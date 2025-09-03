10/09/2025 marketing

&Love Story 2025: l'AI riscrive le regole, il brand decide la storia

Il 3 ottobre alla Fabbrica delle Lampadine di Milano, la decima edizione di &Love Story riunisce 250 imprenditori e manager per una giornata di strategie, dati e casi reali per trasformare loghi in identità che valgono

La decima edizione di &Love Story approda a Milano, nella cornice della Fabbrica delle Lampadine, con una giornata pensata per imprenditori, manager e professionisti che vogliono restare rilevanti in un mercato dove i funnel si accorciano, la fiducia crolla e l'intelligenza artificiale cambia le regole del gioco. Secondo l'Edelman Trust Barometer 2025, solo il 56% delle persone dichiara di fidarsi delle aziende, lasciando scoperto un 44% di sfiducia. Allo stesso tempo, i nuovi sistemi di ricerca basati su AI riducono del 30% i click sui siti web, con picchi fino al 60-70% in settori come l'editoria online. Le persone leggono risposte, ma non cliccano più. L'attenzione dura pochi secondi, la concorrenza aumenta, i contenuti si moltiplicano.



In questo scenario, non basta generare traffico: serve un'identità chiara, una voce riconoscibile, un brand che vale più del prodotto.

"&Love Story è l'evento dei brand che restano nella memoria. Da dieci anni portiamo sul palco un messaggio semplice e potente: i prodotti si comprano, i brand si scelgono. Oggi, mentre i click calano e l'AI riscrive le regole, serve una voce chiara per continuare a essere preferiti dal pubblico", ha dichiarato Salvatore Russo, founder &Love.





Le storie che fanno la storia



Sul palco si alterneranno esperti, imprenditori e creativi che porteranno strumenti concreti, visione strategica e casi reali:

- Salvatore Russo - "Non è il budget, è il brand". Il keynote manifesto dell'evento: perché non è il denaro a generare un grande brand, ma è il brand a generare valore.



- Giulia Bezzi - "SEO & AI: ogni clic conta". L'intervento che mostra come unire SEO e intelligenza artificiale per trasformare ogni visita in una relazione e ogni processo in efficienza. - Ivano Di Biasi - CEO di SEOZoom. AI Overview e nuovi KPI: come misurare il valore reale di un brand in un mondo che riduce i click ma amplifica le scelte. - Enrica Tiozzo (Ipsos Italia) - I dati più aggiornati sulla fiducia dei consumatori e i tre pilastri che rendono un brand credibile nel 2025. - Sergio Spaccavento - creative director e storyteller. L'umorismo come arma strategica: far pensare con un sorriso e trasformare un messaggio in ricordo indelebile.



- Fabiana Andreani - Top Voice LinkedIn ed esperta di talenti. Employer branding autentico: come attrarre e trattenere persone di valore in un mercato che cambia. - Matteo Bortolotti - story designer e scrittore. Struttura, ritmo e payoff: la scrittura cognitiva che rende un brand più chiaro, persuasivo e memorabile. - Cereal Docks Food, Lidl Italia e Alisea (Perpetua). Tre case study aziendali che dimostrano come innovazione, sostenibilità e employee advocacy possano trasformare industrie e corporate in brand scelti dalle persone.



Perché esserci



&Love Story è uno degli eventi più iconici in Italia, un'esperienza che unisce la forza dei dati e dei casi reali all'energia dello spettacolo e alla potenza della creatività.

Chi partecipa potrà:

- capire come l'AI sta cambiando SEO, funnel e fiducia nei brand;

- apprendere strategie pratiche per trasformare ogni clic in valore;

- costruire community, identità e relazioni autentiche;

- confrontarsi con altri 250 imprenditori e manager in una giornata di networking di qualità. "Oggi non sopravvive chi urla di più, ma chi sa farsi ricordare. &Love Story è il luogo dove impari a farlo", Giulia Bezzi, SEO & Digital Marketing.



Informazioni pratiche



Data: 3 ottobre 2025

Location: Fabbrica delle Lampadine, Milano

Posti disponibili: 250

Iscrizioni: www.nlove.it/love-story

Solo 250 posti disponibili. Le iscrizioni già aperte: la community che da dieci anni scrive la storia dei brand si ritrova a Milano per un'edizione irripetibile.

Per i nostri lettori è riservato un codice sconto di ? 10 sull'acquisto del biglietto in presenza o streaming, basta scrivere in fase di check out businesscommunity10 .



