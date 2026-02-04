I 10 brand più forti nel 2026: tech al vertice | BusinessCommunity.it
11/02/2026

marketing

I 10 brand più forti nel 2026: tech al vertice

Martin (YouGov) i risultati migliori sono quelli dei marchi che soddisfano costantemente le aspettative dei consumatori in termini di qualità, valore ed esperienza

YouGov ha pubblicato il Best Brand Rankings 2026, basato su più di sei milioni di interviste in 28 mercati internazionali. I dati evidenziano la supremazia dei piattaforme tecnologiche a livello globale e la resilienza dei marchi di consumo nei vari paesi, soprattutto negli Stati Uniti, dove rilevanza quotidiana e soddisfazione del cliente mantengono alte performance.

Negli USA la classifica dei primi 10 brand include: Amazon, BAND-AID, Dawn, Dove, Samsung. Questi marchi combinano ampiezza di mercato e pertinenza nella vita di tutti i giorni, ottenendo alti punteggi di qualità e raccomandazione.
Tra i brand più migliorati negli Stati Uniti, le prime cinque posizioni sono: Cheerios, Reese's, Skechers, General Mills, Lindt. I guadagni percepiti anno su anno indicano un recupero o un nuovo slancio rispetto al 2025.
A livello globale, i primi 10 marchi sono: WhatsApp, Samsung, YouTube, Google, adidas. La leadership di WhatsApp è sostenuta da percezioni di affidabilità, facilità d'uso e comunicazione internazionale gratuita. Samsung beneficia di reputazione di durabilità e innovazione nell'intrattenimento domestico.

Altri insight globali mostrano che i brand tecnologici occupano le prime cinque posizioni, segno dell'integrazione digitale nella routine quotidiana. I marchi di salute, igiene e casa rimangono stabili nella top50, testimonianza della fiducia a lungo termine dei consumatori. I produttori automobilistici conservano una buona posizione grazie a percezioni di affidabilità e qualità.
"Ciò che spicca nella classifica globale e statunitense di quest'anno è la coerenza dei marchi in cima", ha affermato Ray Martin, Amministratore Delegato di YouGov America. "Sia negli Stati Uniti che a livello globale, i risultati migliori sono quelli dei marchi che sono diventati parte della vita quotidiana, soddisfacendo costantemente le aspettative dei consumatori in termini di qualità, valore ed esperienza, in modi che le persone riconoscono e premiano nel tempo".


- I brand che eccellono negli USA uniscono scala e rilevanza quotidiana, con alti punteggi di qualità e raccomandazione.
- I marchi più migliorati hanno registrato aumenti significativi nella percezione, segnale di ripresa nel 2025.
- La classifica globale conferma la predominanza delle piattaforme tecnologiche nei primi cinque posti.
- I marchi di prodotti per la salute, l'igiene e la casa continuano a mostrare resilienza nella top 50, riflettendo la fiducia a lungo termine dei consumatori.
- Le case automobilistiche mantengono una presenza forte, guidate da reputazione di affidabilità. - Il posizionamento di WhatsApp al vertice della classifica mondiale è supportato dalla percezione da parte dei consumatori di affidabilità, facilità d'uso e comunicazioni internazionali gratuite.



