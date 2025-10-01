08/10/2025 leisure

AI: l'illusione della replica diventa lo standard

Forse stiamo sbagliando le metriche e i criteri con cui misuriamo l'intelligenza e le capacità di un professionista

Il paradosso è evidente: valutiamo l'AI con gli stessi criteri con cui giudichiamo un professionista. Report, analisi, codice, testi. Se una macchina li produce in modo indistinguibile dai nostri, cosa dice questo del lavoro che svolgiamo? Forse stiamo scoprendo quanto delle nostre attività quotidiane sia meccanica ripetizione, pattern riconoscibili che un algoritmo può replicare.

L'AI non pensa, non comprende, non crea. Replica.

Eppure questa replica è così convincente da farci dubitare del valore del pensiero originale. Stiamo abbassando l'asticella dell'intelligenza al livello di ciò che può essere automatizzato, confondendo l'efficienza con la comprensione, la velocità con la saggezza.



La vera sconfitta culturale non è che le macchine ci sostituiranno. È che stiamo ridefinendo l'intelligenza umana nei termini di ciò che le macchine sanno fare meglio: processare, replicare, ottimizzare.

Pensiamo ai processi e non alla conoscenza.

Dimenticando che il valore umano risiede proprio in ciò che non può essere misurato in output: l'intuizione, l'empatia, la capacità di dare significato al caos.

Forse è tempo di smettere di competere sul terreno dell'AI e ricominciare a valorizzare ciò che ci rende irriducibilmente umani.

Almeno fino a che saremo in grado di riconoscere cosa è umano.

