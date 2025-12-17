24/12/2025 fare

Il sistema fieristico italiano: crescita record e nuovi sbocchi internazionali

Danese (Aefi) il settore chiude il 2025 con +5% superficie, +6% espositori e 89 fiere all'estero

Il 2025 il comparto fieristico italiano registra una crescita complessiva: la superficie venduta supera i 10,9?milioni di mq, segnando un aumento del 5% rispetto al 2024 e superando i livelli pre?Covid del 2019. Parallelamente, il numero totale degli espositori cresce del 6%, con una quota estera che sale al 7% e rappresenta il 20% del totale. Secondo i dati provvisori diffusi dall'Aefi durante l'assemblea di fine anno al Mimit, le 915 fiere organizzate sul territorio nazionale hanno generato questi risultati, confermando il ruolo di volano per l'export italiano.

Tra le iniziative all'estero, 89 fiere italiane sono programmate in 20 Paesi, con la Cina al primo posto, seguita da Brasile, Stati Uniti, Germania, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita e Messico.



"Anche quest'anno - ha detto in assemblea il Presidente Aefi, Maurizio Danese - il sistema fieristico si è confermato il primo alleato dell'impresa Italia per le attività di business e in particolare per gli obiettivi internazionali di un Paese fortemente export-oriented come il nostro. Siamo strumento del made in Italy e guardiamo perciò con estremo interesse agli sviluppi del Piano d'azione per l'export del ministero degli Esteri e accogliamo con favore l'introduzione nel Ddl Bilancio di risorse aggiuntive da 100 milioni di euro l'anno dal 2026 al 2028 in favore della promozione del prodotto Italia nel mondo".

Il presidente dell'Aefi ha sottolineato l'interesse per il Piano d'azione per l'export del Ministero degli Esteri e ha accolto favorevolmente l'inserimento nel Ddl Bilancio di 100?milioni di euro annui, dal 2026 al 2028, destinati alla promozione del Made?in?Italy all'estero.





Il 2026 si preannuncia ricco di appuntamenti: il Coordinamento interregionale fiere prevede 878 eventi distribuiti su 50 quartieri fieristici, che complessivamente offrono 4,2?milioni di mq di spazio espositivo, posizionandosi al quarto posto al mondo per superficie totale. Di questi, 276 saranno fiere internazionali e 202 nazionali.

Il comparto food, bevande e ospitalità contribuisce al 12% del totale degli eventi, seguito dal settore tessile, abbigliamento e moda con l'11%. Al terzo posto la tecnologia e meccanica con il 9%, poi agricoltura, silvicoltura e zootecnia al 8?% e gioielli, orologi e accessori al 7%.



Le cinque filiere chiave dell'export - agroalimentare, tecnologia, moda?bellezza, edilizia?arredo e tempo libero - rimangono strettamente legate al mondo fieristico, generando il 30?% della produzione nazionale e il 63?% delle esportazioni.

