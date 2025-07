23/07/2025 fare

Assicurazioni viaggio: le abitudini nascoste degli italiani in vacanza

Heymondo: l'analisi dei dati rivela come gli italiani si tutelano prima di partire per le vacanze con coperture estive e a breve termine

Proteggersi dagli imprevisti è diventato fondamentale nell'organizzazione di ogni viaggio. L'assicurazione viaggio si conferma una componente essenziale per una pianificazione serena, soprattutto in un mondo sempre più interconnesso. I dati raccolti da Heymondo, l'insurtech leader nelle assicurazioni di viaggio digitali, offrono uno spaccato dettagliato delle abitudini assicurative degli italiani, mettendo in luce comportamenti e preferenze che riflettono una crescente attenzione verso la sicurezza e la preparazione dei propri spostamenti. L'analisi approfondisce vari aspetti, dalla stagionalità alla tipologia di polizza, dalle tempistiche di sottoscrizione alla durata media dei viaggi, fino alla composizione dei viaggiatori e alle destinazioni più coperte.

I mesi estivi si confermano il periodo di picco per la sottoscrizione delle polizze viaggio. Tra giugno e agosto, il 31,68% delle coperture viene emesso, a conferma della tendenza degli italiani a viaggiare principalmente in estate e a stipulare l'assicurazione con un anticipo limitato rispetto alla partenza.



Un dato rilevante emerge riguardo la tempistica di acquisto delle polizze. Solo il 31,29% degli italiani agisce con più di 30 giorni di anticipo. La maggioranza, invece, procede a meno di un mese dalla partenza. Questa tendenza rivela una scarsa propensione alla pianificazione anticipata per la protezione in viaggio, un comportamento che si accentua notevolmente nei periodi di maggiore mobilità, come le vacanze estive.

La stragrande maggioranza degli utenti italiani, il 97,01%, opta per assicurazioni temporanee. Queste coperture sono ideate per viaggi singoli e di breve durata. Il resto dei viaggiatori si orienta verso altre opzioni disponibili sul mercato, tra cui la polizza annuale, che protegge tutti i viaggi (fino a 60 giorni ciascuno) effettuati nell'arco dell'anno; la copertura per annullamento del viaggio, che rimborsa le spese non rimborsabili in caso di imprevisti prima della partenza; o la polizza di lunga permanenza, pensata per soggiorni prolungati.



Analizzando la durata media dei viaggi, si osserva una netta distinzione tra gli spostamenti all'interno dell'Europa e quelli verso destinazioni internazionali. I viaggi europei durano in media circa 3 giorni, caratterizzandosi come brevi fughe o weekend lunghi. Al contrario, i viaggi verso mete intercontinentali prevedono una permanenza tra i 10 e i 12 giorni, evidenziando una preferenza per vacanze più estese e organizzate con maggiore anticipo.

Quasi la metà delle polizze stipulate in Italia, precisamente il 45,57%, copre due persone. Questo dato indica una chiara tendenza a viaggiare in coppia o con un accompagnatore. Sottolinea come la condivisione dell'esperienza di viaggio sia un fattore importante per molti italiani, che scelgono di estendere la protezione non solo a se stessi ma anche al proprio compagno di viaggio.

Dall'analisi delle polizze stipulate da Heymondo emergono le principali destinazioni per le quali gli italiani scelgono di proteggersi prima di partire, specialmente verso quei Paesi dove specifiche condizioni rendono la copertura particolarmente importante. Le prime cinque mete preferite sono: Stati Uniti, Giappone, Egitto, Marocco, Indonesia.



In un contesto di viaggi sempre più articolato e mutevole, la sottoscrizione di un'assicurazione viaggio rappresenta una componente irrinunciabile della vacanza. I dati raccolti da Heymondo evidenziano come la scelta di coperture personalizzate e una pianificazione più consapevole stiano diventando prassi consolidate tra i viaggiatori italiani, a testimonianza di una crescente attenzione verso la sicurezza e la gestione degli imprevisti. Con un modello 100% digitale, assistenza attiva 24/7 e un approccio incentrato sull'utente, Heymondo si è affermata come punto di riferimento nelle assicurazioni viaggio in Europa e nel mondo. Solo nel 2024, l'azienda ha superato il traguardo di un milione di viaggiatori assicurati, consolidando la sua presenza in Italia, Spagna, Francia, Portogallo e Stati Uniti. Questa espansione continua è alimentata da una visione chiara: rendere l'assicurazione di viaggio accessibile, semplice e su misura per ogni viaggiatore.