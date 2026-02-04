Intelligenza artificiale: le cinque spinte che cambieranno la PA nel 2026 | BusinessCommunity.it
BusinessCommunity.it
Home page BusinessCommunity.it Cerca Sommario di questo numero Arretrati News Abbonamenti
BusinessCommunity.it

11/02/2026

fare

Intelligenza artificiale: le cinque spinte che cambieranno la PA nel 2026

Un report IDC-SAS evidenzia un divario persistente con il privato e delinea cinque priorità per la pubblica amministrazione

Nel 2026 le pubbliche amministrazioni dovranno affrontare nuove opportunità legate all'intelligenza artificiale. Gli investimenti nel settore pubblico aumentano rapidamente, ma lo studio IDC Data and AI Impact Report: The Trust Imperative, commissionato da SAS, mostra che il divario con il settore privato resta ampio, soprattutto per infrastrutture e soluzioni affidabili. In un quadro normativo in evoluzione, la capacità di coniugare innovazione e responsabilità sarà decisiva per sfruttare appieno i vantaggi dell'AI.
Le cinque tendenze individuate da SAS e IDC delineano le direttrici che guideranno la trasformazione digitale della PA nei prossimi mesi.

1) Verso una forza lavoro potenziata dalla tecnologia: i governi ridurranno la spesa per soluzioni su misura, puntando all'AI per accelerare analisi e flussi di lavoro, così da ottenere di più con meno risorse.
2) Trasparenza come requisito critico: il passaggio dai progetti pilota all'adozione operativa dell'AI richiederà algoritmi spiegabili e verificabili per garantire decisioni comprensibili ai cittadini.
3) Governance e sovranità digitale al centro: si accelererà la creazione di ecosistemi nazionali di AI e data center regionali, con soluzioni di "Sovereign AI" per mantenere il controllo su dati e capacità di calcolo, in linea con l'AI Act europeo.

4) Servizi ai cittadini evoluti grazie all'IA agentica: il 2026 vedrà una diffusione capillare di framework agentici e assistenti virtuali capaci di gestire richieste complesse in più lingue, riducendo i tempi di attesa e migliorando l'accessibilità.
5) Dati sintetici come risposta alla carenza di dati reali: le amministrazioni useranno dati sintetici generati da modelli avanzati per ricerca, formazione e test, garantendo sicurezza e rispetto delle normative.
Le rimanenti tendenze includono la necessità di nuove competenze digitali, l'uso dell'AI nella lotta contro frodi fiscali e il potenziamento della sorveglianza sanitaria.
L'adozione coordinata di queste strategie consentirà alla PA di colmare il divario con il settore privato, migliorare l'efficienza dei servizi e rafforzare la fiducia dei cittadini nell'era dell'intelligenza artificiale.


Copertina BusinessCommunity.it
Sommario del magazine di questa settimana

Idee e Opinioni

2026 anno della compliance digitale: come orientarsi tra le nuove normative UE

Leadership AI: strategie per guidare il cambiamento con umanità

C-Suite Barometer 2026: Italia sopra la media globale su IA, cybersecurity e internazionalizzazione

Robot umanoidi: un mercato da 2,7 miliardi a 70 miliardi entro il 2035

Fabio Barchiesi (CDP): Fondo Nazionale Strategico Indiretto vera opportunità per le nostre PMI

Fare Business

Tesoreria aziendale: come la frammentazione erode i profitti

I dieci trend che ridefiniranno l'economia circolare

Italia guida la fiducia nel luxury: AI e innovazione al centro delle strategie

5 competenze chiave per la leadership multigenerazionale

Crescente fuga dal lavoro d'ufficio: il ruolo di salari e benessere

Pagamenti puntuali in Italia al 43,4% nel Q4 2025: segnali di stabilità per le imprese

Intelligenza artificiale: le cinque spinte che cambieranno la PA nel 2026

Calo del 15% nel fatturato della componentistica auto italiana nel 2025

IA e lavoro ibrido guidano la crescita per i CEO

Mergers and Acquisitions: stabilità, crescita dei mega-deal e ruolo trainante dell'AI

Marketing

Customer care: quando il contatto umano è preferibile

Adv: GenAI sfida la creatività umana. I dati di Taboola mostrano risultati sorprendenti

I 10 brand più forti nel 2026: tech al vertice

Digital Business

SentinelOne spiega le difese contro gli attacchi AI agentici

La sovranità dei dati come priorità strategica per le imprese moderne

Finanza e investimenti

Mercati: lo scenario centrale resta costruttivo

L'economia dell'attenzione spinge gli investitori verso l'IA e la concentrazione di mercato

Il mercato rialzista delle obbligazioni e il ruolo dello yield is destiny

Sport Business

Sport in Italia: un mercato da 32miliardi di euro, 38milioni di praticanti e nuove sfide infrastrutturali

Leisure

Philadelphia 2026: celebrazioni America250, sport globale e cultura in fermento

La qualità dei Vignaioli del Morellino di Scansano e il successo in Maremma - Vinitor Sapiens

Libro ''Campioni a sorpresa'': come lo sport ispira il management di successo

Cultura digitale e AI in azienda: siamo davvero pronti? - Punto e a capo - @gigibeltrame

BusinessCommunity.it - Supplemento a G.C. e t. - Reg. Trib. Milano n. 431 del 19/7/97
Dir. Responsabile Gigi Beltrame - Dir. Editoriale Claudio Gandolfo
Politica della Privacy e cookie

ARGOMENTI: marketing - retail - ecommerce - intelligenza artificiale - AI - IA - digital transformation - pmi - high yield - bitcoin - bond - startup - pagamenti - formazione - internazionalizzazione - hr - m&a - smartworking - security - immobiliare - obbligazioni - commodity - petrolio - brexit - manifatturiero - sport business - sponsor - lavoro - dipendenti - benefit - innovazione - b-corp - supply chain - export - - punto e a capo -

> Vai al sommario < - > Guarda tutti gli arretrati < - > Leggi le ultime news <