03/12/2025 marketing

La Cyber Week 2025 vola a 334 miliardi: ecco quanti acquisti saranno decisi dall'AI

Schwartz (Salesforce): l'analisi prevede una spesa record per il periodo festivo grazie al ruolo crescente dell'intelligenza artificiale agentica che spinge le vendite

La Cyber Week 2025, che si svolgerà dal giovedì 27 novembre al lunedì 1 dicembre, è destinata a stabilire un nuovo record globale di fatturato, raggiungendo i 334 miliardi di dollari. Un fattore cruciale in questa crescita sarà l'influenza dell'intelligenza artificiale agentica (AI), che si prevede possa pilotare circa 73 miliardi di dollari di vendite globali. Questo valore rappresenta il 22% del totale, segnando un aumento del 22% rispetto al 2024.

Queste previsioni provengono dal Salesforce Shopping Index, un'analisi basata sui dati aggregati di Agentforce, Agentforce Commerce, Agentforce Service e Agentforce Marketing, che monitora le attività di oltre 1,5 miliardi di consumatori su 1,5 trilioni di pagine visualizzate.



I dati raccolti da Salesforce indicano che l'acquisto per le festività natalizie ha preso una forte accelerazione già a metà novembre, con segnali di acquisto nettamente superiori rispetto all'anno precedente. Tra il 1° ottobre e il 15 novembre, la crescita delle vendite online a livello globale è aumentata del 6% su base annua. Nello stesso periodo, il traffico digitale verso i siti e-commerce ha registrato una crescita eccezionale, triplicando a livello mondiale. Questo incremento suggerisce una decisa propensione all'acquisto in vista della Cyber Week.

"Il traffico digitale è aumentato vertiginosamente, indicando che i consumatori si stanno muovendo in anticipo per scoprire le novità e creare le proprie liste dei desideri. Quest'anno, un numero maggiore di consumatori si sta affidando all'intelligenza artificiale e agli agenti per cercare prodotti, essere aiutato nella definizione del budget e prepararsi alle festività natalizie", ha affermato Caila Schwartz, Director of Consumer Insights and Strategy di Salesforce. Ha aggiunto che "le previsioni di vendita indicano consumatori motivati e pronti a spendere, nonostante l'aumento dei prezzi".





Le previsioni dettagliate per la Cyber Week 2025 indicano che le vendite totali aumenteranno del 6% rispetto all'anno precedente. Il Black Friday è confermato come il giorno cruciale per lo shopping online, con una previsione di 78 miliardi di dollari di vendite a livello globale.

Durante il periodo di punta dello shopping, il ruolo del mobile sarà predominante: gli ordini effettuati tramite dispositivi mobili rappresenteranno il 70% delle vendite totali e l'80% del traffico. Inoltre, i portafogli digitali come Apple Pay stanno guadagnando terreno, coprendo il 25% di tutti gli acquisti effettuati nella Cyber Week.



Nel periodo precedente alla Cyber Week (1° ottobre - 15 novembre), i dati dimostrano che l'AI agentica sta già generando valore diretto per i rivenditori. Oltre il 19% degli ordini è stato influenzato da intelligenza artificiale e agenti. I retailer digitali che hanno integrato l'AI e le funzionalità degli agenti nei loro canali hanno registrato un tasso di conversione superiore del 5% rispetto a chi non l'ha fatto. Inoltre, questi stessi rivenditori hanno visto una crescita delle vendite del 10% su base annua, in netto contrasto con il 5% registrato da quelli che non utilizzano l'AI.

Il traffico generato da fonti basate sull'intelligenza artificiale e sugli agenti, come ChatGPT e Perplexity, è aumentato di 3,8 volte a livello globale nelle sette settimane precedenti la Cyber Week. "L'intelligenza artificiale agentica è destinata a generare 73 miliardi di dollari di vendite a livello globale in questa settimana. È chiaro che l'intelligenza artificiale è passata dall'essere un optional a una necessità assoluta", ha ribadito Schwartz, evidenziando che gli agenti sono i veri protagonisti che permettono ai retailer di trasformare le aspettative di acquisto in fatturato record.

Nonostante l'aumento del prezzo medio di vendita (ASP) del 5% su base annua a livello globale (e del 7% negli Stati Uniti) dovuto alle preoccupazioni sull'impatto dei dazi, l'impennata del traffico e delle vendite nel 2025 suggerisce che i consumatori sono meno sensibili al prezzo rispetto all'anno precedente. L'uso dei mobile wallet continua a crescere, con l'utilizzo di circuiti come Apple Pay aumentato del 31% su base annua.

L'impatto dei social media sul percorso di acquisto è in crescita, con la quota di traffico e-commerce generata dai referral social aumentata del 15% su base annua, rappresentando il 16% di tutto il traffico shopping stagionale. Le piattaforme video, in particolare TikTok e YouTube, stanno amplificando l'impatto, con la loro quota di traffico social in crescita del 79%. Nello specifico, la quota di TikTok che indirizza agli acquisti online è aumentata dell'86% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Le categorie merceologiche che, secondo le previsioni di Salesforce, registreranno gli sconti più elevati a livello globale durante la Cyber Week 2025 sono:



- Prodotti beauty, makeup (40%).

- Articoli di abbigliamento (34%).

- Prodotti di bellezza, cura della pelle (33%).

In relazione ai dati raccolti in autunno, gli sconti più alti a livello globale registrati finora riguardano gli articoli di abbigliamento (28% di sconto medio), i prodotti beauty e di makeup (20% di sconto medio) e i prodotti di bellezza e per la skincare (20% di sconto medio). Le categorie con le maggiori percentuali di vendita a livello globale in questo autunno sono state:



- Prodotti per la casa e l'arredamento: +17%.

- Prodotti per la cura della persona: +14%.

- Articoli di abbigliamento e accessori di lusso: +11%.

