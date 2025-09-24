01/10/2025 economia

C'è spazio oltre l'Intelligenza Artificiale

Maxi Rohm (Neuberger Berman): due importanti megatrend nel portafoglio sono le infrastrutture energetiche e l'efficienza energetica

I megatrend sono definiti come cambiamenti potenti, globali e secolari che ci guidano verso attività con chiari vantaggi a lungo termine. I megatrend migliorano la visibilità e la prevedibilità delle attività sottostanti, consentendo di conseguenza investimenti più pazienti attraverso i cicli economici e aumentando la nostra convinzione di investimento, che si è dimostrata preziosa in contesti di mercato volatili e incerti. Per loro natura, i megatrend evolvono a un ritmo molto lento. A differenza di molte strategie tematiche in cui il tema diventa spesso l'"obiettivo", per noi i megatrend sono uno strumento per gestire il rischio e rafforzare la convinzione. È importante sottolineare che il nostro approccio multitematico offre la flessibilità necessaria per investire in modo opportunistico in più megatrend, evitando quelli ritenuti poco attraenti, favorendo così un maggiore allineamento con gli investitori.



Il primo, che ci porta a investire in società che partecipano alla modernizzazione dei sistemi energetici, comprende aziende che risolvono il problema dell'approvvigionamento energetico. L'efficienza energetica ci orienta verso aziende con prodotti, servizi e tecnologie che consentono loro di "fare di più con meno energia", riducendo così la domanda energetica. Storicamente, investire nel settore energetico non è stato particolarmente interessante. In molti paesi la domanda di elettricità non è aumentata negli ultimi decenni. Ora tutto questo sta però cambiando. Parallelamente all'elettrificazione dell'industria e dei trasporti, la digitalizzazione delle nostre vite ha causato una crescita esplosiva della quantità di informazioni digitali, un elemento fondamentale dell'intelligenza artificiale, una tecnologia che richiede un'incredibile quantità di energia. Poiché le nuove tecnologie richiedono sempre più energia, prevediamo che queste due megatendenze continueranno ad essere di fondamentale importanza per molti anni a venire. Sebbene in genere gestiamo un portafoglio con una bassa rotazione, nell'ultimo anno siamo stati particolarmente attivi. Negli ultimi trimestri diverse società in portafoglio sono state acquisite, tra cui Stericycle e Despegar.com, con conseguente liquidità senza precedenti che abbiamo reinvestito in nuovi investimenti. Separatamente, il nostro approccio di valutazione disciplinato ci ha portato a ridurre l'esposizione ad alcune società in portafoglio con buone performance, tra cui Alibaba, Expedia, Vistra e ATI, con conseguente ulteriore liquidità che è stata poi impiegata.





Pro e contro dell'investimento in AI



Questo è un momento difficile per investire. Da anni l'innovazione tecnologica sta rivoluzionando l'industria in tutto il mondo, lasciando indietro le aziende che non riescono ad adattarsi. Ora, con l'IA, anche i "promotori" di questa trasformazione digitale in corso sono vulnerabili, il che ha dato il via a programmi di investimento record per mantenere la propria leadership, con il risultato di modelli di business significativamente più capital-intensive. Gli investitori non sembrano troppo preoccupati: molte di queste mega cap tech continuano a essere scambiate a valutazioni record, offrendo una protezione limitata dal ribasso.



Rischi a parte, la rivoluzione e il cambiamento guidati dall'intelligenza artificiale offrono opportunità alle aziende che sono ben posizionate. Il nostro fondo Global Equity Megatrend investe in società lungo tutta la catena del valore dell'intelligenza artificiale, dalle infrastrutture (Cisco) alla produzione (Alphabet) dagli utilizzatori (NICE, Amdocs, Zeta e Criteo) ai beneficiari finali (Pets at Home). È importante sottolineare che i dati dovrebbero essere un fattore determinante per il successo. Nello specifico, le risorse di dati private e uniche, ben strutturate per sfruttare l'analisi avanzata e la GenAI, dovrebbero consentire alle aziende di personalizzare in modo più efficace ed efficiente l'esperienza dei clienti, con un coinvolgimento significativamente più profondo. Ciò dovrebbe anche portare a una migliore gestione del proprio personale e delle proprie operazioni. Di conseguenza, siamo incoraggiati dal valore dei set di dati unici delle società del nostro portafoglio, da Alphabet con miliardi di utenti su più prodotti, fino ai beneficiari dell'intelligenza artificiale come Pets at Home che possiede dati proprietari su 8 milioni di animali domestici in tutto il Regno Unito.

Il focus sull'azionario value



Mentre molti titoli tecnologici megacap sono attualmente scambiati a valutazioni apparentemente eccessive, molte altre società in tutti i settori sono scambiate a valutazioni storicamente depresse. Gli investitori sembrano diffidenti nei confronti delle aziende vulnerabili all'innovazione, alle perturbazioni e ai contesti competitivi in rapida evoluzione. Queste aziende potrebbero essere "a buon mercato" per una buona ragione. Questo scenario offre una base incoraggiante per gli investitori di lungo periodo in un contesto in cui la disciplina e la selettività dovrebbero essere premiate, soprattutto ora che gli investitori cercano di diversificare la loro esposizione alle mega cap tecnologiche e dell'intelligenza artificiale. Le aziende che si trovano ad affrontare potenti cambiamenti secolari (o megatrend) dimostrano in genere una crescita più resiliente, anche durante i rallentamenti macroeconomici. In particolare, le aziende che offrono prodotti o servizi davvero unici, spesso abbinati a risorse di dati privati proprietari, dovrebbero naturalmente trovarsi in una posizione migliore per affrontare l'attuale contesto.

E sulla sostenibilità



Il nostro approccio unico all'investimento tematico integra intrinsecamente i rischi e le opportunità legati alla sostenibilità, poiché i megatrend ci portano naturalmente verso aziende proiettate al futuro, spesso con attività "più sostenibili". Ad esempio, Tetra Tech (megatrend "Aumento del valore dell'acqua"), azienda leader a livello mondiale nell'ingegneria idrica e nella progettazione di infrastrutture, è ben posizionata per affrontare il problema della scarsità d'acqua in tutto il mondo. È importante sottolineare che il nostro portafoglio altamente concentrato ci consente di interagire direttamente con i team di gestione delle società in portafoglio per monitorare i loro progressi in materia di sostenibilità e iniziative relative all'ESG.

Nei prossimi 12 mesi?



Guardando al futuro, le tensioni geopolitiche e i continui cambiamenti politici potrebbero portare a una volatilità continua nei mercati azionari. È importante sottolineare che l'intelligenza artificiale e altre innovazioni tecnologiche potrebbero causare notevoli sconvolgimenti in settori che stanno evolvendo a un ritmo sempre più rapido, alimentando l'incertezza degli investitori. In questo contesto, il portafoglio del fondo Global Equity Megatrend è ben posizionato per affrontare l'attuale situazione. Il portafoglio viene scambiato a 16 volte il flusso di cassa libero, con uno sconto significativo rispetto agli indici azionari globali o ai promotori dell'intelligenza artificiale. Ciò riflette certamente un alto grado di incertezza futura per un portafoglio che dovrebbe effettivamente registrare una crescita del flusso di cassa libero del 18% all'anno fino al 2027.

Sebbene il breve termine continui a sembrare incerto, rimaniamo ottimisti data la nostra convinzione nelle prospettive e nel valore delle aziende che possediamo. Riteniamo che gli investitori pazienti dovrebbero ottenere buoni risultati nei prossimi anni. È importante sottolineare che il nostro approccio unico ha costantemente fornito un alfa complementare con protezione dal ribasso. Il Global Equity Megatrend è particolarmente rilevante poiché gli investitori cercano sempre più di diversificare al di fuori dell'intelligenza artificiale e delle megacap tecnologiche.

Maxi Rohm, Fund manager del fondo NB Global Equity Megatrends



