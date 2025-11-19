26/11/2025 cover

Richard Gerver: dai CEO serve fiducia, non controllo e la leadership deve cambiare

L'intelligenza artificiale libera l'umano: curiosità, istinto ed emozioni vincono sempre

Richard Gerver è uno dei leader ispiratori più riconosciuti del nostro tempo. Innovatore ed educatore visionario, lo abbiamo incontrato al World Business Forum per parlare delle sfide che attendono le organizzazioni in un'era di cambiamenti esponenziali.

In tempi dominati dall'intelligenza artificiale e da trasformazioni rapide, Gerver propone una prospettiva sorprendente: guardare ai bambini sotto i cinque anni come ai veri esperti del cambiamento. La sua filosofia ribalta i paradigmi tradizionali della leadership, invitando i CEO a passare da una cultura del controllo a una dell'empowerment, dalla presunta incompetenza all'eccellenza condivisa.



Come possiamo pensare al futuro e qual è la sua prospettiva?



Viviamo in tempi straordinari, tempi che accelerano in modo esponenziale. Se siamo onesti, nonostante tutte le ricerche e tutti gli esperti, non credo che nessuno di noi sappia quale direzione prenderà il mondo. La mia ipotesi è che non dobbiamo essere intelligenti, non dobbiamo inventare nulla di nuovo. Dobbiamo ricordare che i più grandi esperti al mondo nell'ignoto e nel cambiamento sono i bambini sotto i cinque anni. Quindi forse il segreto per affrontare al meglio il futuro risiede nel nostro io passato e nella nostra infanzia.





Cosa pensa dei prossimi due anni con l'arrivo dell'intelligenza artificiale?



Dobbiamo essere bravi nello stimolare la nostra curiosità. Dobbiamo smettere di avere paura di ciò che verrà e dell'ignoto. Dobbiamo smettere di credere che dobbiamo trovare un modo per controllare tutto. Dobbiamo pensare più come un surfista e imparare a cavalcare l'onda. Per farlo, dobbiamo fare domande. Dobbiamo smettere di essere gerarchici, credendo che le persone con gli stipendi più alti trovino le risposte. Guardo ai giovani e penso che il modo in cui vedono il mondo, lo mettono in discussione, sono curiosi e trovano nuove cose di interesse sia fonte di ispirazione.



Possiamo semplificare le nostre vite con tutti questi nuovi strumenti?



Possiamo semplificare le nostre vite facendo in modo che le macchine gestiscano molte delle attività cognitive standard. Possono gestire tanti elementi delle nostre vite che prima ci richiedevano molto tempo. Ma questo dovrebbe lasciarci liberi di evolvere e sviluppare relazioni umane, interazioni. Ciò che ci distingue ancora dall'intelligenza artificiale è la nostra capacità di sentire, di essere curiosi e di avere istinto. Se usiamo le macchine per le cose banali, liberiamo l'unicità del nostro cervello umano per pensare avanti invece di essere sempre vincolati.



Qual è il futuro dei brand?



I brand devono stare molto attenti perché non c'è mai stato un momento in cui un brand abbia più bisogno di essere autentico. Dobbiamo accettare che il mondo del controllo è finito e ora siamo in un mondo di empowerment. Particolarmente con la Gen Z e la Gen Alpha, si aspettano di essere stakeholder nei brand, di esserne parte non solo come consumatori ma come produttori. Dobbiamo essere molto più aperti e generosi.



Questo rappresenta un problema per i CEO?



Il futuro per i CEO e i leader senior riguarda lo sviluppo di un livello di fiducia: fiducia in se stessi e nelle persone con cui lavorano. La maggior parte dei CEO ha operato negli ultimi anni con quella che chiamo un'assunzione di incompetenza, con bassi livelli di fiducia nel personale. Dobbiamo avere maggiore fiducia nel nostro staff e passare da una cultura di presunta incompetenza a una cultura di eccellenza presunta, dove apprezziamo che le persone che lavorano con noi sono eccezionali e dobbiamo dar loro licenza di prendere il controllo, di essere imprenditoriali, di risolvere problemi.

Le aziende hanno lavorato a lungo sul concetto di "abbastanza buono": Cosa ne pensa?



Dobbiamo allontanarci dal pensiero industriale tradizionale così focalizzato sull'efficienza. Una volta stabilito il brand o il prodotto, il lavoro era solo ripeterlo migliorando l'efficienza. Così si finisce intrappolati nel "abbastanza buono". Nel frattempo, i disruptor, le nuove organizzazioni, le startup cambiano il gioco. Dobbiamo essere migliori in quella che chiamo la capacità di sfidare la bellezza della prova. Proprio quando pensiamo che le cose funzionino è il momento di innovare. Dobbiamo creare culture di costante imprenditorialità e innovazione.

Come può un leader gestire i processi che stanno cambiando?



Ho un detto che risale alla mia prima carriera come educatore? non impari mai nulla di nuovo facendo qualcosa di giusto. Impari qualcosa di nuovo solo dal momento di un errore o dalla realizzazione che non sai qualcosa o non puoi fare qualcosa. Smettere di vedere questi momenti di errore come fallimenti e inizia a vederli come opportunità per evolvere e sviluppare la prossima grande cosa.

