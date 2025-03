12/03/2025 fare

Le piccole imprese ICT guidano la spesa con carte nel 2025, boom dei servizi online

Qonto rivela: aziende tech spendono 8.600? al mese in 45 transazioni, preferendo pagamenti online all'86%

Le piccole imprese del settore ICT si distinguono per l'uso intensivo di carte di pagamento nelle loro transazioni quotidiane. Secondo l'ultima analisi di Qonto, leader europeo nella gestione finanziaria per PMI e liberi professionisti, nel 2024 queste aziende hanno speso in media 8.600 euro al mese attraverso 45 operazioni. Questo dato supera del 50% la spesa media di 5.600 euro mensili effettuata dalle aziende di altri settori, che si fermano a 35 transazioni.

Lo studio, condotto su un campione di 10.000 imprese clienti in Italia, Francia, Germania e Spagna, con un organico tra 10 e 49 dipendenti, ha evidenziato una netta preferenza delle aziende tech per i pagamenti online. Ben l'86% della loro spesa è stata effettuata tramite dispositivi elettronici, contro una media del 29% negli altri settori.

Le imprese del comparto tecnologico, che include sviluppatori di software e consulenti IT, hanno mostrato anche un interesse per l'economia circolare, destinando circa 20 euro mensili ad acquisti presso negozi di seconda mano.







Ampliando lo sguardo all'intero panorama delle piccole imprese analizzate, emerge che il 71% dei pagamenti avviene con carte fisiche, mentre la metà utilizza carte virtuali attraverso portafogli digitali come Apple Pay o Google Pay.

Le categorie di spesa più rilevanti per le piccole imprese sono:



- Servizi online: con una media di 1.359 euro al mese, questa voce include abbonamenti e strumenti digitali come AI e hosting web.

- Viaggi: rappresentano la spesa più frequente, con una media di 1.072 euro mensili distribuiti su 10 transazioni. Il trasporto su strada assorbe 357 euro, seguito dai voli (247 euro) e dai treni (138 euro).

- Prelievi di contante: in media 1.022 euro al mese, con 1,4 operazioni presso gli sportelli ATM.

- Marketing: le aziende investono mediamente 787 euro al mese in attività promozionali, spaziando dalla pubblicità su TikTok ai media tradizionali.



Questi dati evidenziano come le piccole imprese, specialmente nel settore ICT, stiano abbracciando rapidamente la digitalizzazione dei pagamenti. La preferenza per le transazioni online e l'investimento in servizi digitali sottolineano l'importanza crescente della tecnologia nelle operazioni quotidiane delle PMI.

L'analisi di Qonto offre uno spaccato interessante sulle abitudini di spesa delle piccole imprese europee, mettendo in luce come il settore ICT stia guidando la transizione verso un'economia sempre più digitale e interconnessa. La tendenza all'utilizzo di strumenti finanziari innovativi e la focalizzazione su investimenti in tecnologia e marketing digitale suggeriscono una crescente consapevolezza dell'importanza della trasformazione digitale per rimanere competitivi nel mercato attuale.