23/07/2025 cover

Bellorini (Samsung): il mercato premia chi porta innovazione e funzionalità

L'azienda punta a un'esperienza utente fluida e potente, valorizzando l'AI e il design

Nel corso del lancio dei nuovi dispositivi pieghevoli, i foldable, abbiamo incontrato Nicolò Bellorini, Vice Presdent Mobile Division di Samsung Electronics Italia per comprendere come la tecnologia di fascia alta non solo sia molto apprezzata, ma che porta davvero un valore percepibile agli utenti. (Qui intervista video).



Qual è l'idea alla base dei nuovi prodotti?



L'uscita dei nuovi prodotti Samsung è sempre un evento significativo, con un'ampia gamma di innovazioni; l'obiettivo principale è soddisfare le esigenze dei consumatori, offrendo soluzioni che semplifichino la loro vita; l'idea del foldable è proprio questa: offrire uno schermo ampio, un dispositivo intelligente e un accesso intuitivo all'intelligenza artificiale (AI).





Ogni anno nuovi lanci, ma qual è lo sforzo dietro ogni lancio?



Samsung dedica anni alla ricerca e allo sviluppo prima di introdurre un'innovazione sul mercato in modo sicuro, testato e affidabile; le cautele sono ancora maggiori quando si innova un "form factor" nuovo e rivoluzionario come il formato pieghevole; il lancio della settima generazione di foldable dimostra come Samsung sia riuscita a consolidare una tecnologia estremamente innovativa.



Parliamo del prodotto flagship: il Galaxy Z Fold7



Il Galaxy Z Fold7 presenta un design completamente rinnovato e molto sottile; è uno smartphone di fascia alta con prestazioni elevate che, da chiuso, mantiene lo stesso spessore e peso, ma da aperto offre uno schermo da 8 pollici; è un prodotto pieghevole "definitivo", senza compromessi in termini di ingombro, design, peso e prestazioni, con un processore di ultima generazione e fotocamere da 2001 pixel.



Una parte importante riguarda l'integrazione dell'Intelligenza Artificiale.



L'AI è sempre più integrata; l'approccio si basa su sistemi aperti, sviluppando piattaforme che possono integrare servizi di AI di terze parti come Google e Microsoft, oltre a servizi proprietari; l'altra idea fondamentale è l'integrazione nell'interfaccia utente, come nella nuova One UI sui nuovi flagship; questo consente di offrire il servizio necessario al momento giusto, ad esempio, fare un riassunto di un sito web, traduzione simultanea durante una chiamata o registrazione della chiamata per una sintesi successiva; Galaxy AI è ancora più potenziata da uno schermo grande come quello del Fold, dove si può gestire il multitasking in modo estremamente fruibile.



Passiamo all'altro prodotti: il Galaxy Z Flip 7



Viene lanciato anche il Galaxy Z Flip 7, il foldable più compatto, con importanti novità; lo schermo esterno è più grande, più ampio ed è uno schermo edge-to-edge che pervade interamente la superficie esterna; permette di interagire con tutte le principali applicazioni senza doverlo aprire, inclusa l'intelligenza artificiale; da Flip chiuso, è possibile premere a lungo il pulsante destro e conversare in linguaggio naturale con Gemini, ponendo qualsiasi domanda, anche utilizzando la fotocamera esterna per cercare un oggetto.



Le aspettative di mercato?



Il mercato degli smartphone continua a crescere, specialmente nelle fasce di valore; questo è dovuto all'innovazione, in particolare all'AI, che diventa parte integrante dello smartphone; i nuovi foldable saranno un nuovo motore di crescita, poiché l'utilizzo dell'AI su schermi più ampi e intelligenti stimolerà ulteriormente la crescita di questo mercato di fascia alta.