11/02/2026 fare

Intelligenza artificiale: le cinque spinte che cambieranno la PA nel 2026

Un report IDC-SAS evidenzia un divario persistente con il privato e delinea cinque priorità per la pubblica amministrazione

Nel 2026 le pubbliche amministrazioni dovranno affrontare nuove opportunità legate all'intelligenza artificiale. Gli investimenti nel settore pubblico aumentano rapidamente, ma lo studio IDC Data and AI Impact Report: The Trust Imperative, commissionato da SAS, mostra che il divario con il settore privato resta ampio, soprattutto per infrastrutture e soluzioni affidabili. In un quadro normativo in evoluzione, la capacità di coniugare innovazione e responsabilità sarà decisiva per sfruttare appieno i vantaggi dell'AI.

Le cinque tendenze individuate da SAS e IDC delineano le direttrici che guideranno la trasformazione digitale della PA nei prossimi mesi.



1) Verso una forza lavoro potenziata dalla tecnologia: i governi ridurranno la spesa per soluzioni su misura, puntando all'AI per accelerare analisi e flussi di lavoro, così da ottenere di più con meno risorse.

2) Trasparenza come requisito critico: il passaggio dai progetti pilota all'adozione operativa dell'AI richiederà algoritmi spiegabili e verificabili per garantire decisioni comprensibili ai cittadini.

3) Governance e sovranità digitale al centro: si accelererà la creazione di ecosistemi nazionali di AI e data center regionali, con soluzioni di "Sovereign AI" per mantenere il controllo su dati e capacità di calcolo, in linea con l'AI Act europeo.





4) Servizi ai cittadini evoluti grazie all'IA agentica: il 2026 vedrà una diffusione capillare di framework agentici e assistenti virtuali capaci di gestire richieste complesse in più lingue, riducendo i tempi di attesa e migliorando l'accessibilità.

5) Dati sintetici come risposta alla carenza di dati reali: le amministrazioni useranno dati sintetici generati da modelli avanzati per ricerca, formazione e test, garantendo sicurezza e rispetto delle normative.

Le rimanenti tendenze includono la necessità di nuove competenze digitali, l'uso dell'AI nella lotta contro frodi fiscali e il potenziamento della sorveglianza sanitaria.

L'adozione coordinata di queste strategie consentirà alla PA di colmare il divario con il settore privato, migliorare l'efficienza dei servizi e rafforzare la fiducia dei cittadini nell'era dell'intelligenza artificiale.





