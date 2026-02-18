25/02/2026 cover

Marco Baldini (GreenYellow Italia): perché scegliere un partner energetico integrato fa la differenza

I benefici economici sono la leva per lo sviluppo di progetti che incrementano l'efficacia dei processi produttivi, ne migliorano l'affidabilità, e consentono di raggiungere obbiettivi ESG

Il 24 marzo al Gran Visconti Palace Hotel di Milano si terrà l'evento di Nonsoloambiente e GreenYellow in cui si affronta il tema di come le aziende del settore food possono intraprendere il percorso della transizione energetica senza basarsi sugli incentivi statali (qui il link per iscriversi). Ne abbiamo parlato con Marco Baldini, COO di GreenYellow Italia.

Perché un'azienda dovrebbe scegliere di intraprendere una strategia energetica?



La vera domanda è "perché non dovrebbe?". Mentre nei primi anni 2000 parlare di efficienza energetica e di rinnovabili era roba da "ambientalisti ricchi", adesso l'abbassamento dei costi di installazione fa si che investire in efficienza energetica e rinnovabili sia economicamente sostenibile, e, sia chiaro, senza bisogno di sistemi di incentivazione. Infatti i dati mostrano che a livello globale gli investimenti in questo tipo di tecnologie hanno triplicato quelli relativi alle fonti fossili. Però in Italia ci sono circa 400.000 imprese, e solo il 15% ha avviato una strategia energetica chiara. Incomprensibile.



Quali sono i benefici di una strategia energetica?



L'installazione di un impianto fotovoltaico in autoconsumo consente di ridurre i costi di acquisto dell'energia di oltre il 50%. In ambito efficienza energetica il risparmio dipende dal tipo di intervento. In alcuni casi i ritorni sono di pochi mesi, in altri di qualche anno. Ma non dimentichiamo che i benefici economici sono la leva per lo sviluppo di progetti che oltretutto incrementano l'efficacia dei processi produttivi, ne migliorano l'affidabilità, aumentano l'indipendenza da altre fonti, e consentono di raggiungere obbiettivi legati ad aspetti ESG, oltre a innalzare l'immagine green delle aziende.





Il mercato delle energie rinnovabili è sempre più competitivo. Perché un'azienda dovrebbe scegliere GreenYellow rispetto ad altri operatori?



Oggi molte aziende propongono impianti fotovoltaici o servizi di efficienza energetica. La differenza sta nel modello. GreenYellow non si limita a installare un impianto: progettiamo, finanziamo, realizziamo e gestiamo soluzioni energetiche integrate, assumendoci il rischio tecnico e finanziario dell'investimento. Questo significa che il cliente può beneficiare immediatamente del risparmio energetico, aumentando la propria competitività senza immobilizzare capitale e senza preoccuparsi della gestione operativa nel lungo periodo.







Quindi il vostro è un approccio "chiavi in mano"?



È molto di più. È un approccio "chiavi in mano e orientato alla performance". Ogni progetto viene strutturato per garantire risultati misurabili nel tempo. Monitoriamo costantemente le performance degli impianti e interveniamo in modo proattivo per assicurare efficienza e continuità. Il nostro obiettivo non è vendere un impianto, ma costruire una partnership energetica di lungo periodo.

In cosa consiste concretamente il valore aggiunto per un'azienda italiana?



In tre elementi fondamentali. Primo: l'assenza di investimento iniziale grazie a modelli di finanziamento dedicati. Secondo: la competenza tecnica consolidata a livello internazionale, che ci permette di portare in Italia soluzioni innovative già testate in altri mercati. Terzo: un approccio integrato che combina fotovoltaico, efficienza energetica e, sempre più, sistemi di accumulo e gestione intelligente dell'energia.

A nessuno piace fare investimenti azzardati. I nostri clienti sono società leader nei loro settori di riferimento, e utilizzano le proprie risorse economico finanziare in quello che sanno fare meglio, il loro business. Allo stesso modo noi investiamo consapevolmente dove siamo certi di portare valore aggiunto prendendoci carico della gestione della loro energia.

Molti operatori promettono risparmi importanti. Come si distingue GreenYellow in termini di affidabilità?



L'affidabilità si misura nel tempo. Noi restiamo al fianco del cliente per tutta la durata del contratto, garantendo performance e manutenzione. Non si tratta solo di installare pannelli, ma di ottimizzare i consumi, ridurre le emissioni e contribuire in modo concreto agli obiettivi ESG delle imprese. La nostra solidità finanziaria e l'esperienza maturata in contesti complessi rappresentano un ulteriore elemento di garanzia.

Qual è la visione di GreenYellow per il mercato italiano?



L'Italia ha un potenziale straordinario sia nell'autoproduzione da fonte rinnovabile, che nella gestione dell'energia. La nostra visione è accompagnare le imprese in una transizione energetica concreta, sostenibile e competitiva. Crediamo che la sostenibilità non sia solo un valore ambientale, ma un fattore strategico di crescita. GreenYellow vuole essere il partner che rende questa transizione semplice, accessibile e misurabile.





