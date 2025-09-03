10/09/2025 fare

Il segreto per trasformare i fornitori da "costo" a "vantaggio competitivo"

Tinti (IUNGO): dall'approccio rigido alla partnership strategica per crescere

Il mercato attuale richiede un nuovo approccio nella gestione dei fornitori. Il modello basato su regole rigide, penali e gare al ribasso, efficace in contesti stabili, mostra oggi tutti i suoi limiti a causa di clienti più esigenti, concorrenza più veloce e catene di fornitura più complesse e fragili. È quindi necessario passare da una logica di gestione a una di collaborazione autentica, riconoscendo i fornitori come partner strategici.

Un fornitore non è solo un fornitore, ma un'estensione del business che influenza direttamente l'esperienza del cliente finale. Diventa un prezioso alleato per innovare, crescere e rendere più sostenibile la filiera. L'obiettivo è costruire insieme il successo, superando una logica di comando per un approccio collaborativo.



I vantaggi di una collaborazione autentica



La collaborazione porta a un miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi tramite una comunicazione chiara e obiettivi condivisi. Le operazioni diventano più veloci e fluide, con una diminuzione di errori, incomprensioni e ritardi. I fornitori, grazie alla loro conoscenza dei processi e delle tecnologie, diventano fonte di innovazione, suggerendo soluzioni alternative. La supply chain diventa più resiliente, poiché i partner veri intervengono attivamente in situazioni critiche. Infine, un rapporto solido genera crescita reciproca con benefici concreti sia per l'azienda che per il fornitore.



Come costruire una collaborazione efficace



Per creare una partnership tangibile è necessario impostare il rapporto in modo intelligente. La condivisione dei dati in tempo reale garantisce visibilità completa su ordini, consegne, scorte e previsioni, evitando sorprese e inefficienze. Un flusso di feedback costante permette di valutare le performance e confrontarsi apertamente per migliorare insieme. Definire obiettivi comuni su qualità, sostenibilità e tempi di risposta allinea tutti verso le stesse priorità. Semplificare i processi e utilizzare strumenti digitali riduce la burocrazia e favorisce una collaborazione più efficace e naturale.



La tecnologia che rende possibile la partnership



La collaborazione si rafforza con strumenti che facilitano il dialogo. L'era digitale ha rivoluzionato l'interazione con i fornitori. Strumenti come i sistemi di Supplier Relationship Management (SRM) e Supplier Risk Management, sistemi digitali interconnessi e sempre aggiornati, consentono alle imprese di gestire le collaborazioni in modo più strategico, monitorando le performance, prevenendo i rischi e ottimizzando ogni fase della supply chain. La raccolta dati è fondamentale, ma è altrettanto cruciale interpretarli e analizzarli per supportare scelte più veloci e ponderate.

- Monitoraggio costante e intelligente



Le soluzioni digitali permettono di tenere sotto controllo in tempo reale i principali indicatori di performance dei fornitori, dalla qualità dei prodotti alla puntualità nelle consegne, fino al rispetto degli standard normativi. Questo monitoraggio continuo consente interventi rapidi e decisioni più informate.



- Collaborazione più fluida



Le piattaforme digitali condivise favoriscono la trasparenza e rendono la comunicazione più diretta ed efficace. Problemi e richieste vengono gestiti più rapidamente, riducendo ritardi e incomprensioni e rafforzando il rapporto di fiducia.

- Anticipare e ridurre i rischi



Strumenti avanzati, come l'analisi predittiva, permettono di identificare potenziali criticità nella catena di fornitura prima che diventino problematiche reali. Le aziende possono creare scenari simulativi per testare l'impatto di eventi critici e trovare strategie preventive e di mitigazione, salvaguardando continuità e affidabilità operativa.

Piattaforme come IUNGO diventano così il ponte tra azienda e fornitori, offrendo un unico punto di comunicazione, uno spazio condiviso per gestire ordini, conferme e documenti, e strumenti che rendono trasparenti i processi, semplificano i flussi e rafforzano la fiducia reciproca.

Segmentazione strategica dei fornitori: puntare sul valore



Non tutti i fornitori hanno lo stesso impatto sul business; saperli distinguere è essenziale per allocare risorse in modo efficace e ottenere il massimo ritorno dalle collaborazioni. La segmentazione strategica considera tre fattori chiave: l'importanza per l'azienda, la criticità dei beni o servizi forniti e il loro potenziale innovativo.

- Fornitori Strategici: sono partner chiave che contribuiscono direttamente alla competitività dell'azienda. Richiedono un coinvolgimento diretto e una collaborazione continua per sviluppare soluzioni innovative e creare vantaggi distintivi.

- Fornitori Tattici: offrono prodotti o servizi standard, dove la gestione si concentra su costi, efficienza e continuità operativa. L'approccio è più operativo e meno complesso rispetto ai fornitori strategici.

Segmentando i fornitori, le aziende possono investire energie e risorse dove generano più valore, semplificando al contempo la gestione dei fornitori meno critici.

Non esistono aziende forti con fornitori deboli, e non esistono aziende innovative senza fornitori coinvolti. La collaborazione non si costruisce dall'oggi al domani ma è un percorso e un investimento strategico fatto di scelte consapevoli, coraggio e visione, che passo dopo passo diventa uno degli asset più redditizi e duraturi di cui un'azienda possa disporre.

Andrea Tinti, CEO e Founder IUNGO



