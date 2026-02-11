18/02/2026 fare

Future of Work Trends 2026: i cinque driver che trasformano il lavoro

Rimassa (Radical HR): la vera sfida è l'Agentic Organization. Aziende in cui persone, intelligenza artificiale e sistemi automatizzati collaborano come un unico ecosistema

Il nuovo studio Future of Work Trends 2026 dell'Osservatorio di Radical HR individua cinque direttrici capaci di cambiare il modo di operare delle imprese. La ricerca sostiene che il problema non è più la carenza di talenti, ma un people shortage: mancano persone, competenze aggiornate e sistemi in grado di sostenere carriere più lunghe e trasformazioni tecnologiche rapide.

- HR strategico, data-driven e tecnologico - La funzione risorse umane deve superare i tradizionali silos, assumendo un ruolo di pianificazione basata sui dati e sull'uso di tecnologie avanzate.

- Leadership orientata al cambiamento - I leader devono passare dal controllo alla capacità di progettare e governare il cambiamento, traducendo insight e bisogni del personale in decisioni operative.



- Professional longevity - Le carriere si trasformano da sprint a maratona; è necessario promuovere l'employability, il reskilling continuo e supportare le diverse fasi della vita, dal caregiving alla convivenza multigenerazionale.

- Skills-Flow Model - Il lavoro si organizza attorno alle competenze, superando il paradigma "build-buy-borrow". Interni, freelance e tecnologie collaborano su progetti in base alle skill richieste.

- Agentic Organization - L'AI non è più solo uno strumento di supporto, ma diventa un agente operativo all'interno dell'organizzazione. Persone, intelligenza artificiale e robot collaborano come un unico ecosistema, richiedendo nuove regole di ruolo, processo decisionale e governance.





"Non stiamo vivendo una semplice crisi di talenti, ma una crisi molto più profonda del lavoro così come lo abbiamo organizzato finora. Oggi mancano persone, competenze aggiornate e modelli capaci di sostenere carriere sempre più lunghe e organizzazioni sempre più complesse. La risposta non può essere tattica o emergenziale: serve ripensare radicalmente il modo in cui guidiamo le aziende, sviluppiamo le competenze e integriamo la tecnologia. L'HR è chiamata a diventare una funzione strategica, data-driven e tecnologica, la leadership deve progettare il cambiamento invece di inseguirlo e il lavoro deve spostarsi dai ruoli alle competenze. La vera sfida del 2026 è l'Agentic Organization: organizzazioni in cui persone, intelligenza artificiale e sistemi automatizzati collaborano come un unico ecosistema. Non si tratta di sostituire le persone, ma di restituire senso, dignità e futuro al lavoro, costruendo un nuovo way of working italiano ed europeo", commenta Alessandro Rimassa, CEO e Founder di Radical HR.



Il documento offre indicazioni operative per tradurre i trend in scelte strategiche. Le aziende che adotteranno questi cinque driver saranno quelle capaci di attrarre, sviluppare e trattenere il capitale umano nei prossimi anni.





