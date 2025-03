12/03/2025 economia

Come l'AI sta trasformando i mercati asiatici

Ward (Comgest): opportunità uniche nel growth giapponese

I mercati hanno iniziato l'anno con incertezze sulle prospettive dell'AI, uno dei settori più performanti nel 2024. DeepSeek, startup cinese di intelligenza artificiale, ha sviluppato modelli competitivi con le principali controparti statunitensi a costi inferiori. Parallelamente, Alibaba ha lanciato un nuovo modello che, secondo l'azienda, supera il modello V3 di DeepSeek in vari benchmark, riaccendendo l'ottimismo verso il gigante cinese dell'eCommerce.

Le società growth globali, uniche ed entusiasmanti, rappresentano la vera opportunità del Giappone. Si prevede una forte normalizzazione con l'aumento degli investitori che condividono questa visione. Fast Retailing ha registrato risultati solidi, con una crescita degli utili grazie al successo in Europa e Stati Uniti, dove la strategia dei flagship store ha ampliato presenza e popolarità.

SoftBank ha guadagnato slancio come uno dei primi finanziatori azionari di Stargate, che prevede investimenti di 500 miliardi di dollari nei prossimi quattro anni per costruire l'infrastruttura AI per OpenAI negli USA.







NetEase ha mostrato solidità nel gaming con il lancio di "Where Winds Meet" su PC e mobile, mentre "Marvel Rivals" continua a sorprendere positivamente.

I risultati di dicembre 2024 di HDFC Bank indicano la capacità della banca di ridurre il rapporto prestiti/depositi, aumentando la fiducia nella sua capacità di incrementare la crescita dei prestiti nell'esercizio 2026 e di superare il sistema a partire dall'esercizio 2027.



Chantana Ward, Gestore del fondo Comgest Growth Asia di Comgest