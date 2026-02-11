18/02/2026 economia

L'ondata di correzioni dopo l'esplosione dell'AI

Artaz (La Financiere de l'Echiquier): dopo un 2025 record, i mercati 2026 mostrano brusche inversioni e dubbi sull'AI

Il 2026 è iniziato con una brusca inversione di tendenza rispetto all'entusiasmo diffuso a fine 2025. Enguerrand Artaz, strategist di La Financiere de l'Echiquier, osserva che "sullo sfondo di uno scenario di crescita globale, i mercati azionari hanno registrato record dopo record" ma che "da qualche giorno assistiamo a un ritorno alla ragione, talvolta un po' brusco".

Le correzioni hanno colpito per primi il mercato azionario sudcoreano, che aveva guadagnato l'80% nel 2025 e il 24% solo a gennaio, perdendo rapidamente terreno. Parallelamente, la speculazione sui metalli preziosi si è rovesciata: l'oro, salito del 25% nelle prime settimane, e l'argento, con un balzo del 63%, hanno subito ribassi di circa il 40% in pochi giorni a causa di leve finanziarie eccessive.



Nel trading coreano, la seduta del 2febbraio ha attivato il meccanismo sidecar, progettato per sospendere temporaneamente gli ordini quando le oscillazioni diventano troppo marcate. Anche il segmento tecnologico statunitense ha subito una rapida correzione, annullando i guadagni ottenuti all'inizio dell'anno.

Un fattore di preoccupazione emergente è la sostenibilità degli investimenti nell'AI. Dopo gli annunci di Microsoft e Alphabet, che hanno previsto spese superiori al consenso per il 2026, gli analisti temono una pressione sui margini. Artaz sottolinea che "i giganti della tecnologia hanno dichiarato investimenti per 660miliardi di dollari nell'AI, un aumento del 60% rispetto al 2025", sollevando dubbi sulla redditività a lungo termine.





Il quadro macroeconomico americano mostra segni di debolezza. L'indagine JOLTS segnala un forte calo dei posti di lavoro disponibili, mentre il rapporto Challenger, Gray & Christmas indica il peggior mese di gennaio per le dimissioni. La narrazione dominante, riassunta in "low hiring, low firing", è messa alla prova da questi dati negativi e da piani di licenziamento annunciati da diverse società.

In sintesi, gli investitori stanno riequilibrando le proprie posizioni, riducendo l'euforia e focalizzandosi su elementi fondamentali come la redditività dell'AI e la solidità del mercato del lavoro statunitense. "Questo ritorno alla realtà da parte degli investitori, sia attraverso la correzione dell'eccessiva euforia sia attraverso la nuova presa in considerazione delle questioni più fondamentali, è in fondo salutare. Non c'è peggior pericolo in agguato sui mercati finanziari di quando l'appetito prende il sopravvento sulla razionalità più elementare. Lo sgonfiarsi rapido delle incongruenze è quindi il modo migliore per consentire ai mercati di riprendere serenamente a progredire", conclude Artaz.











