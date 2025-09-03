10/09/2025 sport

Breitling stringe un accordo con la NFL

Georges Kern (Breitling): il mercato USA è il nostro numero uno e la National Football League un fenomeno gigantesco

L'accordo tra Breitling e la National Football League (NFL) segna un'evoluzione significativa nel panorama delle sponsorizzazioni sportive di lusso. La casa orologiera svizzera si è assicurata i diritti per diventare il partner ufficiale per gli orologi della lega sportiva americana, la più grande e di successo al mondo.



Una partnership strategica per Breitling



Questo accordo pluriennale, che estende una collaborazione precedente, permetterà a Breitling di creare orologi ufficialmente con licenza per i fan, con due nuovi modelli disponibili per ciascuna delle 32 squadre della NFL. Saranno inoltre previste attività di marketing e pubblicità brandizzate dalla lega nelle boutique in tutti gli Stati Uniti. L'operazione rappresenta un passo cruciale per il marchio svizzero, che si aggiudica i diritti di produzione di orologi per quella che è diventata la lega sportiva professionistica più ricca a livello globale. È la prima volta che la NFL stringe una partnership con un marchio di orologi di lusso.



L'allineamento con i valori del brand



"Gli Stati Uniti sono il nostro mercato numero uno e la NFL è un fenomeno gigantesco," ha dichiarato Georges Kern, CEO di Breitling. La partnership inserisce Breitling nell'arena delle sponsorizzazioni sportive di alto profilo, al fianco di marchi come Omega con le Olimpiadi, LVMH con la Formula Uno e Rolex con tornei di tennis, golf e vela. Sebbene la NFL stia espandendo la sua presenza internazionale, rimane uno sport intrinsecamente americano. Kern ritiene che la lega e il football americano si allineino perfettamente con l'immagine e i valori di Breitling: "È una combinazione di lifestyle, il lifestyle americano, il lifestyle americano della NFL, che è totalmente trasversale. Il suo impatto e i suoi valori, e per coloro che sono interessati al football americano, il modo in cui giocano, tutto ciò che vi è correlato corrisponde Breitling".



L'identità svizzera e il mercato americano



Conosciuta per i suoi segnatempo di lusso capaci, funzionali, robusti e precisi, Breitling ha sempre attratto astronauti, atleti e avventurieri, inclusi operatori della CIA, forze di sicurezza private e militari. Kern ha spiegato che Breitling ha perseguito questo accordo multimilionario con la NFL per rafforzare il proprio stile anglosassone come marchio di orologi svizzero. Gli Stati Uniti rappresentano il primo mercato per gli orologi svizzeri, un settore che ha visto una crescita significativa negli ultimi tempi, contrariamente ad altre regioni come la Cina. Tuttavia, l'introduzione di dazi del 39% sui beni svizzeri importati negli Stati Uniti ha rappresentato una sfida considerevole per tutti i marchi svizzeri, compresa Breitling. Kern ha affermato che l'azienda ha spedito scorte per diversi mesi ai rivenditori statunitensi prima dell'applicazione degli ultimi dazi, mantenendo la fiducia nel raggiungimento di un accordo commerciale più equo tra i due paesi. "Non posso immaginare che rimanga a quel livello," ha commentato.



I nuovi modelli NFL



Per questa nuova collaborazione, Breitling ha creato due linee di orologi distinte per ciascuna delle 32 squadre della NFL. - Chronomat GMT: Questo modello di punta, disponibile in acciaio con un diametro di 40 mm, è un orologio automatico con certificazione COSC. Ogni orologio presenta il colore primario della squadra sul quadrante e utilizza il colore secondario per la lancetta GMT, utile per tenere traccia di un altro fuso orario. L'edizione Kansas City Chiefs, ad esempio, presenta un quadrante rosso scuro e una lancetta GMT color oro. L'orologio dispone di una scala di 24 ore sul quadrante, una complicazione della data alle ore 6 e una lunetta girevole unidirezionale per il timing. Il movimento a carica automatica batte a 28.800 alternanze all'ora (4 Hz) e offre una riserva di carica di 42 ore. Il logo della squadra è inciso sul fondello e l'orologio è montato sul bracciale in acciaio inossidabile "rouleaux" di Breitling con chiusura a farfalla. Le dimensioni sono 11,77 mm di spessore e 47,4 mm da ansa ad ansa. Nonostante non abbia una corona a vite, presenta due guarnizioni e una resistenza all'acqua di 200 metri. Il prezzo dei Chronomat GMT edizioni NFL è di $6.600.

- Endurance Pro: Per chi cerca un'opzione più sportiva e dinamica, Breitling propone l'Endurance Pro. Si tratta di un cronografo al quarzo termocompensato e certificato COSC, alloggiato in titanio leggero. Le edizioni Endurance Pro NFL hanno un diametro di 44 mm, uno spessore di 12,5 mm e misurano 52,49 mm da ansa ad ansa. Questi orologi presentano contatori per i 30 minuti e il decimo di secondo del cronografo, una complicazione della data e il logo della squadra scelto è ben visibile sul sottoquadrante dei secondi alle ore 6. I colori unici di ciascuna squadra sono utilizzati sul quadrante interno, che presenta una scala di pulsazione, utile per monitorare la frequenza cardiaca in situazioni di tensione. L'orologio è dotato di una lunetta girevole bidirezionale con bussola e viene fornito con un cinturino in caucciù. Non dispone di una corona a vite, ma è resistente all'acqua fino a 10 bar (100 metri) e presenta il logo NFL inciso sul fondello in titanio. I modelli Endurance Pro NFL sono venduti al prezzo di $4.400.