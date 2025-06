11/06/2025 idee

Italiani e casa: la voglia di comprare supera l'affitto nel 2025

Immobiliare.it: la maggioranza degli italiani in cerca di una nuova casa punta sull'acquisto, evidenziando un trend positivo

Una netta maggioranza degli italiani che prevedono di cambiare casa nei prossimi dodici mesi, il 78% del campione intervistato, dichiara di voler acquistare un immobile. Questo dato segna un aumento significativo rispetto all'anno precedente, quando la percentuale di chi aveva scelto l'acquisto si attestava al 63%, contro un 33% che aveva optato per l'affitto. Sono alcuni dei risultati chiave emersi dall'ultimo sondaggio condotto da Immobiliare.it, portale leader nel settore immobiliare in Italia, su un campione di circa 4.000 utenti. La ricerca ha esplorato le preferenze di chi cerca o ha recentemente cambiato casa, integrando l'analisi con dati qualitativi forniti da Google Trends.

Gli italiani che hanno cambiato casa nell'ultimo anno o intendono farlo, sia in acquisto che in affitto, prediligono soluzioni non condominiali. Quasi il 70% sceglie una casa indipendente o semi-indipendente. Tra questi, il 46% si orienta verso il trilocale. Il bilocale si conferma al secondo posto con il 23% delle preferenze. I dati di Google Trends per il 2025 avvalorano queste tendenze, mostrando una forte correlazione tra la ricerca di trilocali e case indipendenti e l'interesse per gli spazi aperti. Le query più frequenti includono trilocale con giardino, trilocale con terrazzo Milano e trilocale con giardino privato. Per i bilocali, le ricerche correlate puntano maggiormente sul concetto di ristrutturato, con domande popolari come bilocale arredato con riscaldamento, affitto bilocale arredato e bilocale ristrutturato. Anche per la Casa indipendente, la richiesta di spazi esterni è predominante, con ricerche come piccola casa indipendente con giardino, casa indipendente in vendita con terrazze e case indipendenti con giardino economiche (Fonte: Google Trends).







Secondo l'indagine di Immobiliare.it, oltre la metà di chi ha cambiato casa (56%) ha scelto un immobile già ristrutturato. Circa il 23% ha preferito una soluzione da ristrutturare per personalizzarla. Il restante 20% ha optato per una nuova costruzione. L'analisi di Google Trends conferma l'interesse per il ristrutturato, registrando un aumento del +13% nelle ricerche contenenti questo termine negli ultimi 12 mesi. Parallelamente, si osserva un aumento del +3% nelle ricerche per ristrutturare/ristrutturazione nello stesso periodo. (Fonte: Google Trends) Circa un terzo dei partecipanti al sondaggio (34%) ha cambiato casa negli ultimi 12 mesi. Tra chi non l'ha ancora fatto ma intende farlo, l'82% ha piani a breve termine. Anche chi non prevede di traslocare manifesta un forte interesse per il cambiamento: il 40% di coloro che restano nella proprietà attuale ha ristrutturato o intende farlo. Gli interventi più diffusi riguardano il rinnovamento degli ambienti interni (46%) e, a pari merito (37%), l'installazione di nuovi infissi e/o una nuova caldaia.



Le motivazioni che spingono a cercare una nuova casa sono diverse. Quasi un quarto degli intervistati (24%) cita la necessità di uno spazio più grande. All'interno di questo gruppo, il 37% ha tra i 36 e i 45 anni. Seguono, a pari merito e poco sotto il 10%, il desiderio di uno spazio all'aperto, come un giardino, e la volontà di passare dall'affitto alla proprietà. Quasi il 9% cerca una nuova casa per diventare indipendente; in questa fascia, oltre il 37% ha meno di 35 anni. L'8% necessita di uno spazio più piccolo, con quasi il 40% di questo gruppo nella fascia d'età 56-65 anni. Circa il 7% si sposta per un trasferimento in un'altra città, principalmente per motivi lavorativi (quasi 60%), per avvicinarsi ai figli (28%) o ai genitori (poco più del 9%). Solo il 6% indica un cambio di stile di vita, con quasi il 4% che si sposta dalla periferia alla città e poco più del 2% che compie il percorso inverso in cerca di tranquillità. Tuttavia, per quasi il 28% dei rispondenti, le motivazioni sono altre, e oltre la metà di questi ha più di 56 anni.



Tra le caratteristiche considerate indispensabili nella nuova abitazione, primeggia la zona tranquilla, indicata da oltre il 45% degli utenti. Altrettanto cruciale per il 42% è che l'area sia ben servita, con buoni collegamenti di trasporto pubblico e servizi essenziali. L'importanza della vicinanza ai trasporti pubblici è confermata da Google Trends, con un aumento del +56% nelle ricerche relative a vicino alla metro. (Fonte: Google Trends) Dopo la pandemia, l'interesse per uno spazio all'aperto privato (terrazza o balcone) è rimasto elevato, un punto fermo per il 45% dei partecipanti. Confrontando le ricerche su Google Trends per casa con "Giardino", "Balcone" o "Piscina", il giardino registra il maggior volume di ricerca, seguito da balcone e piscina. Le ricerche per casa con "Giardino" sono in crescita soprattutto in Sicilia, Calabria e Abruzzo. Quelle per casa con "Balcone" crescono principalmente al Sud, nelle Isole e nelle regioni adriatiche. Le ricerche per casa con "Piscina" aumentano nel Meridione e nelle regioni affacciate sul Tirreno. (Fonte: Google Trends) Il 35% dei partecipanti al sondaggio non rinuncerebbe a due bagni. Il 28% considera il giardino indispensabile. Quasi a pari merito, attorno al 20%, si trovano il posto auto condominiale e un'alta efficienza energetica, tema sempre più rilevante. Si scende attorno al 12% per nuova costruzione, stanza jolly (per lavoro o famiglia) o abitazione già arredata (per l'affitto).

Sul fronte dei budget, il 57% di chi ha acquistato casa l'anno scorso ha fatto ricorso a un mutuo. Google Trends rileva una crescita delle ricerche per mutui nelle aree circostanti i centri abitati più costosi, con un particolare interesse per i tassi d'interesse nel 2025. (Fonte: Google Trends) Tra chi ha utilizzato un mutuo, circa il 43% lo ha richiesto per un valore immobiliare tra 200.000 e 350.000 euro. In generale, quasi il 30% dei rispondenti indica un valore per la nuova casa tra 100.000 e 200.000 euro. I due terzi degli acquirenti (66%) hanno venduto una proprietà precedente, e il 46% di questi ha ottenuto un prezzo superiore all'acquisto iniziale. Google Trends evidenzia un forte interesse per il Prezzo al mq, indicando la volontà degli utenti di comprendere il mercato in modo trasparente. (Fonte: Google Trends) Tra chi prevede di acquistare in futuro, il 38% ha un budget tra 100.000 e 200.000 euro. Poco più del 15% è disposto a spendere fino a 350.000 euro, stessa percentuale di chi non intende superare i 100.000 euro.

Il profilo di chi cerca casa mostra che quasi il 70% condivide l'abitazione con il partner e il 53% ha figli. Quasi il 40% possiede almeno un animale domestico, e il 43% dei proprietari di animali dichiara che la presenza del proprio amico a quattro zampe ha influenzato la scelta della tipologia di casa.