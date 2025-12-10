17/12/2025 economia

Mercato obbligazionario 2025: i fattori che battono le azioni

Ivascyn (PIMCO): l'ottima performance del reddito fisso è dovuta agli alti rendimenti iniziali; la cautela è d'obbligo sul credito privato, area cresciuta troppo velocemente

Il mercato obbligazionario ha raggiunto la sua migliore performance degli ultimi anni nel 2025. Questo risultato notevole non è dipeso da un forte rialzo dei tassi d'interesse, ma è stato guidato principalmente dagli elevati rendimenti iniziali. Tali rendimenti hanno fornito la base per gran parte dei guadagni ottenuti.

L'eccellente andamento ha beneficiato anche di numerose opportunità di valore lungo la curva dei rendimenti. In particolare, la parte iniziale della curva, con scadenze più brevi, ha sovraperformato quella a più lunga scadenza. Alcuni mercati internazionali si sono distinti per l'offerta di rendimenti interessanti quando si effettua una copertura sul dollaro statunitense, come il Regno Unito, il segmento lungo del mercato giapponese e l'Australia. Questi strumenti di altissima qualità hanno agito come efficaci elementi di diversificazione, capaci di ridurre la volatilità del portafoglio e generare ritorni significativi.



Anche il leggero indebolimento del dollaro statunitense (USD) ha contribuito positivamente. Questa strategia, che prevede un contenuto sottopeso sull'USD, riflette le valutazioni relative delle valute più liquide e di qualità superiore a livello globale. Un'altra area ricca di opportunità è stata quella dei settori noti come spread del credito. Il credito ad alto rendimento, o high-yield, ha registrato buoni risultati, spesso in linea con gli elevati rendimenti azionari. Tuttavia, la strategia ha generato ritorni robusti anche nelle aree del mercato di qualità superiore e più resilienti.

Secondo Dan Ivascyn, Group CIO di PIMCO, il credito privato è un tema di crescente interesse, ma anche di preoccupazione. Recenti fallimenti di società che accedono a questi mercati hanno sollevato interrogativi sulla sua sostenibilità. Dal punto di vista degli investitori, è essenziale considerare se la minore liquidità offerta dal credito privato sia adeguatamente compensata. In generale, maggiore è la sensibilità economica (ovvero la minore qualità del rischio di credito), maggiore deve essere la remunerazione richiesta per accettare tale rischio.





Dopo anni di performance solide e spread molto ridotti, la crescita rapida e il deterioramento della sottoscrizione (underwriting) in queste aree non sorprendono quando si verificano problemi di credito. Ciò riguarda sia i prestiti bancari a natura più pubblica che il credito privato, come il mid-market direct lending. PIMCO ritiene che alcune aree del mercato cresciute troppo velocemente deluderanno gli investitori. L'approccio di un investitore attivo come PIMCO è quello di mantenere la liquidità e la flessibilità, concentrandosi su segmenti intrinsecamente più resilienti. Quando si verifica un rallentamento dell'economia, è evidente la differenza tra i profili resilienti e quelli meno resilienti.



Molti investitori stanno adottando cautela riguardo alla maturazione del bull market azionario, secondo Ivascyn. Le valutazioni dei titoli azionari sono prossime ai massimi storici, alimentate in parte dalla spesa quasi infinita legata all'intelligenza artificiale (AI). Confrontando le attuali valutazioni iniziali delle azioni con quelle del reddito fisso di alta qualità, su base prospettica, le obbligazioni sono attese performare molto bene in termini assoluti, grazie alla loro minore volatilità prevista e alla maggiore liquidità.

Di conseguenza, conclude Ivascyn, si suggerisce di spostare una parte del capitale dai settori azionari che, pur avendo performato bene, appaiono ormai saturi dal punto di vista della valutazione. Anche nei mercati azionari vi è una notevole dispersione nelle valutazioni tra i settori, il che richiede decisioni attive e mirate. "Tuttavia, come una sorta di polizza assicurativa, ritengo che abbia senso diversificare leggermente il portafoglio con titoli a reddito fisso. Ritengo anche che lo stesso valga anche per la liquidità, e forse sono ancora più convinto di questo aspetto, poiché il tasso di interesse è destinato quasi certamente a scendere, almeno nel breve termine, ed è la prima volta dopo molto tempo che il tasso di interesse sta scendendo a un livello significativamente inferiore al rendimento che si può ottenere da un portafoglio obbligazionario di alta qualità a duration intermedia".