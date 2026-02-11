18/02/2026 sport

Olimpiadi invernali 2038: anche la Svizzera propone un modello decentralizzato

La candidatura elvetica prevede un investimento da 2,2 miliardi di franchi, 82% dai privati, e una rete di sedi alpine

Quella di Milano-Cortina ancora in corso, è un'edizione delle olimpiadi invernali che ha fatto scuola. La Svizzera ha infatti presentato al CIO un progetto per le Olimpiadi e i Paralimpici invernali del 2038 basato su una struttura decentralizzata. L'idea prevede la distribuzione delle gare tra diverse località alpine, tra cui Crans-Montana per lo sci alpino e Losanna per il pattinaggio di figura e di velocità.

Le parti interessate si trovano attualmente in un periodo di "dialogo privilegiato" con il CIO per i Giochi del 2038. Il CIO ha concesso alla candidatura svizzera questo status speciale a novembre 2023, poiché anche le Alpi francesi e Salt Lake City sono state invitate a "dialoghi mirati" rispettivamente per i Giochi del 2030 e del 2034, che alla fine le hanno portate ad aggiudicarsi gli eventi, i primi dei quali sono stati ufficialmente approvati solo ad aprile.



Il piano finanziario contempla un budget complessivo, dall'assegnazione del contratto ai Giochi stessi, di 2,2 miliardi di franchi svizzeri (circa 2,36 miliardi di euro). Il 82% dei fondi proviene da investimenti privati, mentre il 18% è destinato al settore pubblico.

I principali contributi privati includono:



- On (marchio svizzero di abbigliamento sportivo) ha impegnato 20 milioni di franchi.

- La Conferenza dei direttori del settore del gioco e dell'industria dei videogiochi (CDGA) ha destinato fino a 60 milioni di franchi per i Paralimpici.

- La Confederazione svizzera richiede 130 milioni di franchi per gli Olimpici e 60milioni per i Paralimpici.





- Cantoni e comuni aggiungeranno ulteriori risorse finanziarie.

- Una riserva pari al 10% del bilancio totale e una garanzia privata di 200 milioni di franchi copriranno eventuali deficit. Il CIO ha concesso al dossier svizzero lo status di "dialogo privilegiato" a novembre 2023, riconoscendo la solidità delle basi progettuali. Questo periodo, che si estende fino alla fine del 2027, esclude altre candidature per il 2038 e permette di definire la distribuzione delle sedi, la strategia di finanziamento, le garanzie e il supporto pubblico.

Il modello prevede l'utilizzo di impianti sportivi di livello mondiale già esistenti, attivi annualmente per Coppe del Mondo, Campionati del Mondo e Campionati Europei. La collaborazione con le federazioni nazionali di sport invernali e i comitati locali mira a contenere costi e impatto ambientale.







«Nella storia delle Olimpiadi, sono sempre state città o regioni a ospitare i Giochi», afferma Frédéric Favre, CEO dell'Associazione Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2038. «Il CIO ha reso più trasparenti le regole e vogliamo cogliere questa opportunità affinché la Svizzera diventi il primo 'Paese ospitante' nella storia dei Giochi Olimpici e Paralimpici».



Lenka Kölliker, co-presidente dell'Associazione Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2038, ha dichiarato: "Svizzera 2038 è un progetto con una durata di oltre 10 anni, perché già nel 2027 sapremo se ospiteremo i Giochi nel 2038. Ciò significa che non stiamo organizzando un evento a breve termine, ma abbiamo piuttosto un lungo periodo di sviluppo pianificato e attenzione internazionale".

Il Consiglio federale avvierà una procedura di consultazione e successivamente adotterà una risoluzione fondamentale in materia di politica e pianificazione, che sarà poi discussa in Parlamento. Se la consultazione avrà esito positivo, il CIO dovrebbe pronunciarsi sull'assegnazione formale dei Giochi nel 2027.

