15/10/2025 leisure

AI: il boom dei mercati globali tra opportunità e rischi

I mercati USA volano grazie all'AI, ma la concentrazione sulle big tech richiede cautela strategica

Oltre due terzi degli economisti intervistati nell'ultima Chief Economists' Outlook del World Economic Forum ritengono che l'intelligenza artificiale sarà "commercialmente dirompente" nel corso del prossimo anno. Le grandi aziende che operano nell'infrastruttura AI hanno già registrato un'impennata delle valutazioni, mentre le imprese più piccole che sviluppano funzionalità correlate vengono trattate con maggiore prudenza dagli investitori. Questo scenario configura non tanto una bolla speculativa, quanto piuttosto un boom sostenuto da fondamentali solidi, come scrive Ludovic Subran, Chief Investment Officer e Chief Economist di Allianz, che raccomanda di "bilanciare ottimismo e cautela".



Negli ultimi mesi i mercati azionari globali hanno raggiunto livelli senza precedenti, con gli Stati Uniti in testa. L'indice S&P 500, indicatore chiave della performance del mercato americano, mostra un rapporto prezzo-utili previsto a 12 mesi di circa 23, una misura dell'appetito degli investitori che supera di gran lunga la media ventennale di circa 16. Nel frattempo l'indice equivalente europeo mantiene un rapporto di circa 14, in linea con le norme storiche. Questo divario solleva interrogativi sulla sostenibilità delle valutazioni elevate negli USA e su un eventuale surriscaldamento del mercato.

Gran parte della disparità si riduce tuttavia ad aspettative di profitto reali. L'ottimismo del mercato statunitense si concentra particolarmente nel settore tecnologico, dove i progressi nell'intelligenza artificiale promettono guadagni di produttività significativi. Il recente allentamento delle tensioni commerciali ha ulteriormente sostenuto gli investimenti correlati, incrementando sia le previsioni di profitto che le valutazioni. Gli analisti prevedono che gli utili dell'S&P 500 cresceranno in media del 15% annuo nei prossimi cinque anni, superando la previsione più modesta del 10% per l'Europa.





Quando si considerano queste aspettative di profitto, le valutazioni azionarie statunitensi appaiono meno estreme. Il rapporto prezzo-utili-crescita per l'S&P 500 si attesta a un livello storicamente associato a periodi di crescita sostenibile, seppur ottimistica, al di sotto degli estremi registrati durante l'era della bolla dot-com. Gli investitori scommettono su un'espansione reale degli utili, non su valutazioni speculative.

Il rally statunitense si è basato in particolare su un gruppo selezionato di aziende tecnologiche mega-cap, soprannominate le "Magnifiche Sette". Società come Nvidia, Microsoft, Amazon e Alphabet sono in prima linea sia nelle previsioni di ricavi che nelle valutazioni di mercato. La loro spesa in conto capitale è senza precedenti: ciascuna ha impiegato in media circa 36 miliardi di dollari negli ultimi quattro trimestri, mentre la media trimestrale per una tipica società dell'S&P 500 è di 2 miliardi di dollari.



Questa massiccia spesa in infrastrutture cloud e capacità AI non ha solo rafforzato i fornitori di semiconduttori e hardware, ma ha anche sollevato le società energetiche e di pubblica utilità legate all'infrastruttura AI. Tuttavia, i rischi persistono. I settori più indietro nella curva di adozione dell'AI, incluse le aziende software che cercano di monetizzare le funzionalità AI, hanno registrato performance azionarie inferiori. La cautela degli investitori riflette i risultati contrastanti che queste società hanno ottenuto finora nell'integrare l'AI nei loro prodotti e servizi.

Il divario tra le Magnifiche Sette e il resto del settore rende i mercati vulnerabili a qualsiasi rallentamento nella loro spesa o calo nei loro utili. Una brusca decelerazione nelle spese in conto capitale, qualora si verificasse, potrebbe propagarsi attraverso il settore tecnologico e quelli adiacenti, riducendo le proiezioni di profitto e mettendo alla prova i multipli attuali.

In questo contesto, l'attuale mercato statunitense assomiglia meno a una bolla e più a un boom sostenuto da fondamentali, sebbene fragile e criticamente dipendente dalla durata del commercio AI. La sfida per gli investitori è navigare questo panorama con una profonda comprensione delle dinamiche sottostanti e dei potenziali rischi. Mentre l'ambiente di mercato attuale offre opportunità di crescita, richiede anche vigilanza e lungimiranza strategica.

La chiave sta nel bilanciare ottimismo e cautela. Gli investitori devono rimanere sintonizzati sui cambiamenti nelle aspettative di utili, sui progressi tecnologici e sugli sviluppi geopolitici che potrebbero influenzare i mercati. In questo modo possono posizionarsi meglio per capitalizzare le opportunità proteggendosi al contempo da potenziali insidie. Nel mondo in continua evoluzione dei mercati azionari globali, l'adattabilità e il processo decisionale informato saranno fondamentali per garantire un successo sostenibile.

Gigi Beltrame



