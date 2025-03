12/03/2025 leisure

Talia (Guerini): l'AI sta trasformando il mondo dell'informazione

La crisi della stampa è sotto gli occhi di tutti, eppure ci sono ancora molti manager, imprenditori, artisti, scienziati e politici che stravedono per una bella visibilità sulla carta stampata. Il tema, tuttavia, non è solamente circoscritto alla diffusione dei quotidiani, ma abbraccia anche la qualità dell'out put giornalistico, ovvero la produzione e la ricerca di notizie e fonti.

Un ruolo importante, è scontato, lo ha e sempre di più in futuro il ricorso all'intelligenza artificiale, strumento pensante in grado di produrre ed elaborare testi. Di tutte queste tematiche, che toccano diritti fondamentali delle moderne democrazie, tratta nel suo recente scritto Domenico Talia, dal titolo Giornalisti robot? L'AI generativa e il futuro dell'informazione, edito da Guerini Associati, impreziosito da una prefazione di Gianni Riotta.







Le tecnologie digitali, sostiene l'Autore, stanno generando trasformazioni epocali nel mondo dell'informazione. Con quali effetti? Quali rischi? Il volume esamina le opportunità che l'Intelligenza Artificiale generativa offre ai giornalisti, discute le sfide che sta creando e gli impatti che avrà nell'industria delle notizie che si avvia a entrare nella fase del «giornalismo postumano». Quali scenari sta aprendo il giornalismo robotico con questa nuova e imprevista forma di rimedializzazione? Quali mutamenti stanno avvenendo nei processi di produzione e diffusione del mondo dell'informazione?



Domande, si diceva, molto attuali e dal profondo senso civico, se vogliamo. Un giornalista umano, con tutti i suoi vizi, fortunatamente, sarà sostituito da un freddo giornalismo costruito a una consolle?



Il punto non è solo la produzione scritta del giornalismo, ma più cinicamente, la pianificazione a tavolino di campagne di opinione e disinformazione. Un potente algoritmo può generare e stravolgere informazioni e notizie per il tornaconto di chi commissiona il tutto. Come porvi rimedio?



Certamente con una profonda opera di formazione delle vecchie, ancora in esercizio, e soprattutto nuove leve della professione e con una riflessione sulle potenzialità che il controllo della proprietà da parte di gruppi detentori delle più avanzate tecnologie di AI. Ma questa è altra storia che si deciderà su altri tavoli?ma forse no!





.