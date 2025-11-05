12/11/2025 sport

Sponsor UEFA: AB InBev punta a sostituire Heineken nel calcio europeo

Il gigante delle bevande in negoziati esclusivi per una partnership strategica per la categoria birra ufficiale

Il colosso internazionale delle bevande AB InBev è entrato in una fase di trattative esclusive per diventare il partner globale delle prossime competizioni calcistiche maschili per club UEFA. Questo potenziale accordo, che coprirà il ciclo commerciale dal 2027 al 2033, potrebbe vedere AB InBev subentrare al gigante olandese della birra Heineken, storico sponsor delle competizioni UEFA dagli anni '90. Le discussioni sono in corso tra AB InBev e UC3, la joint venture tra la UEFA e l'organismo dei Club Calcistici Europei (EFC).



L'eventuale accordo renderebbe AB InBev il partner ufficiale globale per la birra di tutte le competizioni per club UEFA per sei stagioni. L'ultima fase di rinnovo tra Heineken e UEFA, annunciata a settembre 2023, aveva un valore stimato di 128 milioni di dollari all'anno. Secondo quanto riportato dai media, l'offerta di AB InBev a UC3 ammonterebbe a ben 230 milioni di dollari all'anno, rappresentando un aumento significativo rispetto alla cifra versata da Heineken.

Questo rappresenta il primo processo di vendita globale di sponsorizzazioni per il prossimo ciclo delle competizioni per club UEFA. Il bando di gara è stato lanciato da UC3 all'inizio di ottobre, con il supporto dell'agenzia partner della UEFA, Relevent Sports, e in particolare dalla divisione Relevent Football Partners. Le competizioni coinvolte includono la UEFA Champions League, la UEFA Europa League e la UEFA Conference League, oltre all'incontro unico della UEFA Super Cup.





Un portavoce di AB InBev ha dichiarato: Le competizioni calcistiche maschili per club UEFA permetteranno ai nostri marchi di creare esperienze più memorabili per i tifosi a livello globale e di rafforzare l'idea che birra e sport sono migliori insieme. Non vediamo l'ora di diventare un ottimo partner di UC3 per gli anni a venire. La Heineken, dal canto suo, ha rilasciato una dichiarazione: Dopo una partnership di 30 anni, questo è ovviamente un momento emozionante per noi. Abbiamo fatto la scelta strategica di concentrare le nostre sponsorizzazioni su piattaforme dove la spesa è proporzionata alla creazione di valore, garantendo il ritorno sull'investimento. Ha poi aggiunto: Abbiamo ancora due anni per rendere grande la sponsorizzazione della Champions League e mantenere l'associazione con il marchio Heineken nella mente delle persone per gli anni a venire. È stato un viaggio fantastico, e nello spirito della nostra mentalità pionieristica e del continuare a costruire significato e differenza per i nostri marchi, siamo orgogliosi di investire nel futuro.



In termini di attuali legami calcistici, AB InBev ha già un accordo con l'organo di governo globale dello sport, la FIFA, ed è sponsor del mondiale di calcio fin dall'evento del 1986. L'azienda ha anche un accordo con il Comitato Olimpico Internazionale che si estenderà fino alle Olimpiadi estive del 2032 a Brisbane, in Australia. Per quanto riguarda le competizioni per club UEFA, Relevent sta attualmente gestendo una gara per i diritti media per quattro stagioni nei mercati chiave di Regno Unito, Germania, Spagna, Italia e Francia. La scadenza in tutti questi mercati è il 18 novembre, con il processo gestito dalla neonata divisione Relevent Football Partners. In ciascuno dei cinque mercati europei stanno per iniziare due processi distinti: uno riguarda la Champions League, la UEFA Super Cup e la UEFA Youth League, mentre l'altro copre la UEFA Europa League e la UEFA Conference League.