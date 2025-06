11/06/2025 economia

L'inflazione USA rallenta: cosa aspettarsi dalla Fed?

Castleton (Janus Henderson): l'inflazione in linea con le aspettative non calmerà i nervi

Lara Castleton, US Head of Portfolio Construction & Strategy, Janus Henderson



Il dato PCE della Fed, attentamente monitorato, è stato in linea con le aspettative del mercato, indicando un proseguimento della moderazione dell'inflazione. L’inflazione complessiva è aumentata dello 0,1% su base mensile e del 2,1% su base annua, mentre quella di fondo è aumentata dello 0,1% e del 2,5% su base annua, entrambe in leggero calo rispetto alle letture precedenti e molto vicine all'obiettivo del 2% della Fed. Da notare che c'è stato un cambiamento nel contributo rispetto a marzo, quando il settore automobilistico era stato il principale motore dei consumi, mentre ad aprile sono stati i servizi come l'edilizia, la sanità e la ristorazione a registrare i valori più elevati. Tuttavia, la moderazione delle aspettative sui beni dovrebbe invertirsi in seguito, quando i dazi entreranno nelle rilevazioni. L'incertezza sui dazi e la persistente rigidità del settore dei servizi dovrebbero indurre la Fed a mantenere un atteggiamento cauto sui tagli dei tassi nel prossimo mese.