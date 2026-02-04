11/02/2026 economia

L'economia dell'attenzione spinge gli investitori verso l'IA e la concentrazione di mercato

Weis (Comgest): il valore duraturo non si crea inseguendo le tendenze di moda a breve termine, ma rimanendo concentrati su attività in grado di generare utili nel corso di decenni

Nel 2001 Thomas Davenport e John C. Beck hanno introdotto il concetto di economia dell'attenzione, definendolo come il divario tra l'enorme flusso informativo e la capacità delle imprese di focalizzarsi sui compiti chiave. In un mondo sommerso dalle informazioni, sostenevano, "la risorsa più scarsa non sono le idee e nemmeno il talento: è l'attenzione". Due decenni dopo, i social network e gli algoritmi che privilegiano brevi video hanno trasformato la teoria in una realtà quotidiana, dove la sfida per catturare l'interesse dura otto secondi su piattaforme come Instagram e TikTok.



Franz Weis, CIO e Managing Director delle strategie azionarie europee di Comgest, spiega che questo deficit di attenzione ha modificato i comportamenti di mercato: "Il periodo medio di detenzione delle azioni è sceso da otto anni nel 1960 a sei mesi nel 2025". L'approccio di Comgest, che mantiene una media di detenzione superiore a cinque anni, contrasta nettamente con la tendenza dominante verso operazioni di breve durata. Secondo Weis, la mentalità di velocità ha favorito la concentrazione su un ristretto gruppo di titoli, in particolare sull'S&P 500, che registra livelli di concentrazione mai visti negli ultimi cinquanta anni.



Nel frattempo, i flussi di capitale al dettaglio sono cresciuti del 50% tra il 2023 e il 2025, alimentando fenomeni come i meme stock e accentuando il "momentum" a breve termine. "Questo comportamento riflette una ricerca di guadagni rapidi e un'attitudine gregaria, più che una creazione di valore sostenibile", prosegue Weis. Parallelamente, la quota di investimenti passivi è passata dall'1% degli asset nei primi anni '90 a oltre il 50% oggi, contribuendo all'aumento della valutazione di poche aziende di grande capitalizzazione a scapito dei fondamentali aziendali.

Il fervore attorno all'IA è evidente: nel quarto trimestre del 2025, FactSet ha registrato 306 conference call dell'S&P 500 in cui il termine è stato citato. Tale entusiasmo ha spinto le valutazioni di alcune società tecnologiche statunitensi a record, ma non tutti gli esperti considerano l'IA un settore unico. Weis sottolinea che l'investimento attivo richiede una valutazione bottom-up per distinguere le offerte con crescita reale dei profitti da quelle destinate a svanire al calare dell'entusiasmo.





Tra le realtà di qualità, Weis cita TSMC, pilastro globale della catena dei semiconduttori, e SAP, leader nei sistemi ERP che genera flussi di cassa solidi e fornisce dati fondamentali per l'ottimizzazione basata sull'IA. I risultati di SAP confermano la tendenza: i ricavi cloud sono cresciuti del 25% su base annua nel 2024, con un ulteriore +22% nel terzo trimestre 2025 e un portafoglio ordini cloud di 18,8 miliardi di euro.

Anche i settori meno evidenti mostrano potenziale. Pan Pacific International Holdings (PPIH), gestore della catena discount Don Quijote, ha mantenuto una crescita ininterrotta di vendite e utili operativi per più di tre decenni, grazie al turismo in ingresso e a un format di vendita che combina prezzi bassi a un'esperienza di acquisto coinvolgente. Weis osserva: "L'espansione graduale in nuove regioni dimostra il tipo di crescita che ricerchiamo, basata su esecuzione costante e non su rimbalzi ciclici".



Negli Stati Uniti, fuori dalla Silicon Valley, Cintas emerge come esempio di crescita di qualità: nata negli anni '30 come rivendita di asciugamani industriali, oggi controlla circa il 40% del mercato del noleggio di uniformi, con una rete di distribuzione capillare e margini strutturalmente solidi.







Weis conclude che "il valore duraturo non si crea inseguendo le tendenze di moda a breve termine, ma rimanendo concentrati su attività in grado di generare utili nel corso di decenni. Che si tratti di tecnologia, sanità, edilizia o software, il nostro obiettivo è identificare aziende con una crescita degli utili duratura e visibile nel lungo termine".

