offerta, l'AI nei processi di front-end offre opportunità enormi nel B2B, dove le configurazioni di prodotto e prezzo sono molto più complesse, le relazioni con i clienti più articolate e conversazionali.  Oggi le imprese italiane, in particolare le PMI, possono trovare un equilibrio tra tecnologia, processi e investimenti grazie alla vasta offerta di soluzioni disponibili e ai grandi Marketplace B2B che abbattono le barriere all'ingresso".

Le nuove generazioni di buyer, soprattutto millennial eGenZ, richiedono esperienze di acquisto fluide. L'AI Prompting consente loro di cercare e configurare offerte in autonomia, mentre i Marketplace B2B aprono la porta a fornitori globali, democratizzando l'accesso alle migliori soluzioni.
Gli AIAgent trovano terreno fertile nel B2B: integrati con i sistemi aziendali, accedono a dati proprietari per fornire risposte contestuali. L'automazione delle attività ripetitive incrementa la produttività commerciale; i costi di Customer Service diminuiscono grazie alla gestione autonoma di richieste complesse; la personalizzazione scalabile aumenta il tasso di conversione e il valore medio dell'ordine; le analisi predittive migliorano la manutenzione e favoriscono il cross-selling.


L'innovazione e gli investimenti in commercio digitale stanno crescendo significativamente nel B2B, un settore che mostra grande resilienza e crea opportunità concrete per aprire nuovi mercati internazionali, anche grazie alla forte componente dell'export che caratterizza il Made in Italy. 

Il B2B Digital Commerce rappresenta oggi una grande opportunità per l'espansione geografica delle imprese italiane, che possono sfruttare modelli digitali, ibridi e agenti per migliorare l'efficienza dei processi di front e back-end. L'AI permette di semplificare l'esperienza dei clienti e al contempo di gestire le complessità tipiche di questo settore, dalla configurazione di prodotti complessi alla personalizzazione di prezzi e servizi. Tuttavia, le imprese italiane mostrano ancora un ritardo nella digitalizzazione, rendendo l'adozione dell'AI una sfida urgente per mantenere la competitività sui mercati globali.

AI spinge l'eCommerce B2B oltre i 1,8&8239;trilioni di euro nel 2025

