18/02/2026 fare

Lavoro: la fine delle grandi dimissioni e l'inizio della grande ricalibratura

Gallesi (Hunters Group): un nuovo equilibrio basato su competenze, trasparenza e valore reale, superando per certi versi la rigidità delle job description per mettere al centro le competenze e il potenziale

L'Osservatorio di Hunters Group rileva un aumento medio del 2,6% delle retribuzioni in Italia, una risposta all'inflazione degli ultimi tre anni e una mossa per salvaguardare il potere d'acquisto.

"In questo scenario - precisa Joelle Gallesi, managing director di Hunters Group - il lavoro non rappresenta più una voce di costo, ma un asset di governance. Grazie al nostro Osservatorio sulle retribuzioni 2026, un'analisi dettagliata che fotografa l'evoluzione del mercato del lavoro in Italia, vogliamo offrire a chi si occupa di ricerca e selezione o di gestione delle risorse umane uno strumento per trasformare la politica retributiva in una strategia di talent attraction e talent retention poiché i lavoratori, ormai, non cercano più soltanto una RAL, ma un progetto di crescita e di valore misurabile. Non siamo più di fronte al fenomeno delle grandi dimissioni, ma assistiamo a quella che potremmo definire la grande ricalibratura, dove aziende e professionisti hanno cercato un nuovo equilibrio basato su competenze, trasparenza e valore reale, superando per certi versi la rigidità delle job description per mettere al centro le competenze e il potenziale".



Il rapporto evidenzia tre fattori chiave che stanno rimodellando il mercato del lavoro: l'Intelligenza Artificiale (AI) è divenuta requisito operativo per quasi tutti i profili; la sostenibilità e i criteri ESG sono ora parte integrante della strategia aziendale; la trasparenza retributiva avanza verso la riduzione del gender pay gap, con una normativa prevista per giugno 2026.

I settori più influenzati dalla nuova dinamica salariale sono:



- Assistant & office support: una executive assistant senior percepisce una RAL tra 70.000 e 100.000 euro; il ruolo è evoluto da operativo a strategico, con focus su autonomia e gestione della complessità.





- Automation & engineering: la domanda interna cresce del 20,5%; un plant manager senior può superare i 90.000 euro annui, mentre un robotics engineer junior parte da circa 30.000 euro.

- Banking & insurance: l'integrazione di modelli Fintech e Insurtech spinge la ricerca di competenze AI e cyber-resilience; un private banker senior guadagna fino a 250.000 euro, e un relationship manager con oltre 8 anni di esperienza tra 95.000 e 180.000 euro.

- Construction: i progetti PNRR e la digitalizzazione tramite BIM richiedono project manager con competenze multidisciplinari; le retribuzioni variano da 32.000 euro in ingresso a 85.000 euro per senior con più di 8 anni.







- Energy: la trasformazione verso la sostenibilità spinge le aziende a ricercare talenti con know-how tecnico, finanziario e regolatorio; un ESG & sustainability manager senior può arrivare a 120.000 euro, mentre un renewable project manager fino a 130.000 euro.

- Financial services. Il settore finance si conferma il fulcro della resilienza aziendale. Oltre alla solida gestione dei flussi e della compliance, la sfida risiede nella finance transformation: l'automazione dei processi e l'integrazione dei criteri ESG ridefiniscono le agende dei CFO. Le aziende ricercano professionisti capaci di coniugare visione analitica e leadership per guidare la crescita sostenibile e l'allocazione intelligente del capitale. Non mancano le occasioni (anche di guadagno) per le figure chiave: un CFO percepisce una RAL compresa tra i 90.000 e i 130.000 euro e un risk manager Junior fino a 40.000 euro.

Human resources. Il settore HR è protagonista di una rivoluzione guidata da digitalizzazione, cultura organizzativa e l'urgenza della talent retention. Le aziende ricercano competenze trasversali capaci di gestire il ricambio generazionale e l'integrazione di sistemi digitali. L'HR diventa, quindi, il motore strategico per ottimizzare le performance e guidare il cambiamento. Questa evoluzione sposta l'attenzione verso ruoli chiave come HR business partner (con RAL che partono dai 29.000 ai 34.000 euro lordi all'anno per le figure junior) o i compensation & benefits manager (che, con 8 anni di esperienza, possono guadagnare fino a 75.000 euro), che possiedono competenze sempre più analitiche e orientate al business.

Retail & GDO. Il settore Retail in Italia sta vivendo una profonda metamorfosi verso il modello phygital, all'interno del quale l'integrazione tra store fisico e canali digitali ridefinisce l'intera catena del valore. In un mercato focalizzato sulla customer centricity, la gestione dei dati e l'omnicanalità sono diventate competenze imprescindibili. Le aziende oggi non cercano solo efficienza, ma leader capaci di trasformare il punto vendita in un hub di esperienza e relazione, bilanciando la pressione sui risultati economici con la necessità di attrarre e trattenere talenti in un ecosistema ad alto turnover. In fatto di stipendi, il comparto digital la fa da padrone: un E-Commerce & omnichannel manager con più di 8 anni di esperienza può guadagnare fino a 140.000 euro lordi all'anno.

Sales. Oggi non si cercano più soltanto venditori, ma professionisti in grado di integrare competenze tecniche, capacità relazionali e visione strategica. Per non perdere i migliori talenti, le RAL sono molto competitive: un business development manager dai 3 agli 8 anni di lavoro alle spalle guadagna, in media, dai 45.000 ai 60.000 euro, mentre un export manager senior fino a 85.000 euro.

Tax & legal. Il settore Tax & Legal è segnato da un'iper-regolamentazione che trasforma le funzioni legali e fiscali da centri di costo a partner strategici del business, anche nelle medie imprese. Un legal manager, ad esempio, guadagna dai 23.000 ai 32.000 euro in ingresso che arrivano ad oltre 72.000 in caso di professionisti senior.