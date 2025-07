30/07/2025 sport

Como 1907 e la sponsorizzazione "con gli investimenti"

Malloy (Neuberger Berman): la rinnovata intesa evidenzia il legame solido tra sport e finanza in Italia

Como 1907 ha annunciato il rinnovo della sua sponsorizzazione con Neuberger Berman, la società globale di investimenti che gestisce masse per 538 miliardi di dollari. L'accordo, esteso per la stagione 2025/26, vedrà il logo dell'asset manager americano comparire nuovamente sul retro della maglia ufficiale della Prima Squadra Maschile per le competizioni di Serie A Enilive e Coppa Italia FrecciaRossa. Questa intesa rafforza il legame tra il mondo dello sport, la finanza e il territorio.

La partnership conferma il pieno supporto di Neuberger Berman al progetto di crescita a lungo termine del club lariano. Neuberger Berman è una società di investimento privata, indipendente e controllata dai propri dipendenti. Gestisce ampie risorse in diverse strategie, inclusi investimenti azionari, obbligazionari, mercati privati, immobiliare e hedge fund. I suoi clienti comprendono istituzioni, consulenti finanziari e investitori privati a livello globale, con una presenza significativa anche in Italia. Entrambe le entità, Neuberger Berman e Como 1907, condividono valori fondamentali come la ricerca dell'eccellenza, l'innovazione, la responsabilità sociale e l'impegno verso la comunità locale.



Siamo entusiasti di rinnovare la partnership con il Como 1907. Questo rinnovo testimonia il successo del lavoro svolto insieme nel corso della passata stagione, sempre guidato da eccellenza e innovazione, valori che caratterizzano entrambe le nostre realtà. Collaborare con il Como 1907 ci permette non solo di rafforzare la nostra presenza e visibilità in Italia, ma anche di creare relazioni durature con investitori e partner strategici, sia locali che internazionali, attratti dalla credibilità e reputazione delle nostre società nei rispettivi settori. Questa sponsorship rappresenta per Neuberger anche un legame speciale con una città conosciuta a livello mondiale per la sua bellezza, cultura e paesaggi. Siamo orgogliosi di sostenere una comunità così dinamica e di accompagnarla nel suo percorso sportivo, ha dichiarato Matt Malloy, Head of Institutional Client Group di Neuberger Berman.

Siamo orgogliosi di continuare la nostra partnership con Neuberger, una società che condivide il nostro impegno per l’eccellenza, l’ambizione e la progettualità a lungo termine. Questo è solo l’inizio del nostro viaggio e riflette non solo la forza del nostro rapporto, ma anche la nostra comune convinzione in ciò che il Como 1907 può raggiungere dentro e fuori dal campo in futuro, ha sottolineato Ryan Shelton, Chief Revenue Officer di Como 1907.