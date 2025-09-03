Torna It's all CIO & Technology
Il 14 Ottobre al NH Milano Congress Centre di Milano l'evento di riferimento per l'innovazione digitale e la leadership tecnologica
Dopo il successo della scorsa edizione, IT'S ALL CIO & TECHNOLOGY torna 14 Ottobre a Milano con una nuova giornata interamente dedicata all'innovazione tecnologica e alla trasformazione digitale nelle imprese.
L'evento si conferma come un punto di riferimento imprescindibile per i CIO, CTO, CISO, CDO e IT Manager che desiderano approfondire le sfide strategiche e le opportunità operative legate all'evoluzione dei sistemi informativi, delle infrastrutture IT e della sicurezza digitale.
L'edizione 2025 offrirà un ricco programma fatto di:
- Panel di discussione con esperti del settore e leader tecnologici;
- Sessioni di condivisione di best practice e trend emergenti;
- Ampio spazio al networking strategico tra professionisti e fornitori di soluzioni.
Un'occasione unica per scoprire soluzioni concrete, generare nuove collaborazioni e accelerare il processo di innovazione aziendale.
Durante l'evento si affronteranno i principali driver tecnologici del momento:
- Digital Transformation; - Cyber Security & IT Risk;
- IoT e 5G;
- Cloud & Data Center;
- Artificial Intelligence & Cognitive Computing; Big Data & Advanced Analytics; Blockchain & IT Service Management;
- Low Code/No Code & Automazione;
- GDPR, Compliance & Regulatory Framework. "IT'S ALL CIO & TECHNOLOGY è molto più di un evento: è una piattaforma d'incontro e ispirazione per chi guida la trasformazione digitale all'interno delle organizzazioni".
Per maggiori informazioni e per iscriversi:
https://itsall-ciotechnology.com