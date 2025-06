18/06/2025 fare

Aste immobiliari: la rivoluzione digitale che trasforma il mercato con 7 vantaggi chiave

Poletto (APP): il nuovo marchio AIGP punta a offrire massima sicurezza e trasparenza nelle transazioni immobiliari tra privati attraverso tecnologie avanzate

La digitalizzazione sta ridisegnando profondamente il panorama delle aste immobiliari, trasformando un settore tradizionalmente basato sulla presenza fisica in un ecosistema virtuale accessibile e sicuro. Questo cambiamento si inserisce in un contesto globale di crescente connettività: secondo il Digital 2025 Global Overview Report di Datareportal, gli utenti internet hanno raggiunto quota 5,56 miliardi a livello mondiale, pari al 68% della popolazione, con un incremento di 136 milioni (+2,5%) rispetto al 2024.

Il mercato delle aste online riflette questa evoluzione digitale con numeri impressionanti. Secondo Market Research Future, il valore globale delle "online auction" ha toccato i 680 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede una crescita da 739 miliardi nel 2025 a ben 1.530 miliardi entro il 2034 (+107%), con un tasso di crescita annuale composto dell'8,4%.

"Le aste immobiliari, così come buona parte dei principali settori operativi, stanno attraversando una fase di profonda evoluzione, trainata dalla digitalizzazione e da una crescente richiesta di trasparenza ed efficienza", afferma Enrico Poletto, real estate manager e CEO di APP - Aste Private Professionali Auction House. "Con il nostro nuovo marchio di garanzia puntiamo a offrire al settore quel plus che oggi più che mai risulta necessario".

Il sistema AIGP introduce un ambiente regolamentato che elimina il rischio di truffe, implementa tecnologie avanzate per la condivisione di informazioni complete sugli immobili e garantisce la protezione dei dati personali attraverso strumenti di tutela sofisticati.

Gli esperti di APP - Aste Private Professionali Auction House hanno identificato sette principali vantaggi che la digitalizzazione offre al settore delle aste immobiliari:



La garanzia dei processi rappresenta il primo beneficio, con un iter codificato attraverso sistemi tecnologici che stabilisce termini chiari fin dall'inizio, eliminando sorprese sgradite. La protezione dei dati viene assicurata da piattaforme digitali e strumenti professionali che tutelano le informazioni personali di tutti i soggetti coinvolti.



L'utilizzo di tecnologia all'avanguardia rende l'intero processo d'asta più smart ed efficiente, mentre la trasparenza nei procedimenti è garantita da un meccanismo chiaro e tracciabile in cui le offerte rimangono segrete fino al momento dell'asta, assicurando parità di condizioni per tutti i partecipanti.

Il materiale digitale sempre disponibile permette agli acquirenti di accedere in qualsiasi momento a documentazione, planimetrie e immagini dell'immobile, facilitando una valutazione completa prima di presentare un'offerta. La sicurezza nella compravendita è assicurata da un ambiente online regolamentato e protetto, con strumenti di autenticazione e verifica che azzerano il rischio di truffe.

Infine, l'accessibilità all'incanto rappresenta un vantaggio fondamentale: grazie alla tecnologia, chiunque può partecipare a un'AIGP da qualsiasi luogo, senza necessità di presenza fisica presso la casa d'aste, rendendo il mercato più inclusivo e dinamico.



Questa evoluzione digitale delle aste immobiliari rispecchia perfettamente quanto profetizzato da Albert Einstein: "Un giorno le macchine riusciranno a risolvere tutti i problemi", dimostrando come la tecnologia possa effettivamente semplificare e migliorare processi complessi come le transazioni immobiliari.