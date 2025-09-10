17/09/2025 economia

Oro e non solo: cosa aspettarsi dalle materie prime

Nitesh Shah (WisdomTree): la volatilità è la nuova normalità, ma lo stesso vale per le opportunità

In un contesto in cui i conflitti in Europa orientale e in Medio Oriente rimangono irrisolti, mentre i dazi introdotti ad aprile in occasione del "Giorno della Liberazione" hanno provocato uno degli shock più significativi degli ultimi cento anni per il commercio globale. Eppure, nonostante le turbolenze, le materie prime non hanno vacillato, dimostrando invece una notevole resilienza. Finora, nel 2025 i metalli preziosi e industriali hanno guidato la carica, mentre il settore energetico, sebbene volatile, ha evitato il collasso totale. La superficie nasconde però una realtà più complessa: un dollaro statunitense sempre più debole, catene di approvvigionamento in crisi e cambiamenti strutturali a lungo termine della domanda che vanno ben oltre le notizie di attualità.



Metalli preziosi: l'oro mantiene il suo splendore



L'oro ha ripreso il suo classico ruolo di bene rifugio. Dopo aver raggiunto un picco di 3.500 USD/oncia ad aprile, i prezzi si sono stabilizzati all'interno di un intervallo ristretto, sostenuti dai rischi geopolitici, dagli squilibri di bilancio e dalle preoccupazioni relative all'indipendenza delle banche centrali. Riteniamo che questa stabilizzazione costituisca una fase di "caricamento della molla", ovvero un periodo di stabilità che spesso precede una svolta importante. Secondo le nostre previsioni, l'oro raggiungerà i 3.850 USD/oncia entro il secondo trimestre del 2026. Le ragioni sono semplici: - incertezza commerciale - gli investitori continuano a proteggersi dall'impatto negativo dei dazi;

- traiettoria del debito - il deficit degli Stati Uniti è destinato ad aumentare di oltre 3.000 miliardi di dollari nel prossimo decennio, sollevando interrogativi sulla sostenibilità di bilancio;

- fragilità istituzionale - le pressioni politiche sulla Federal Reserve ricordano gli episodi della fine degli anni '70, quando l'oro registrò rialzi storici;

- rischio geopolitico - le tensioni rimangono elevate, dallo stallo dell'Iran con l'Agenzia internazionale dell'energia atomica al conflitto tra Russia e Ucraina;

- debolezza del dollaro - un dollaro in calo rende l'oro più interessante a livello globale.





In breve, l'oro è più di un semplice investimento difensivo, sta diventando la più chiara espressione del malessere sistemico.



Metalli industriali: dazi e trasformazione



I metalli sono la spina dorsale di tre dei principali temi che plasmano l'economia globale:

- la transizione energetica - le energie rinnovabili, l'elettrificazione e l'espansione della rete richiedono enormi quantità di rame e alluminio;

- il riarmo per la difesa - l'aumento dei bilanci militari europei si tradurrà in una maggiore domanda di metalli per infrastrutture, armi e attrezzature;

- IA e infrastruttura digitale - i centri dati consumano molta energia, alimentando indirettamente la domanda di metalli utilizzati per la produzione sostenibile di elettricità.



L'interferenza causata dai dazi nel breve termine non dovrebbe distrarre da questi limiti dell'offerta di lungo periodo. La spesa per l'esplorazione è in stallo e la fusione dell'alluminio deve affrontare sfide acute a causa della sua intensità energetica e della crescente concorrenza per ottenere risorse dalla rete. Il risultato: una persistente contrazione dal lato dell'offerta che sosterrà i prezzi nel medio termine.



Energia: l'OPEC+ allenta le redini, i mercati reagiscono



Se i metalli hanno dimostrato resilienza, l'energia è stata volatile. Il greggio Brent ha registrato un aumento di quasi il 20% a giugno, prima di scendere dell'11% in due settimane. Tale turbolenza non è un'anomalia, ma è diventata la caratteristica distintiva dei mercati petroliferi nel 2025.

A determinare il fenomeno è stata l'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio e dei paesi partner (OPEC+), che ha accelerato la riduzione dei tagli volontari alla produzione. Entro settembre 2025, con un anno di anticipo rispetto al previsto, il gruppo dovrebbe rimuovere 2,2 milioni di barili al giorno dall'offerta. Le motivazioni alla base della decisione sono molteplici: dalla frustrazione dell'Arabia Saudita per il mancato rispetto delle quote, alla negoziazione geopolitica con Washington, dai tentativi di recuperare quote di mercato dallo scisto statunitense alla produzione brasiliana. Ciononostante, le prospettive rimangono limitate. Con la domanda cinese in fase di stagnazione e l'avanzata dell'elettrificazione, il greggio Brent continuerà probabilmente a oscillare tra i 60 e i 70 dollari al barile. Assisteremo a picchi di breve durata, che difficilmente saranno sostenibili.

Il calo del dollaro: un silenzioso vento favorevole



L'inversione di tendenza del dollaro statunitense potrebbe essere il fattore più sottovalutato alla base della forza delle materie prime. Dopo aver raggiunto quota 110 a gennaio, il livello più alto dal 2022, l'indice del dollaro è sceso a 97 a metà anno, con un calo del 12%. Si tratta del deprezzamento più marcato dall'inizio della pandemia. Un dollaro più debole favorisce le materie prime in diversi modi:

- i prezzi nelle valute locali diventano più convenienti, portando a un aumento della domanda globale;

- i mercati emergenti, in particolare, traggono vantaggio dalla maggiore convenienza;

- gli asset reali come le materie prime attraggono flussi di capitali come copertura contro l'inflazione;

- i ricavi in dollari più bassi scoraggiano la crescita dell'offerta, restringendo i saldi.

Il consenso di mercato prevede ulteriori cali fino al 2026. Sebbene non si tratti di una politica ufficiale, la tolleranza di Washington nei confronti di un dollaro debole rafforza il sostegno alle materie prime.



Guerre commerciali e supply chain



I dazi rimangono la principale fonte di perturbazione dei flussi globali di materie prime. L'annuncio del "Giorno della liberazione" ad aprile ha segnato l'escalation più aggressiva delle misure protezionistiche statunitensi in oltre un secolo. L'alluminio, l'acciaio e i prodotti semilavorati in rame sono stati oggetto di dazi del 50%, mentre il settore agricolo ha dovuto affrontare nuovi ostacoli, tra cui un dazio del 30% sulle esportazioni brasiliane.

Per ora, i flussi legati all'energia sono stati risparmiati, a testimonianza della volontà dell'amministrazione di proteggere i consumatori dall'aumento dei costi del carburante. Tuttavia, gli effetti a catena si fanno sentire sui prodotti raffinati come il diesel, con i flussi dal Canada agli Stati Uniti sotto esame. Questi shock politici contribuiscono alla frammentazione delle catene di approvvigionamento, costringendo produttori e consumatori a rivedere le proprie strategie in merito. L'incertezza ha aggiunto un premio di rischio a metalli come il platino, il palladio e l'argento, che i mercati temono possano essere soggetti a dazi in futuro.



Il quadro generale: scarsità, sicurezza, strategia



Osservando i vari settori, emergono tre temi dominanti:

- scarsità - anni di investimenti insufficienti nell'esplorazione e nelle infrastrutture hanno reso difficile per l'offerta stare al passo con la domanda strutturale;

- sicurezza - le dinamiche geopolitiche, la spesa per la difesa e le guerre commerciali stanno ridefinendo le catene di approvvigionamento, costringendo gli investitori a tenere conto della resilienza nelle loro allocazioni;

- strategia - il sistema energetico a doppio binario, l'ascesa dell'IA e lo stress di bilancio negli Stati Uniti stanno elevando le materie prime, trasformandole da operazioni cicliche ad allocazioni strategiche.

Potenziale latente



In conclusione, in questo 2025 le materie prime non si limitano a reagire agli shock, ma portano anche alla luce le fragilità sottostanti del sistema globale. L'oro si sta consolidando prima di un altro potenziale decollo. I metalli industriali si trovano ad affrontare difficoltà nel breve periodo, ma sono strutturalmente indispensabili. Il petrolio è volatile ma soggetto a limitazioni. L'indebolimento del dollaro fornisce un ampio sostegno all'intero gruppo. Per gli investitori, la lezione è chiara: la volatilità è la nuova normalità, ma lo stesso vale per le opportunità. In un mondo caratterizzato da frammentazione e incertezza, le materie prime rimangono non solo una copertura, ma anche un riflesso dell'epoca stessa.

Nitesh Shah, Head of Commodities and Macroeconomic Research, WisdomTree



