Crescente fuga dal lavoro d'ufficio: il ruolo di salari e benessere

Fowlston (Robert Walters): le organizzazioni devono chiedersi come aggiungere valore concreto alla vita delle persone, anche con interventi sul peso dei costi quotidiani

In Italia la frattura tra occupazione d'ufficio e qualità della vita si sta allargando, con 70% dei professionisti disposto a lasciare il proprio impiego nei prossimi mesi se non riceve maggiore supporto. Il lavoro non basta più per garantire stabilità e benessere. Una ricerca di Robert Walters individua tre driver principali: costo della vita, benessere mentale e la crescente ricerca di equilibrio, senso e sostenibilità personale.

Il costo della vita erode il potere d'acquisto di una larga fetta di lavoratori. I risultati dell'indagine evidenziano una situazione critica:



- Solo il 21% dei dipendenti riesce a mettere da parte dei risparmi.



- Il 53% ritiene di essere sottopagato o che la retribuzione non rispecchi il lavoro svolto.

- Il 43% vive con grande attenzione alle spese quotidiane.

- Il 20% segue il modello "stipendio dopo stipendio".

- Il 17% copre le spese ma non ha alcuna capacità di risparmio.

Queste difficoltà spingono un numero crescente di professionisti a ricorrere a secondi lavori e a piattaforme digitali. Il 20% dei lavoratori ha già un'attività extra, mentre il 40% sta valutando di avviarne una per far fronte all'aumento dei costi. Le attività più diffuse includono vendita online, pet-sitting tramite app, freelance digitale e lavori creativi nel fine settimana; le competenze più richieste nel biennio 2024-2025 sono traduzione, graphic design, video editing, sviluppo web e altre specializzazioni digitali. Circa 2,2 milioni di italiani dichiarano di percepire un reddito da piattaforme digitali, spesso in aggiunta a un impiego dipendente.





Secondo Toby Fowlston, CEO di Robert Walters, «Così come i professionisti vivono una fase di incertezza, anche le aziende si muovono in un contesto complesso. È fondamentale evitare una spirale salariale che alimenti un'inflazione imprevedibile. Le organizzazioni devono chiedersi come aggiungere valore concreto alla vita delle persone, anche con interventi semplici capaci di alleggerire il peso dei costi quotidiani.» Le aziende che offriranno benefit mirati, supporto alla formazione e percorsi di crescita personalizzati potranno non solo trattenere i talenti, ma anche disegnare un nuovo modello di lavoro più sostenibile e competitivo.





