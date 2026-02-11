18/02/2026 fare

MICAM rivoluziona il layout per la 101ª edizione a Milano Rho

Ceolini (MICAM): l'edizione invernale di febbraio nasce con l'obiettivo di valorizzare la filiera calzaturiera e restituire un'immagine contemporanea del settore

MICAM, l'evento di riferimento mondiale per le calzature di moda, annuncia una revisione completa del layout espositivo per la 101ª edizione, che si terrà dal 22 al 24 febbraio 2026 presso Fiera Milano Rho.

Il nuovo design trasforma gli spazi da semplici luoghi di esposizione a piattaforme dinamiche, favorendo incontri e dialoghi tra tutti gli attori della filiera.

L'obiettivo è creare un ambiente più fluido e leggibile, capace di generare valore, stimolare connessioni e offrire ispirazione a espositori e visitatori.

Questo approccio olistico integra produzione, design e innovazione, valorizzando il Made in Italy e l'eccellenza internazionale del settore.



Il cambiamento nasce dal piano industriale avviato un anno fa con il supporto di KPMG, che ha evidenziato la necessità di un ecosistema condiviso basato sull'ascolto dei mercati.

Le nuove zone dei padiglioni sono organizzate per prodotto:



- Padiglione 1: calzature eleganti e comode per la vita quotidiana.

- Padiglione 2: innovazione e tendenze contemporanee.

- Padiglione 3: stile creativo oltre il formale.

- Padiglione 4: evoluzione della moda e del gusto.

- Padiglione 5: tendenze globali e collaborazioni internazionali.

Le aree istituzionali, tra cui VIP Buyers Lounge, Ristorante e Ufficio Stampa, saranno posizionate alla fine del Padiglione 1.





MICAM Next, con i seminari curati da WIRED Italia, e le sezioni Trends & Materials, Emerging Designer e Future of Retail, saranno collocate al fondo del Padiglione 3, creando un polo dedicato all'innovazione.

Nel Padiglione 5 si consolida la partnership con MIPEL, che si sposterà nella parte anteriore, mentre al centro nasce M&M - The Hub, spazio condiviso per iniziative sinergiche tra le due manifestazioni.

All'interno dell'Hub, MICAM Academy e MIPEL Factory si fondono, offrendo formazione, ricerca e sperimentazione tecnica in un ambiente partecipativo.







L'area Italian Startup, realizzata con ICE-Agenzia e il MAECI, ospita startup italiane ad alto contenuto innovativo nel settore moda. Un'ulteriore zona dedicata al prodotto presenterà modelli di calzature e borse secondo i tre macro-trend della stagione Autunno/Inverno 2026-2027, affiancata da un'area relax per i visitatori.

"L'edizione invernale di febbraio di MICAM nasce con l'obiettivo di valorizzare la filiera calzaturiera, restituire un'immagine contemporanea del settore e offrire un'esperienza immersiva in cui business, intrattenimento, formazione e innovazione si intrecciano in un percorso progettuale pensato su misura per buyer ed espositori. Abbiamo avviato una revisione complessiva che partirà da febbraio e proseguirà nelle edizioni successive, per rendere la visita sempre più semplice e immediata e permettere ai buyer di riconoscere con chiarezza la merceologia presente in ogni padiglione", afferma Giovanna Ceolini, Presidente MICAM.





