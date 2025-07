23/07/2025 marketing

Dazi zero in UE, la battaglia per equità e sicurezza nel commercio online

De Meo (Parlamento Europeo): il report sulla revisione doganale ottiene l'apprezzamento di AIRES per le misure su dazi e sicurezza nel mercato

L'AIRES, l'Associazione Italiana Retailer Elettrodomestici Specializzati, ha espresso pieno apprezzamento per il lavoro svolto dall'onorevole Salvatore De Meo. Il parlamentare è stato il relatore del recente report approvato dal Parlamento europeo sulla revisione del sistema doganale UE.

Il testo esamina con attenzione le criticità dell'attuale impianto doganale europeo. In particolare, si evidenzia un'anomalia significativa: la soglia di esenzione dai dazi per gli acquisti online inferiori a 150 euro. Questa clausola ha permesso l'ingresso in Europa di una quantità enorme di merci. Spesso, tali prodotti non rispettano i requisiti di sicurezza e tracciabilità imposti alle aziende europee. Si stima che solo nel 2024 oltre 4,6 miliardi di articoli sotto questa soglia siano entrati nel mercato europeo, con una media giornaliera di 12 milioni di pezzi.



La relazione di De Meo propone un pacchetto di interventi volti a incrementare la trasparenza e la responsabilizzazione dell'intero sistema. Tra le priorità individuate vi sono il rafforzamento dei controlli doganali e l'abolizione dell'esenzione sotto i 150 euro. Si prevede inoltre l'obbligo di identificazione certa per i venditori online e la digitalizzazione dei processi doganali tramite strumenti innovativi come il "passaporto prodotto". Un altro punto chiave è l'armonizzazione delle sanzioni a livello europeo, con una particolare attenzione al contrasto delle pratiche commerciali scorrette, quali il marketing ingannevole e le manipolazioni dei prezzi.

«Ringraziamo l'onorevole De Meo per aver preso in mano con coraggio e visione strategica un tema tanto complesso quanto cruciale per il nostro settore», ha dichiarato Davide Rossi, Direttore Generale di AIRES e di EuCER Council. Rossi ha aggiunto che «Il suo lavoro è stato non solo tecnicamente ineccepibile e largamente condiviso a livello parlamentare, ma rappresenta anche un motivo di orgoglio per il nostro Paese: è un parlamentare italiano ad aver guidato questa importante battaglia di equità, trasparenza e sicurezza».



L'AIRES, attraverso la Federazione europea del settore EuCER Council, ha supportato fin dall'inizio l'urgenza di un intervento normativo in quest'ambito. L'associazione continuerà a collaborare con le istituzioni europee affinché il report trovi rapida e concreta attuazione in sede legislativa.