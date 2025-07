30/07/2025 cover

George Oikonomou: strategie pratiche per i leader aziendali in un contesto in continua evoluzione

I dati dimostrano chiaramente che gli imprenditori che padroneggiano l'arte di anticipare i cambiamenti politici possono raggiungere periodi di leadership di mercato di 3-5 anni. E la guerra dei dazi avrà un peso

George Oikonomou è un economista impegnato a rendere le tendenze e le politiche macroeconomiche accessibili a tutti. Con un approccio pratico e concreto, è specializzato in analisi delle politiche istituzionali, governative, fiscali e monetarie e tendenze di mercato. Abbiamo parlato con lui dei temi più caldi dell'economia internazionale che coinvolgono le imprese, comprese le differenze tra le PMI USA e quelle europee e l'impatto dei Dazi di Trump.



Perché la volatilità del mercato, i tassi di interesse e l'andamento dell'inflazione richiedono ora risposte in tempo reale da parte dei leader aziendali, anziché una pianificazione attendista?



Dieci anni fa, le revisioni trimestrali e i cicli di bilancio annuali sembravano accettabili. Nel 2025 sono diventati passività. Tre cambiamenti strutturali - volatilità del mercato a velocità record, cicli di tassi di interesse a raffica e inflazione altalenante - ora si muovono così rapidamente che le aziende che si fermano a "osservare i dati" spesso subiscono perdite prima della successiva riunione del comitato direttivo. Analizziamo i fatti: nell'arco di cinque mesi del 2023, il rendimento dei titoli del Tesoro statunitensi a 10 anni è salito dal 3,3% al 5%.



Il 23 giugno 2025, l'indice VIX ha chiuso a 19,83 punti. Rispetto agli 11,41 punti di chiusura dello stesso giorno del 2024, ciò rappresenta un aumento del 73,9% su base annua, il che implica maggiori costi di copertura e tempistiche di emissione azionaria. Osservando la volatilità delle principali coppie valutarie, possiamo osservare picchi in tempo reale dopo ogni annuncio di politica monetaria o di importanti variabili macroeconomiche. Questo si traduce in un rischio significativo per gli operatori commerciali internazionali. Passando alla crisi dei tassi d'interesse, si è passati da una politica di "tassi più alti per un periodo più lungo" a tagli improvvisi. I segnali delle banche centrali divergono nettamente. La Fed ha mantenuto i tassi d'interesse nell'area del 4,25%-4,50%, mentre la BCE li aveva già tagliati otto volte da giugno 2024. A questo punto, le curve dei future si invertono poche ore dopo ogni pubblicazione dell'indice dei prezzi al consumo (IPC), costringendo i team del Tesoro a rivalutare il debito e a scambiare i portafogli in tempo reale. Un esempio calzante è la Silicon Valley Bank. Il loro crollo dimostra che "aspettare e vedere" sul rischio di tasso non è più una scelta benigna, ma può essere esistenziale.



E, poiché ho già menzionato i dati dell'IPC, possiamo osservare picchi e flessioni dell'inflazione, che si traducono in una ridefinizione mensile delle curve dei costi. L'inflazione è salita dallo 0,5% a oltre il 5% nel giro di pochi mesi negli ultimi cicli.

Anche dopo il calo dei tassi di interesse principali, la vischiosa inflazione dei servizi nel Regno Unito ha sorpreso al rialzo verso la fine del 2024, riportando l'indice dei prezzi al consumo al 2,6%. Ciò porta a rinegoziare dinamicamente i termini, ad adottare modelli di pricing dinamici e basati sul valore e a utilizzare analisi di spesa in tempo reale per prevenire perdite di margine. Attendere un trimestre per verificare se l'inflazione è "temporanea" può erodere i margini in modo irrecuperabile. Quindi, le risposte in tempo reale sono cruciali in un contesto a quattro pilastri: rischi composti, pressioni sulla liquidità, aspettative degli stakeholder e "costo della velocità". La volatilità dei tassi di interesse si riflette direttamente sui valori di bilancio;l'inflazione si riflette sui costi di conto economico. Insieme alla volatilità azionaria, i tre fattori interagiscono in modo non lineare, sfidando le griglie di sensibilità statiche.



Le richieste di margine sui derivati (episodio LDI 2022) e le corse agli sportelli (SVB 2023) sono aumentate nel giro di poche ore, non di settimane. Le aziende necessitano di dashboard che attivino azioni automatizzate di sostegno alla liquidità. Analisti e investitori monitorano i feed di dati in tempo reale; revisioni tardive delle linee guida ne compromettono la credibilità.

I team di investor-relations ora utilizzano piattaforme di streaming per il sentiment del mercato per adattare i messaggi in giornata. Infine, l'analisi cloud, i feed API (ad esempio, gli indici CME CVOL in tempo reale) e le previsioni basate sull'intelligenza artificiale eliminano la scusa della latenza dei dati.

La strategia pratica per i leader aziendali in questo contesto in continua evoluzione può essere basata su cinque azioni:

1 - Passare a un'infrastruttura di rischio live, implementando dashboard in streaming per cambi, tassi di interesse, input di materie prime e margine di capitale circolante. Queste possono creare avvisi per azioni di bilancio pre-approvate, come trigger di swap o prelievi di linee di credito.

2 - Ridurre i cicli di pianificazione, dove le aziende devono sostituire il budget annuale o semestrale con previsioni rolling a 90 giorni e integrare "sprint" di scenario che possono essere rieseguiti dopo ogni riunione della banca centrale (essenzialmente rivedendo il budget mensilmente). 3 - Implementare prezzi e contratti dinamici adottando clausole indicizzate o a scala con clienti e fornitori per trasferire automaticamente i costi quando l'indice dei prezzi al consumo (IPC) o i tassi di riferimento superano le fasce stabilite. 4 - Gli stress test non sono più riservati solo alle banche. Le aziende devono modellare il consumo di liquidità intraday e il fabbisogno di garanzie a fronte di shock dei tassi di 200 punti base e picchi di volatilità del 30%, rispecchiando la severità degli stress test normativi. 5 - La governance aziendale deve adattarsi rapidamente con soglie di pre-delega per i team di tesoreria e approvvigionamento, garantendo che i comitati di gestione del rischio del consiglio di amministrazione si riuniscano ad hoc tramite app sicure in caso di violazioni dei dati.

Il ruolo dello storytelling economico nel demistificare il caos macroeconomico e aiutare i decisori di tutti i giorni ad agire con sicurezza. Come?



Lo storytelling economico è uno strumento fondamentale per dare un senso al mondo spesso opprimente della macroeconomia. Quando i titoli sono pieni di gergo tecnico e volatilità, lo storytelling colma il divario tra dati astratti e decisioni concrete, consentendo alle persone comuni di agire con sicurezza. Lo si può vedere nella mia risposta precedente: metà di essa utilizzava analogie per spiegare cosa sta realmente accadendo nell'economia e quanto sia volatile. Le risposte e il manuale di strategia aziendale sono rivolti a sale riunioni eleganti. Linguaggio diverso per pubblico diverso!

Quindi, lo storytelling economico è importante per quattro motivi principali. In primo luogo, lo storytelling prende concetti macroeconomici complessi - come inflazione, tassi di interesse o politica delle banche centrali - e li traduce in narrazioni comprensibili. Invece di grafici astratti o termini tecnici, le persone ascoltano storie su come queste forze influenzano il loro lavoro, i mutui, la spesa e i risparmi. In secondo luogo, i numeri da soli raramente ispirano l'azione. Una storia economica ben narrata collega i dati alla vita quotidiana, rendendo la posta in gioco reale e personale. Quando le persone si riconoscono nella narrazione, è più probabile che si impegnino e comprendano. Inoltre, tracciando il percorso da una decisione politica (come un aumento dei tassi) al suo impatto sui bilanci familiari o sui costi aziendali, la narrazione rende visibile e memorabile il rapporto causa-effetto economico. Questo aiuta le persone ad anticipare i cambiamenti e a pianificare di conseguenza. Infine, la narrazione può mettere in discussione malintesi comuni - come l'idea che le banche centrali "stampino denaro" senza conseguenze - illustrando risultati concreti attraverso esempi e analogie. Quando le persone capiscono perché i prezzi stanno aumentando o come un cambiamento di politica monetaria potrebbe influire sul loro mutuo, possono prendere decisioni informate, che si tratti di modificare il bilancio familiare, negoziare un aumento o effettuare un investimento aziendale. In questo caso, il caos macroeconomico può risultare paralizzante. La narrazione riduce l'ansia mostrando che i cicli economici non sono tempeste casuali, ma modelli con cause e risposte comprensibili.

In definitiva, demistificando le forze in gioco, lo storytelling consente a individui e aziende di agire tempestivamente - rifinanziando un prestito, cercando nuovi mercati o risparmiando di più - piuttosto che reagire a posteriori. Il mio approccio è questo: credo che lo storytelling economico consista nel rendere l'economia accessibile a tutti. Attraverso narrazioni chiare e basate sui dati, distinguo il rumore di fondo e collego i cambiamenti politici al loro impatto nel mondo reale. Che si tratti di spiegare perché le decisioni delle banche centrali incidono sulla spesa o come gli eventi globali si ripercuotono sulle attività commerciali locali, il mio obiettivo è fornire alle persone la comprensione necessaria per agire con sicurezza e consapevolezza.



In che modo l'analisi dei dati in tempo reale rivela il reale impatto delle politiche pubbliche sull'occupazione, sulla domanda dei consumatori e sulla resilienza aziendale a lungo termine?



I dati in tempo reale consentono analisi predittive in grado di prevedere i risultati delle politiche prima della loro piena attuazione. I governi utilizzano sempre più algoritmi di apprendimento automatico per analizzare vasti set di dati e identificare modelli che prevedano le tendenze future. Questa capacità consente ai decisori politici di simulare diversi scenari politici e selezionare gli approcci più propensi a raggiungere i risultati desiderati. Ad esempio, l'utilizzo di modelli predittivi da parte del Dipartimento di Polizia di Los Angeles dimostra questo potenziale: il loro sistema di previsione della criminalità in tempo reale è due volte più accurato rispetto agli analisti criminali qualificati, consentendo un impiego più efficace delle risorse. Approcci simili vengono applicati alla politica economica, dove gli indicatori in tempo reale possono prevedere con mesi di anticipo le tendenze della disoccupazione, i modelli di spesa dei consumatori e gli indicatori di resilienza aziendale.

Le moderne politiche per l'occupazione traggono enormi benefici dall'analisi dei dati in tempo reale su più dimensioni. I portali di lavoro online forniscono informazioni immediate sulla carenza di competenze, sui modelli di assunzione e sulle dinamiche del mercato del lavoro, che guidano interventi mirati. Australia, Nuova Zelanda e Regno Unito raccolgono e analizzano sistematicamente i dati relativi alle offerte di lavoro in tempo reale per la pianificazione e lo sviluppo della forza lavoro. Tali analisi consentono ai governi di identificare le lacune emergenti in termini di competenze prima che si trasformino in carenze critiche. In un altro esempio, la Malesia utilizza i dati online sulle offerte di lavoro per sviluppare elenchi di professioni cruciali, alimentando sia le politiche educative che i programmi di migrazione. Questo approccio proattivo consente programmi di formazione più efficaci e l'abbinamento dei candidati alle posizioni disponibili. Inoltre, l'analisi della domanda dei consumatori è stata rivoluzionata dalla raccolta di dati in tempo reale da più punti di contatto. I dati sui punti vendita, le interazioni sui social media, l'utilizzo delle app mobili e i modelli di ricerca online forniscono informazioni immediate sull'evoluzione delle preferenze dei consumatori. Queste informazioni consentono ai responsabili politici di comprendere in tempo reale come normative, incentivi e condizioni economiche influenzino il comportamento dei consumatori. L'Ufficio Nazionale di Statistica del Regno Unito utilizza ora i dati sui punti vendita dei rivenditori e tecniche di "web scraping" per fornire informazioni più tempestive sull'inflazione, consentendo risposte politiche più rapide per proteggere i cittadini vulnerabili durante gli aumenti dei prezzi. Questo approccio fornisce informazioni più aggiornate e più granulari rispetto ai metodi di indagine tradizionali. Questa capacità è particolarmente preziosa per comprendere l'efficacia delle misure di stimolo economico, delle politiche fiscali e delle modifiche normative. I dati in tempo reale possono monitorare l'evoluzione dei modelli di spesa dei consumatori in risposta agli interventi politici, consentendo rapidi aggiustamenti per massimizzare l'efficacia.

Passando ora al lato aziendale, l'analisi in tempo reale può identificare potenziali fallimenti aziendali prima che si verifichino, consentendo misure di supporto proattive. I sistemi basati sull'intelligenza artificiale possono analizzare dati finanziari, metriche operative e condizioni di mercato per prevedere quali aziende sono a rischio e quali tipi di supporto sarebbero più efficaci. Inoltre, l'integrazione di sensori IoT, tracciamento GPS e sistemi di reporting automatizzati offre una visibilità senza precedenti sulle operazioni della supply chain. Ciò consente una risposta rapida alle interruzioni e aiuta a identificare le vulnerabilità sistemiche che richiedono un intervento politico.



In che modo i cambiamenti nelle politiche istituzionali, spesso trascurati dagli imprenditori, possono segnalare punti di svolta critici nella crescita e negli investimenti di un settore specifico?



I cambiamenti nelle politiche istituzionali operano attraverso complessi meccanismi di feedback che la maggior parte degli imprenditori non riesce a riconoscere fino a quando non si sono verificate importanti transizioni. Questi cambiamenti rappresentano cambiamenti fondamentali nei quadri normativi, economici e politici che regolano le attività aziendali, spesso creando categorie di mercato completamente nuove e rendendone altre obsolete. L'intuizione più importante emersa dalla ricerca recente è che i cambiamenti nelle politiche seguono schemi ciclici con indicatori di allerta precoce identificabili. I cicli di regolamentazione finanziaria, ad esempio, durano in genere decenni con periodi di inasprimento seguiti da allentamenti, creando opportunità di investimento prevedibili per coloro che comprendono le dinamiche sottostanti. L'attuale contesto normativo è caratterizzato da ciò che gli esperti chiamano "momentum normativo", una pressione crescente che accelera gradualmente prima di raggiungere la massa critica.

Il momentum normativo si sviluppa attraverso cambiamenti istituzionali misurabili che gli imprenditori possono monitorare sistematicamente. La frequenza delle consultazioni, l'attività di elaborazione delle normative e i modelli di azione esecutiva garantiscono tempi di attuazione di 12-18 mesi per le modifiche normative. L'istituzione di nuove agenzie, le modifiche ai mandati e la ristrutturazione burocratica offrono tempi di risposta ancora più lunghi, di 18-36 mesi. Le moderne tecnologie normative hanno trasformato la capacità di tracciare questi segnali. I sistemi di scansione dell'orizzonte basati sull'intelligenza artificiale possono monitorare gli aggiornamenti normativi di oltre 150 istituzioni globali, identificando automaticamente i modelli che suggeriscono imminenti cambiamenti di politica economica. Questi sistemi riducono il carico di lavoro manuale di monitoraggio dei cambiamenti normativi, fornendo al contempo allerte tempestive e informazioni utili. Concentriamoci ora su tre importanti cambiamenti specifici: politica climatica, fintech e sanità. La transizione verde rappresenta uno dei cambiamenti politici in corso più significativi, con implicazioni che abbracciano più settori. Le normative ambientali creano sia vincoli che opportunità, con politiche che affrontano le performance del settore esterno particolarmente importanti nei paesi in via di sviluppo. Il sistema di scambio di quote di emissione dell'UE fornisce un chiaro esempio di come le politiche sul carbonio influenzino i rendimenti azionari, con eventi che comportano un aumento dei prezzi del carbonio e rendimenti negativi per le aziende ad alte emissioni. Il settore dei servizi finanziari sta vivendo alcune delle trasformazioni più radicali guidate dalle politiche economiche. Le normative di Basilea III stanno creando vincoli di capitale che alterano radicalmente le operazioni bancarie, in particolare influenzando il modo in cui le grandi banche gestiscono i fondi di investimento. Questi cambiamenti normativi creano opportunità per i mercati del private equity e per le strutture di finanziamento alternative. I cambiamenti nelle politiche sanitarie creano opportunità di investimento particolarmente significative a causa della rigida regolamentazione del settore e dei lunghi cicli di sviluppo. L'attenzione dell'America First Investment Policy agli investimenti biotecnologici segnala un cambiamento radicale nell'approccio degli Stati Uniti ai settori strategici. Questi cambiamenti politici creano spesso opportunità per le aziende nazionali, limitando al contempo gli investimenti esteri, alterando radicalmente le dinamiche competitive.

I dati dimostrano chiaramente che gli imprenditori che padroneggiano l'arte di anticipare i cambiamenti politici possono raggiungere periodi di leadership di mercato di 3-5 anni, alterando radicalmente le dinamiche competitive nei loro settori. La questione non è se i cambiamenti politici continueranno a creare opportunità, ma se gli imprenditori svilupperanno le capacità di identificarli e capitalizzarli prima dei loro concorrenti. Gli approcci di maggior successo combinano il monitoraggio sistematico di molteplici tipi di segnali con capacità organizzative per una risposta rapida e un posizionamento strategico in vista delle transizioni politiche. Con la crescente complessità dei contesti normativi e l'accelerazione dei cicli politici, la capacità di anticipare e capitalizzare i cambiamenti delle politiche istituzionali diventerà una fonte sempre più importante di vantaggio competitivo.



Esistono differenze tra le PMI americane ed europee nell'approccio ai problemi di mercato?



Le PMI americane sono generalmente più tolleranti al rischio e aggressive nel perseguire l'innovazione rispetto alle loro controparti europee. Prediligono strategie dirette e orientate all'azione e adottano rapidamente nuove tecnologie, con il 75% di esse che le adotta precocemente. Questo è guidato da un'enfasi culturale sull'imprenditorialità e l'efficienza, con processi decisionali tipicamente rapidi e che coinvolgono un minor numero di stakeholder. Le aziende americane spesso si affidano a fonti di finanziamento private, come il capitale di rischio e le reti personali, con il 30% dei finanziamenti delle PMI provenienti da amici e familiari, rispetto a solo l'8% in Europa.

Le PMI europee tendono ad essere più avverse al rischio, fortemente influenzate dal contesto normativo e da una preferenza per la stabilità. Oltre la metà delle PMI europee cita gli ostacoli normativi come la loro principale sfida e il loro approccio ai problemi di mercato è più cauto e basato sul consenso. Il processo decisionale in Europa è più strutturato e prevede un'analisi approfondita e un'ampia consultazione. La complessità normativa rappresenta un ostacolo significativo, poiché le PMI europee devono destreggiarsi tra le normative europee e nazionali, il che rallenta la costituzione di imprese e l'ingresso nel mercato. In termini di finanziamento, le PMI europee dipendono maggiormente dal sostegno governativo e dai prestiti bancari tradizionali, con il 70% dei finanziamenti esterni provenienti dalle banche. L'UE offre diverse sovvenzioni e programmi di assistenza finanziaria, ma i requisiti di conformità possono essere gravosi, soprattutto con nuove normative come l'EU AI Act. Questo contesto favorisce un approccio più metodico e basato sulle relazioni per la risoluzione dei problemi e l'espansione del mercato.

Anche l'adozione della tecnologia mostra differenze regionali. Le PMI americane sono molto fiduciose e proattive, con il 96% che pianifica di aggiornare la tecnologia dei pagamenti e l'89% che esprime ottimismo riguardo al successo aziendale. Le loro motivazioni sono spesso incentrate sull'efficienza, la riduzione dei costi e l'esperienza del cliente. Le PMI europee, pur impegnate nella trasformazione digitale, sono più caute, concentrandosi sulla sicurezza e sul controllo dei costi IT. Il 68% considera i servizi gestiti fondamentali per la redditività, rispetto al 54% degli Stati Uniti. I fattori culturali influenzano ulteriormente questi approcci. La cultura aziendale americana è assertiva, dinamica e orientata ai risultati, dando priorità a trattative rapide e al successo individuale. La cultura europea valorizza la costruzione di relazioni, il consenso e il bene comune, il che spesso si traduce in approcci più lenti e collaborativi alle sfide del mercato. Queste differenze si riflettono nelle strategie di ingresso nel mercato, con gli americani che privilegiano un'azione rapida e diretta e gli europei che enfatizzano le relazioni a lungo termine e la gestione degli stakeholder. Nel complesso, queste distinzioni influenzano il modo in cui le PMI di ciascuna regione affrontano e superano i problemi del mercato.

Che tipo di impatto prevedete dai dazi di Trump negli Stati Uniti e nell'Eurozona?



Il programma tariffario completo del Presidente Trump, basato su un'aliquota base del 10% su tutte le importazioni e su imposte elevate fino al 50% su acciaio, alluminio, automobili e potenzialmente prodotti farmaceutici, frenerà la crescita, aumenterà i prezzi al consumo e sopprimerà gli investimenti sia a livello nazionale che nell'Eurozona. Negli Stati Uniti, la crescita macroeconomica subirà una battuta d'arresto significativa. Prima di qualsiasi azione di ritorsione, si prevede che il PIL statunitense si contrarrà di circa lo 0,8%, raggiungendo un massimo dell'1,5% se le imposte del 50% sui beni dell'UE verranno applicate senza accordi di compensazione.

Anche con un'aliquota moderata del 10% sulla maggior parte delle importazioni, J.P. Morgan prevede che la crescita del PIL reale nel 2025 si ridurrà dello 0,3%, portandosi all'1,6% a causa dell'accresciuta incertezza delle politiche commerciali.

Anche l'inflazione al consumo aumenterà, poiché i dazi sono funzionalmente equivalenti alle tasse sulle importazioni. La Tax Foundation stima che l'onere fiscale "daziario" per le famiglie medie aumenterà di 1.182 dollari nel 2025 e di 1.442 dollari nel 2026, con un aumento dell'inflazione dei prezzi dei beni in categorie chiave come elettrodomestici, elettronica e ricambi auto.

La Federal Reserve ha già segnalato un ulteriore modesto aumento dell'inflazione dei beni, il che potrebbe complicare la tendenza generale alla disinflazione. Il welfare delle famiglie e il mercato del lavoro ne risentiranno. In particolare, i percettori di reddito medio potrebbero subire una perdita di reddito cumulativa di 22.000 dollari nell'arco della vita a causa della diminuzione dei salari reali e del rallentamento della crescita del PIL, mentre i salari a lungo termine potrebbero essere inferiori del 5% a causa del persistere dei dazi. Anche la produttività ne risente: il dirottamento delle risorse verso alternative nazionali meno efficienti erode la produzione e aumenta il costo unitario del lavoro.

Anche gli investimenti delle imprese sono indeboliti dall'incertezza politica. Le intenzioni di spesa in conto capitale delle piccole imprese sono crollate al livello più basso da aprile 2020, poiché le aziende rinviano o ridimensionano i piani di espansione. Una ricerca del Peterson Institute for International Economics suggerisce che l'aumento del premio di rischio dovuto ai dazi può infliggere danni più profondi e persistenti, spostando capitali all'estero e rallentando ulteriormente la crescita. I mercati finanziari hanno reagito bruscamente. L'indice S&P 500 è sceso di quasi il 12% in una sola settimana dopo l'annuncio di un'ampia portata tariffaria. Sebbene alcune imposte siano state ridotte dal 20% al 10%, consentendo la ripresa del mercato, la continua escalation rischia di alimentare la volatilità. Nel frattempo, le misure di ritorsione di Cina, Canada e UE su 330 miliardi di dollari di esportazioni statunitensi hanno ridotto di un ulteriore 0,2% il PIL statunitense e ridotto le entrate tariffarie previste di 132 miliardi di dollari.

In tutta l'Eurozona, la crescita aggregata sarà ugualmente penalizzata. Una guerra tariffaria simmetrica che imponga dazi del 10% sulle importazioni, più dazi specifici per settore, potrebbe ridurre il PIL dell'area dell'euro dello 0,8-1,2% entro un anno.

Con gli attuali dazi unilaterali statunitensi (10% di base, 25% su acciaio, alluminio e automobili), gli analisti hanno ridotto le prospettive di crescita dell'Eurozona per il 2025 dallo 0,4% allo 0,9%. L'impatto a livello nazionale varia. Il settore automobilistico tedesco subirà una perdita dello 0,4% del PIL a lungo termine; l'esposizione dell'Irlanda al settore farmaceutico minaccia oltre lo 0,5%.

L'ampia base di esportazioni della Francia potrebbe perdere lo 0,25%, mentre le esportazioni spagnole di macchinari e prodotti agricoli rischiano una flessione dello 0,5%. Le economie dell'Europa centrale e orientale integrate nelle catene di approvvigionamento tedesche subiranno effetti paragonabili a quelli della Germania. La Banca Centrale Europea ha già ridotto il suo tasso di rifinanziamento principale dal 2,25% al 2% per attutire questi venti contrari. Le proiezioni degli esperti stimano che la sola incertezza legata al commercio ridurrà dello 0,2% il PIL dell'area dell'euro nell'anno in corso.

I prezzi al consumo rimangono al di sotto dell'obiettivo dell'1,9%, ma i dazi sui fattori di produzione industriali e sulle automobili potrebbero accelerare l'inflazione dei prezzi alla produzione, trasmettendosi infine ai consumatori. L'impatto sugli investimenti e sull'occupazione è significativo: un calo degli investimenti di 1 miliardo di euro dovuto all'incertezza generata dai dazi potrebbe costare tra i 12.000 e i 15.000 posti di lavoro nell'UE. Le aziende hanno rinviato l'espansione della capacità produttiva nei settori dell'acciaio, dei componenti automobilistici e dei macchinari, minacciando sia la produzione a breve termine che la competitività a lungo termine. Su entrambe le sponde dell'Atlantico, i dazi di Trump agiscono da freno alla crescita, aumentano i prezzi al consumo e aggravano l'incertezza politica che soffoca investimenti e salari. Sebbene l'impatto assoluto sul PIL nell'Eurozona sia modesto in termini aggregati (0,3-1,2%), è concentrato nei principali paesi e settori ad alta intensità di esportazioni. Gli Stati Uniti si trovano ad affrontare una riduzione del PIL tra lo 0,8 e l'1,5%, maggiori costi per i consumatori e un minore benessere delle famiglie. Una risoluzione negoziata "zero per zero" o un ridimensionamento mirato delle tariffe attenuerebbe sostanzialmente questi impatti, sottolineando l'importanza di un dialogo e di accordi commerciali continui.