16/07/2025 fare

Alibaba.com abilitatore dell'eCommerce per le PMI italiane

Curtarelli (Alibaba.com): AI per supportare le piccole aziende, e una competizione CoCreate Pitch dedicata a loro

Abbiamo incontrato Luca Curtarelli, Country Manager per Italia, Spagna e Portogallo di Alibaba.com, perché l'azienda è al centro del fervore che circonda l'eCommerce, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI). Lo scopo è capire le opportunità e le sfide che attendono le nostre aziende su una delle piattaforme digitali più grandi del mondo.



Alibaba.com è un attore globale, ma l'Italia è una priorità. Perché?



L'Italia è a tutti gli effetti un focus e una priorità per la nostra azienda. È stato il primo mercato in cui abbiamo localizzato un team, il che significa che siamo molto prossimi alle aziende italiane, le ascoltiamo quotidianamente. Inoltre, l'Italia è spesso il mercato dove vengono lanciati in anteprima nuovi prodotti e soluzioni.



Quali risultati state vedendo dalle PMI italiane sulla piattaforma?



La risposta delle PMI italiane dal 2019 ad oggi è stata straordinaria. Il numero di seller italiani presenti in piattaforma è quasi triplicato. Negli ultimi 12 mesi, i prodotti italiani caricati e proposti su Alibaba.com sono cresciuti del 570%. Con un certo orgoglio, abbiamo contribuito a portare il Made in Italy in oltre 110 paesi su cinque continenti. Non solo vendite, ma anche acquisti: le PMI europee stanno utilizzando sempre più i nostri strumenti digitali per l'approvvigionamento, con una crescita del 38%. L'Italia è molto più avanti, con una crescita del 68% anno su anno per le aziende che acquistano da una rete di oltre 200.000 fornitori globali.



Ha parlato di AI come trend topic: in che modo Alibaba.com integra l'AI per le PMI?



Il trend topic del momento è l'intelligenza artificiale, e Alibaba.com sta lavorando in modo molto significativo in questo ambito. Abbiamo lanciato soluzioni legate a quelli che chiamiamo "smart assistant", che sono a tutti gli effetti agenti AI. Questi assistenti personali sono progettati per le PMI che hanno grandi competenze tecniche e produttive, ma risorse spesso limitate. Cerchiamo di semplificare i processi grazie alla tecnologia. Lo smart assistant contribuisce alla creazione di contenuti, prioritizza le opportunità di business e persino personalizza i messaggi per buyer che provengono da culture e linguaggi diversi. L'intelligenza artificiale è oggi un elemento differenziante proprio per le PMI.



Nonostante l'importanza riconosciuta all'AI, l'adozione è ancora bassa. Come affrontate questa discrepanza?



Una survey europea che ha coinvolto oltre 3000 imprese ha rivelato che il 92% delle aziende ritiene l'AI fondamentale per la crescita nei prossimi anni. Tuttavia, solo l'8% si è già dotato di una soluzione AI. Addirittura, una su quattro di queste aziende ci dice che l'AI può aumentare la complessità. Per questo, abbiamo creato soluzioni che rispondono a problemi quotidiani e, cosa fondamentale, abbiamo spiegato come usarle. C'è tutta un'attività di education che i nostri team fanno quotidianamente. Questo ha portato a un 50% di adoption all'interno di Alibaba.com, il che significa che una su due aziende che vendono sulla nostra piattaforma sta già utilizzando un sistema AI.



L'eCommerce è diventato una necessità anche per il B2B. Qual è la situazione per la trasformazione digitale in Italia?



La consapevolezza della necessità di progredire nella trasformazione digitale è ormai all'ordine del giorno. Il nostro "barometro dell'export europeo" ha rilevato che quasi l'80% delle aziende la reputa fondamentale, soprattutto per l'export. Circa il 48% delle aziende è già dotato di processi digitali nella fase di prevendita, vendita o post-vendita. Non è più una novità, ma un'area su cui le aziende stanno già lavorando, e i marketplace sono uno degli elementi principali per il successo online.



Cosa la sorprende della reattività delle PMI italiane nel contesto globale?



Mi stupisce la reattività della piccola e media impresa italiana. Anche di fronte a situazioni esogene o a una forte competizione, il Made in Italy continua a trovare la sua strada e ha un appeal molto, molto forte. Vediamo crescite a tripla cifra dei buyer distribuiti in tutto il mondo che cercano prodotti italiani su Alibaba. Questo ci dimostra come la PMI italiana, per sua natura, riesca spesso ad adattarsi e a utilizzare strumenti anche nuovi in modo più rapido e incisivo rispetto ad altri, per crescere in un contesto impegnativo.



Alibaba.com è una piattaforma generalista con 4900 categorie: quali settori del Made in Italy performano meglio nelle vendite e quali sono i settori in crescita negli acquisti da parte delle aziende italiane?



Lato vendite, l'interesse dei buyer corrisponde ai pilastri del Made in Italy: arredamento, agroalimentare, bellezza e anche macchinari. Quest'ultimo, sebbene atipico per l'online, è estremamente fertile per Alibaba.com. Stiamo vedendo anche una crescita nel mondo dello sport. Lato acquisti, è curioso vedere la forte crescita degli acquisti di aziende italiane legati all'equipaggiamento per servizi commerciali (settore Horeca: hotellerie, ristoranti, retailer), con oltre il 120% di crescita anno su anno. Questo dimostra come le aziende usino la piattaforma per efficientare costi e catene di approvvigionamento. Una seconda categoria in forte crescita sono le materie prime, come farine, zuccheri, cacao, caffè nell'agroalimentare, o materie plastiche e prodotti chimici. Anche qui, una categoria atipica per l'eCommerce ma che su Alibaba.com trova terreno fertile.

La supply chain B2B è cambiata molto. Come supportate le PMI nella gestione di pagamenti e logistica, che sono spesso sfide?



La supply chain B2B si è drasticamente evoluta, con un processo di acquisto più variegato e molti più touchpoint digitali. Il ruolo del marketplace è fondamentale. Abbiamo chiesto alle imprese quali fossero le maggiori difficoltà e hanno citato la gestione dei flussi di cassa, l'incassare denaro da compratori sconosciuti, e la logistica. Per questo, abbiamo attivato nuovi servizi sotto l'ombrello di Trade Assurance. Questo prodotto permette di gestire i pagamenti con massima trasparenza e fiducia all'interno della piattaforma. Già oltre il 31% delle aziende si è abilitata a gestire i pagamenti in questa modalità. Stiamo inoltre implementando sistemi legati alla logistica nei prossimi mesi.



Infine, ci parli dell'evento CoCreate e delle opportunità che offre alle PMI.



CoCreate è l'evento flagship di Alibaba.com, dedicato all'eCommerce e al commercio internazionale. Dopo il successo in America, quest'anno ci sarà per la prima volta un'edizione europea a novembre a Londra. Sarà un contesto ricco di spunti e opportunità di business per circa 1000 partecipanti. Il cuore dell'evento sarà il CoCreate Pitch, una competizione dedicata alle PMI dove potranno presentare le loro idee innovative per il lancio di nuovi prodotti. Una giuria valuterà le idee con maggiore potenziale, e i partecipanti concorreranno per un montepremi di 1 milione di dollari (circa 880.000 euro), messo a disposizione da Alibaba.com. L'obiettivo è supportare le PMI non solo finanziariamente, ma anche con credito per l'approvvigionamento e strumenti digitali e di intelligenza artificiale per accelerare la loro crescita.