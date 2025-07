16/07/2025 economia

L'evoluzione dell'AI: tre lezioni per investire nell'era dell'intelligenza artificiale

Cioppa (Franklin Templeton): l'AI sta vivendo una fase di rapida crescita con nuove opportunità

Gli investitori hanno affrontato un inizio del 2025 turbolento, dovendo lottare con tensioni commerciali, cambiamenti della politica statunitense e nuovi dazi. Anche il settore tecnologico, che era stato quello più brillante nel 2024, ha subito una drastica flessione, conseguente alla rivalutazione da parte dei mercati dell'impatto a breve termine dell'AI generativa.

Siamo comunque convinti che, per gli investitori a lungo termine, questo momento offra motivi di ottimismo. L'innovazione tecnologica, particolarmente nell'AI, continua a progredire rapidamente. E dopo le recenti correzioni, le valutazioni si sono ridimensionate, creando possibili punti di accesso per chi mira a posizionarsi in vista della prossima era di crescita. Decenni di esperienza maturata nell'investimento nel settore tecnologico ci hanno insegnato che la volatilità odierna è spesso precorritrice dei progressi di domani. In quest'articolo, esploriamo tre lezioni durature, e dove vediamo opportunità con il passaggio a quella che chiamiamo l'"era dell'intelligenza artificiale".



Lezione 1: rifletti esponenzialmente



Una caratteristica particolare di molte tecnologie innovative è la crescita esponenziale: un inizio lento, seguito da una ripida curva a S. Lo scetticismo iniziale è tutt'altro che raro. Costi elevati, modelli non collaudati o curve di apprendimento ripide scoraggiano spesso da un'adozione precoce. Tuttavia, con l'abbattimento delle barriere, la crescita può superare notevolmente le previsioni, come hanno dimostrato l'eCommerce negli anni 2000 e il cloud computing negli anni 2010. Attualmente stiamo riscontrando un andamento simile con l'AI generativa. Mentre qualcuno mette in dubbio il potenziale commerciale dell'AI, da parte nostra vediamo elementi che ricordano le transizioni passate. Il ciclo di innovazione sta accelerando, gli strumenti stanno diventando più accessibili e i costi stanno scendendo. Riteniamo che individuare precocemente questi modelli, e mantenere la nostra convinzione, possa offrire agli investitori un potente vantaggio.



Lezione 2: la qualità è cruciale



È importante identificare le tecnologie adeguate. Tuttavia, il successo a lungo termine dipende dall'appoggio fornito alle società giuste. Ciò significa guardare oltre il momentum a breve termine per reperire le aziende con vantaggi duraturi rispetto alla concorrenza. L'esperienza ci insegna che la leadership è importante. Fondatori e CEO con una visione a lungo termine sono spesso i propulsori di un'innovazione destinata a persistere. Altrettanto importante è la robustezza dell'ecosistema, dove le piattaforme sono integrate così profondamente nell'esperienza degli utenti da rendere difficile un cambiamento. Queste qualità continuano a contraddistinguere quelli che saranno i vincitori nel lungo termine. Quando individuiamo una società con un team dotato di una visione a lungo termine, un vantaggio competitivo difensibile e un'opportunità di mercato massiccia, la nostra strategia è chiara: manteniamo l'investimento e lasciamo lavorare la composizione dei rendimenti.



Lezione 3: mantenere la rotta



La volatilità fa parte del viaggio. Storicamente, nel settore tecnologico vi è una correzione annuale del 10%; nel lungo termine, tuttavia, gli investitori pazienti sono stati ricompensati. Lasciarsi sfuggire anche solo pochi dei giorni di contrattazione migliori in un decennio può erodere notevolmente i rendimenti. E spesso è durante i periodi di incertezza, quando il sentiment è molto basso, che si presentano le opportunità più allettanti a lungo termine. In periodi di cambiamenti fondamentali, le reazioni del mercato tendono ad essere eccessive. È quello che abbiamo visto nei primi giorni del cloud, e oggi stiamo tornando a vederlo con l'AI. Nella nostra analisi tuttavia i fondamentali sono intatti, e il potere di generare utili delle principali società tecnologiche continua a crescere.



Prospettive per l'era dell'intelligenza artificiale



Siamo convinti che ci troviamo all'inizio di una nuova era, quella dell'intelligenza artificiale, dove questa è integrata indissolubilmente nel tessuto delle nostre vite. L'AI generativa non è altro che l'inizio. Nella prossima fase vedremo l'AI in azione, con modelli non più limitati ad assistere nell'esecuzione di compiti, ma che li eseguiranno autonomamente. Intanto stiamo già assistendo a rapidi progressi nelle applicazioni pratiche dell'AI, dalla robotica alle vetture a guida autonoma. Questi progressi promettono profondi cambiamenti nel modo in cui lavoriamo, nell'assistenza sanitaria, nella gestione della logistica e in altro ancora. Così come è avvenuto nel passato, non mancheranno le sfide. Siamo tuttavia convinti che per gli investitori con un lungo orizzonte temporale vi saranno abbondanti opportunità. Decenni di esperienza ci hanno insegnato a non lasciarci confondere dai rumori, a concentrarci sui fondamentali e a mantenerci investiti nei vari cicli. Queste lezioni ci hanno guidati nelle transizioni del passato, e determineranno il modo in cui navigheremo nei tempi futuri.

Matt Cioppa, Portfolio Manager e Research Analyst di Franklin Templeton Equity Group