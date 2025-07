16/07/2025 fare

Il credito italiano resiste: la Gen Z spinge i mutui mentre il BNPL vola

Capone (Experian): il mercato del credito italiano mostra robustezza a giugno, con giovani e BNPL protagonisti

Il mese di giugno ha confermato la solidità del credito italiano, mostrando un andamento favorevole per i principali indicatori, soprattutto su base annuale. Il Rapporto sul Credito di Experian, una società globale di tecnologia dei dati, ha evidenziato dati significativi.

Rispetto ai dodici mesi precedenti, si distinguono in particolare due segmenti per la loro crescita robusta. I mutui immobiliari hanno registrato un incremento del +43,22%, mentre il Buy Now, Pay Later (BNPL) ha visto un balzo del +42,74%. Anche le richieste di prestiti personali sono aumentate, segnando un +13,63% su base annuale. L'unica eccezione in questo quadro positivo sono stati i prestiti finalizzati, che hanno mostrato una leggera flessione del -3,88%. Parallelamente, il settore del credito si sta modernizzando: i clienti hanno aumentato l'uso dei canali digitali del +6,78%.



Il confronto con il mese di maggio ha evidenziato un andamento più controllato. Il BNPL ha continuato a crescere, registrando un +4,40% su base mensile. Tuttavia, questa crescita è stata in parte controbilanciata da lievi diminuzioni nello stesso periodo per i prestiti finalizzati (-0,52%), i prestiti personali (-1,47%) e i mutui immobiliari (-1,07%).

Per i mutui, la stabilizzazione dei tassi di interesse ha favorito in modo significativo i giovani tra i 18 e i 29 anni, appartenenti alla Generazione Z. Le loro richieste hanno registrato gli aumenti più marcati, con un +9,97% rispetto a maggio e un impressionante +90,22% rispetto all'anno precedente. Questo fenomeno suggerisce una rinnovata fiducia nel mercato immobiliare per il 2025, probabilmente supportata anche dalle previsioni di riduzione dei tassi di interesse contenute nell'ultimo rapporto dell'ABI. A livello geografico, il Nord Ovest ha registrato la migliore performance mensile, con un +3,45% rispetto a maggio, mentre l'andamento annuale è risultato positivo per tutte le aree del Paese.



Armando Capone, CEO di Experian Italia, ha commentato i risultati: "Le nostre analisi di giugno mettono in evidenza la buona salute del credito italiano, che si conferma in uno stato di continua evoluzione e dinamismo. La stabilizzazione dei tassi di interesse potrebbe aver contribuito a riaccendere il mercato immobiliare, con un contributo importante da parte della Gen Z che si mostra attiva e fiduciosa nell'acquisto della casa. Un altro aspetto degno di nota è rappresentato dalla crescente diffusione del BNPL, ormai uno strumento di credito consolidato, utilizzato dai consumatori di ogni genere e fascia di età. In questo scenario, accedere a dati sempre più completi e aggiornati per poter rispondere al meglio alle richieste dei potenziali clienti è un elemento fondamentale per chi offre servizi di finanziamento. Forte di un patrimonio dati ricco, variegato e in continua espansione, di capacità analitiche all'avanguardia e di competenze specifiche maturate nel corso degli anni, Experian è in grado di supportare gli operatori nel modo più efficace, consentendo loro di accedere sempre e in ogni momento agli insight necessari per far crescere il loro business", ha concluso Capone.