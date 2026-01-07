14/01/2026 marketing

Intesa Sanpaolo, UniCredit e Eni dominano la classifica Top Brand Reputation

Barchiesi (Reputation Manager): i brand del Finance e dell'Energy si confermano i più forti in classifica grazie soprattutto alla solidità delle aziende

Reputation Manager ha pubblicato la classifica Top Brand Reputation, che misura la reputazione online di più di 200 aziende in Italia, includendo anche numerosi marchi internazionali. L'analisi copre l'identità digitale, i contenuti pubblicati e l'evoluzione storica, valutando oltre 100 parametri per ciascun contenuto. Nel periodo 1° luglio-30 settembre-2025 sono stati esaminati più di 2,5?milioni di contenuti relativi a 217 imprese.

Il settore Media & Telco ha generato il maggior volume di discussioni, con 665,5 mila contenuti, seguito dal cluster Automotive (461,5 mila), dal Finance (262,6 mila) e dal Fashion & Beauty (242,4 mila). "I brand del Finance e dell'Energy si confermano i più forti in classifica", afferma Andrea Barchiesi fondatore e CEO di Reputation Manager. L'analista osserva che la qualità dei contenuti può compensare volumi inferiori, mentre settori con alto volume di discussioni, come Automotive e Fashion, registrano una leggera flessione reputazionale.



In vetta alla classifica, Intesa Sanpaolo raggiunge 81,23 punti, trainata dalla crescita degli utili (oltre 5,2 miliardi di euro nel primo semestre 2025), dal nuovo credito erogato a famiglie e imprese (circa 29 miliardi) e dal ruolo di protagonista nella transizione energetica europea. UniCredit si piazza al secondo posto con 78,02 punti, grazie a un profitto di 6,1 miliardi (+8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente), all'espansione internazionale evidenziata dall'accordo con Commerzbank, e a investimenti in capitale umano e collaborazioni universitarie. Eni, guidata da Claudio Descalzi, ottiene 73,92 punti, sostenuta dalle iniziative per la Just Transition, dal protocollo con Sonatrach, e dai progetti in Costa d'Avorio e Algeria.





Al quarto gradino, Mediaset (Pier Silvio Berlusconi) segna 73,50 punti, rafforzata dall'acquisizione della tedesca ProSieben, dall'accordo con DAZN e dal successo di programmi come "Temptation Island" e "La Ruota della Fortuna". Poste Italiane (Matteo Del Fante) resta al quinto posto con 72,83 punti, grazie a ricavi di 6,5 miliardi di euro e a un utile netto di 1,2 miliardi nel primo semestre, alla partecipazione in TIM e all'emissione di 100?mila passaporti attraverso gli sportelli postali.

Il resto della Top 10 comprende A2A (Renato Mazzoncini) a 69,60 punti, Ferrari a 68,93, Enel a 68,84 (salita di sei posizioni), Terna a 68,31, e Ferrovie dello Stato Italiane a 67,86. I punteggi sono sostenuti da iniziative quali piani welfare, green bond, investimenti record e strategie di espansione infrastrutturale.



Tra le posizioni successive, Fincantieri raggiunge l'undicesimo posto (65,82) con ricavi in crescita del 24% e un EBITDA +45%; TIM si colloca al dodicesimo (65,61) grazie alla riduzione delle perdite e alla partnership con Pluto TV; Cassa Depositi e Prestiti resta al tredicesimo (65,50) con utile netto +8% a 1,9 miliardi. Sky Italia, Armani, Iren, Pirelli, Banco BPM, Ferrero e Webuild completano la Top 20, con variazioni di posizione legate a utili record, acquisizioni strategiche, piani di sostenibilità e contratti di grandi dimensioni.

Top 5 dei primi 3 settori



Nel trimestre in analisi, le 29 aziende del cluster Finance registrano performance particolarmente elevate, con un punteggio medio delle società nella Top 5 settoriale - tutte appartenenti alla Top 20 generale - pari a 72,19, il più alto tra quelli dei 15 settori in analisi:

Intesa Sanpaolo - 81,23

UniCredit - 78,02

Poste Italiane - 72,83

Cassa Depositi e Prestiti - 65,50

Banco BPM - 63,35



Nel periodo in analisi, le 15 aziende del cluster Energy mostrano un forte posizionamento reputazionale; cinque in Top 20 e dieci in Top 50, con uno score medio della Top 5 pari a 68,96:

Eni - 73,92

A2A - 69,60

Enel - 68,84

Terna - 68,31

Iren - 64,14



14 le aziende del cluster Media & Telco incluse nella Top 200 trimestrale.

Lo score medio della Top 5 è pari a 62,31:

Mediaset - 73,50

Tim - 65,61

Sky - 64,36

Rai - 54,38

Netflix - 53,68



