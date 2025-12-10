17/12/2025 leisure

Il potere delle lobby a Bruxelles e lo scandalo SMSgate - Libri "Il colpo di stato delle big tech" e "Ursula Gates"

Riflettere sul funzionamento della macchina europea dopo la denuncia di Frédéric Baldan e il dominio delle Big tech, evidenziando l'opacità delle decisioni

Per una curiosa coincidenza, segnaliamo il testo di Frédéric Baldan, edito da Guerinie Associati, nella collana Scintille, dal titolo Ursula Gates. La Von der Leyen e il potere delle lobby a Bruxelles, impreziosito dalla prefazione pungente e amara di Marcello Foa, nelle stesse ore in cui l'accoppiata Trump e Musk denuncia l'inutilità della UE e con un altro libro, Il colpo di stato delle big tech, di Marietje Schaake, edito da FrancoAngeli, l'esperta di tecnologia descrive ciò che dobbiamo fare per fermare il processo di erosione della democrazia, ricorrendo alle leggi. E su questo torniamo al primo testo.



Già perché in questo libro, Frédéric Baldan, lobbysta di grande corso e conoscitore dal di dentro dei processi decisionali e dei profili apicali che guidano la macchina dell'Unione, racconta la sua vicenda in prima persona e porta alla luce ciò che rimane nascosto: partendo dalla vera storia della Von der Leyen, racconta le lobby che plasmano le decisioni politiche e i conflitti di interesse che minano la fiducia democratica, smaschera una giustizia (europea) succube del potere politico.

Una premessa è d'obbligo. Io mi sono vaccinato con Pfizer, nessuna reazione né problema, quindi dichiaro pubblicamente il mio grazie per l'azienda americana che ha permesso in così pochi mesi di avere un vaccino e contrastare il Covid.





Ma torniamo al libro. Il 5 aprile 2023 a Liegi viene depositata una denuncia penale senza precedenti: nel mirino c'è la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Corruzione, abuso di potere, distruzione di documenti: accuse legate alla trattativa segreta, condotta via SMS, con l'amministratore delegato di Pfizer, Albert Bourla. Sul piatto, contratti miliardari e il diritto dei cittadini europei alla trasparenza. Da qui prende avvio l'SMSgate, un caso che ha scosso le istituzioni europee e messo a nudo i meccanismi opachi nella gestione della crisi Covid.



Un'inchiesta documentata, ma ancora tutta sulla carta, mette in risalto il deficit di credibilità dell'Unione Europea.





Come sono state assunte le decisioni, quali eventuali compromessi sono stati necessari? Non prendiamo posizione sul caso, anche perché non è il nostro mestiere. Tuttavia l'Autore denuncia innanzitutto il lato oscuro del mondo con cui ha convissuto per molti anni, quello delle *lobby più potenti e che si dipana fra istituzioni nazionali e soprattutto internazionali. E lo fa con una precisione straordinaria, documentando tutte le sue affermazioni e le sue deduzioni.Il punto, ripeto, andando oltre il contingente, è un altro: in un momento difficile e complesso come quello che stiamo vivendo è lecito chiedersi se il funzionamento della macchina europea e, soprattutto, sul modo con il quale sono assunte decisioni che impattano su tutti noi, dalle libertà individuali fino al nostro portafoglio, è ancora guidato dal compromesso o dal particolare.*



Domanda essenziale su cui riflettere.



Federico Unnia Aures Strategie e politiche di comunicazione



