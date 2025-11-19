26/11/2025 economia

Perché l'Europa è tornata nel mirino degli investitori globali

Mivelaz (GAM): i gestori globali sono sempre più attratti dalla sua stabilità, dalle opportunità e dallo slancio

Diversificare gli investimenti rispetto agli asset statunitensi è un tema ricorrente. Con la ripresa dei tagli dei tassi da parte della Fed, il rischio di reinvestimento è in aumento, spingendo gli investitori a cercare nuove opportunità. Riteniamo che l'Europa sia ora una destinazione interessante. Sebbene le valutazioni siano rigide, ciò non costituisce necessariamente un deterrente. Per i gestori attivi, i mercati costosi possono presentare opportunità.

Perché l'Europa



Il fattore determinante è la credibilità della banca centrale. La BCE è indipendente, dipende dai dati e, cosa fondamentale, l'inflazione è sotto controllo, esattamente ciò di cui hanno bisogno gli allocatori di asset a lungo termine.



Al contrario, la Fed ha ripreso i tagli dei tassi dopo una pausa di nove mesi e i mercati stanno ora scontando ulteriori tagli nonostante i persistenti rischi di inflazione. L'Europa, nel frattempo, si trova in una posizione molto più forte. L'inflazione è sotto controllo e il PIL dell'UE ha margini per beneficiare degli stimoli fiscali; la sola Germania prevede di spendere 500 miliardi di euro nei prossimi anni. Il sentiment degli investitori riflette questa forza: l'indice DAX è in rialzo del 21% da inizio anno (YTD). Riteniamo che l'Europa sia un buon posto in cui investire. Gli investitori globali sono sempre più attratti dalla sua stabilità, dalle opportunità e dallo slancio.





Perché le banche europee



Dal punto di vista del credito, riteniamo che le banche europee possano rappresentare il segmento più sicuro all'interno del credito liquido. Sebbene non investiamo nel loro capitale azionario, la performance azionaria offre un utile indicatore del sentiment del mercato. Storicamente, le banche statunitensi sono state considerate più grandi e più forti. Ma il sentiment sta cambiando. Abbiamo riscontrato che la convinzione degli investitori nei confronti delle banche europee è così forte che raramente abbiamo bisogno di difenderle.



Motivi per acquistare oggi titoli di debito subordinato bancario



Quando si parla di debito subordinato, i numeri parlano chiaro. La domanda nel mercato primario di obbligazioni convertibili contingenti (CoCo) Additional Tier 1 (AT1) ha raggiunto i 250 miliardi di euro dall'inizio dell'anno, superando di gran lunga i 42 miliardi di euro emessi e persino il totale del mercato pari a 220 miliardi di euro. Questo squilibrio evidenzia la straordinaria domanda nel mercato primario, dove l'interesse degli investitori continua a superare l'offerta. Questo aumento di interesse fa seguito all'evento Credit Suisse del 2023, che ha portato a una rivalutazione della classe di attività. L'anno scorso si è registrata una domanda record di debito subordinato europeo, con 210 miliardi di euro, e il 2025 è sulla buona strada per superarla in modo significativo. Perché? Perché i fondamentali sono più solidi che mai.



Oggi ci sono tre validi motivi per possedere debito subordinato bancario: rendimento, il debito subordinato offre un reddito elevato da emittenti di alta qualità, una combinazione rara che garantisce rendimenti simili a quelli degli high yield da nomi investment grade; tassi, con le banche centrali che stanno tagliando i tassi, questa classe di attività beneficia di un contesto macroeconomico favorevole, in particolare per gli strumenti a più lunga durata; e fattori tecnici, la domanda forte e persistente continua a sostenere i prezzi, poiché gli investitori cercano reddito senza compromettere la qualità del credito.

Il debito subordinato è stato storicamente ciclico, con spread ridotti spesso seguiti da eventi che hanno determinato un ampliamento, come le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, i timori di un rallentamento dell'economia cinese, il Covid, l'invasione dell'Ucraina e gli aumenti dei tassi da parte della Fed. Questi eventi sono stati in gran parte neutri dal punto di vista del credito, ma gli spread si sono comunque ampliati. Quindi, sebbene il settore offra rendimenti interessanti, riteniamo che questo non sia il momento di sovrappesare i CoCo.

Un approccio disciplinato e dinamico



In qualità di gestori attivi, adottiamo un approccio attivo in tutta la struttura del capitale. Continuiamo a detenere emittenti core durante tutto il ciclo, ma gestiamo attivamente le allocazioni tra strumenti senior, Tier 2 e AT1. L'interesse degli investitori per il debito subordinato rimane forte, ma le aspettative sono cambiate. Gli investitori di oggi vogliono gestori agili e trasparenti.



Grégoire Mivelaz, gestore della strategia Credit Opportunities di GAM



