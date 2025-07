09/07/2025 sport

Wimbledon e IBM rivoluzionano l'esperienza dei fan con l'AI

Adashek (IBM): nuove funzionalità come Match Chat e percentuali di vittoria migliorano l'interazione diretta con le partite e l'analisi in tempo reale

Il All England Lawn Tennis Club e IBM rafforzano la loro partnership con l'introduzione di nuove funzionalità digitali basate sull'intelligenza artificiale per il Campionato di Wimbledon 2025. Le innovazioni puntano a migliorare l'interazione dei tifosi con le partite e offrire modi unici di seguire il torneo. Le principali novità includono un assistente AI interattivo chiamato Match Chat e un potenziamento dello strumento Likelihood to Win, che calcola le probabilità di vittoria in tempo reale durante gli incontri di singolo.

Fa il suo debutto Match Chat, un assistente virtuale progettato per rispondere alle domande dei fan durante gli incontri di singolo maschile e femminile. Accessibile tramite l'app e il sito web di Wimbledon, questo strumento permette agli utenti di porre quesiti specifici sulle partite in corso o utilizzare suggerimenti pre-impostati. Esempi includono richieste su Chi ha convertito più palle break nel match? o Chi sta giocando meglio il match?.



L'AI analizza i dati in tempo reale per fornire risposte immediate e analisi approfondite, arricchendo l'esperienza dei tifosi. La tecnologia si basa su watsonx Orchestrate, una piattaforma che integra diversi agenti di intelligenza artificiale e modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), come IBM Granite. Questi modelli sono stati addestrati specificamente sullo stile editoriale di Wimbledon e sul linguaggio del tennis. Match Chat sarà disponibile anche dopo le partite per alcuni incontri di alto profilo, integrato in IBM Slamtracker.

Anche lo strumento Likelihood to Win è stato migliorato. Offre agli appassionati una percentuale di vittoria prevista per ogni partita di singolo, che si aggiorna dinamicamente in base all'andamento del gioco in corso. Questa proiezione si basa su un'analisi AI completa che considera le statistiche dei giocatori, l'opinione degli esperti e il momentum della partita. Lo strumento sfrutta tecnologie IBM, inclusa Red Hat Openshift, che supporta la creazione, l'implementazione e il dimensionamento rapido delle applicazioni su diversi ambienti.



L'obiettivo di queste nuove funzionalità è duplice: creare esperienze complementari per i tifosi esistenti e attirarne di nuovi a livello globale, offrendo modi più interattivi per seguire l'azione in tempo reale degli incontri di singolo maschile e femminile. Usama Al-Qassab, Direttore Marketing e Commerciale dell'All England Club, ha commentato: Ci impegniamo a fornire ai fan la migliore esperienza possibile a Wimbledon, sia che interagiscano con noi attraverso la TV, la radio, il digitale o all'interno dello stadio. Le innovazioni che abbiamo introdotto negli ultimi anni, guidate dall'intelligenza artificiale generativa, in collaborazione con IBM, ci consentono di offrire modalità più entusiasmanti di coinvolgimento alle nostre centinaia di milioni di fan in tutto il mondo.



Le nuove funzionalità di quest'anno incoraggeranno il pubblico di Wimbledon a immergersi e a partecipare a tutta l'azione della partita come mai prima d'ora. Dal canto suo, Jonathan Adashek, Senior Vice President of Marketing and Communications di IBM, ha aggiunto: Soluzioni come Match Chat e Likelihood to Win mostrano come l'intelligenza artificiale su watsonx possa offrire agli appassionati di tennis informazioni avvincenti in tempo reale e il coinvolgimento delle partite che desiderano in questo torneo storico e con i suoi giocatori. La nostra partnership di 35 anni con l'All England Club è un altro esempio di come IBM aiuti i clienti a sbloccare e ottenere un valore duraturo dai loro dati unici utilizzando l'AI.



I fan possono accedere a queste e ad altre funzioni tramite IBM Slamtracker, disponibile sull'app Wimbledon e su wimbledon.com.