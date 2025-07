16/07/2025 sport

Un legame che trasforma Milanello: la sostenibilità entra in campo con Clivet

Venturi (Clivet): potenzia la partnership con AC Milan, focalizzandosi sul benessere degli atleti e l'innovazione ambientale

La collaborazione tra AC Milan e Clivet, azienda specializzata in sistemi di riscaldamento, raffrescamento e purificazione dell'aria, si rafforza significativamente. A quattro anni dall'avvio della loro partnership, Clivet assume un ruolo di primo piano, diventando il primo Naming Rights Partner del Centro Sportivo Milanello.

Questa storica struttura di allenamento del club rossonero, situata a Carnago (VA), prende ora il nome di Centro Sportivo Milanello powered by Clivet. L'annuncio coincide con l'inizio ufficiale della stagione sportiva 2025-2026, inaugurata proprio a Milanello. La rinnovata partnership mira a promuovere ambienti sani e performanti, con un'attenzione particolare al benessere quotidiano degli atleti, attraverso l'impegno di Clivet per l'innovazione, l'efficienza e la tutela ambientale.

Maikel Oettle, Chief Commercial Officer di AC Milan, ha sottolineato come questa intesa ridefinisca il modo in cui pensiamo le nostre infrastrutture, trasformandole in ambienti dove performance e sostenibilità crescono insieme. Oettle ha aggiunto che Milanello è il tempio della nostra performance, dove il benessere è un pilastro fondamentale. Inserendo Clivet nel suo cuore, non miglioreremo solo la qualità degli spazi, ma contribuiremo anche a modellare il futuro dell'allenamento, dello sviluppo e di un'eccellenza calcistica sempre più consapevole.



Oltre al ruolo di Naming Rights Partner, Clivet continuerà a essere Official Climate Partner di AC Milan e ricoprirà anche la funzione di Sleeve Partner dei Training Kit. Il logo dell'azienda sarà quindi visibile sulle maniche dell'abbigliamento ufficiale da allenamento indossato dalla Prima Squadra maschile, dalla Prima Squadra femminile, da Milan Futuro e dalla Primavera maschile.

Massimiliano Venturi, Director of the Italy Business Unit di Clivet, ha espresso grande soddisfazione per il consolidamento della partnership. Crediamo che il comfort naturale sia un fattore chiave anche nello sport, ha affermato Venturi, garantire agli atleti la temperatura ideale e una qualità dell'aria ottimale significa metterli nelle condizioni migliori per esprimere tutto il loro potenziale. Questo nuovo capitolo della collaborazione conferma l'intenzione di Clivet di contribuire attivamente al successo del club.