21/01/2026 marketing

Pagamenti 2026: le previsioni di Visa su AI, agentic commerce e stablecoin

Stoppani (Visa): l'anno sarà segnato da intelligenza artificiale, identità protetta e monete digitali stabili

Visa ha pubblicato le proprie previsioni per il 2026, evidenziando come l'intelligenza artificiale, l'agentic commerce e le stablecoin possano ridefinire il panorama dei pagamenti. Il documento parte dai cambiamenti tecnologici più incisivi, per poi descrivere scenari concreti e le sfide emergenti.

Nel 2026 l'agentic commerce passerà dal concetto alla pratica quotidiana. Gli utenti potranno chiedere a un assistente virtuale, ad esempio ChatGPT, di "comprare per me". Il processo si articola in tre fasi: prima si carica la carta, che viene autenticata, tokenizzata e protetta; poi si condivide la cronologia degli acquisti tramite un token sicuro, permettendo all'agente di valutare le opzioni; infine si stabiliscono regole di spesa, come limiti di importo o categorie consentite. L'agente, basato su un?Large Language Model (LLM), agisce come personal shopper digitale.



"Mentre i brand più importanti scommettono sull'affermarsi delle esperienze di acquisto basate sull'intelligenza artificiale, il commercio agentico accelererà nel 2026", commenta Stefano M. Stoppani (Visa Italia) che sottolinea che Visa fornirà infrastrutture e strumenti per sostenere questa evoluzione, trasformando l'innovazione in prassi consolidata.

Parallelamente, la sicurezza dell'identità diventerà una priorità. Le frodi basate su AI, come deep fake e identità sintetiche, potranno compromettere intere identità anziché singole transazioni. Stoppani avverte che nel 2026 assisteremo a una crescita della sofisticazione e del volume di questi attacchi, richiedendo una risposta collettiva da banche, fintech, esercenti e governi, con Visa al centro della collaborazione.





Le stablecoin, criptovalute ancorate a valute fiat, entreranno nel loro picco di diffusione. Dopo l'approvazione del GENIUS Act negli Stati Uniti e normative analoghe a livello globale, le stablecoin potranno essere impiegate in mercati emergenti, transazioni transfrontaliere, integrazioni fiat crypto tramite la rete Visa e pagamenti quotidiani con carte collegate a wallet crypto. Le prime cinque applicazioni previste sono:



- Riserva di valore per valute locali volatili, come in Argentina.

- Pagamenti B2B e B2C cross-border più efficienti.

- Trasferimenti P2P e rimesse internazionali.

- Pagamenti in stablecoin tramite carte Visa in oltre 40 paesi.



- Regolamenti sulla rete Visa con stablecoin in USD ed EUR.

Il checkout manuale, con inserimento di numeri di carta, data di scadenza e codice di sicurezza, sarà quasi totalmente superato. I pulsanti di acquisto a un clic, integrati in wallet digitali come ApplePay e piattaforme come Shopify, ridurranno l'abbandono del carrello e le frodi. La quota di transazioni "guest" è scesa dal 50% nel 2019 al 16% nel 2025, e i 16miliardi di token Visa favoriranno la completa scomparsa di questo metodo.

Visa utilizza la lente degli "archetipi di mercato" per analizzare i più di 200 paesi in cui opera. Questa classificazione raggruppa le economie in base a sviluppo, infrastrutture, comportamento dei consumatori, innovazione e normativa, rivelando similitudini tra nazioni geograficamente distanti. Per esempio, l'Australia condivide tratti con Regno Unito e Canada, mentre l'India è più affine a Brasile e Nigeria per l'uso di reti di pagamento in tempo reale. Attraverso questi archetipi, le tendenze per il 2026 diventano più chiare e le previsioni più affidabili, guidando l'innovazione globale.