12/03/2025 digital

Cisco AI Defense: la chiave per innovare in sicurezza nell'era dell'intelligenza artificiale

Jeetu Patel di Cisco illustra come AI Defense permetta alle aziende di sfruttare l'IA in modo sicuro, bilanciando innovazione e protezione.

L'intelligenza artificiale sta rapidamente ridefinendo il panorama aziendale globale, dividendo le imprese tra pionieri e ritardatari. Jeetu Patel, Executive Vice President e Chief Product Officer di Cisco, delinea una visione in cui la forza lavoro del futuro sarà composta da una sinergia tra umani e agenti IA, promettendo un balzo significativo nella produttività.

Questa trasformazione, tuttavia, non è priva di sfide. L'adozione dell'IA introduce nuovi rischi di sicurezza che richiedono un approccio innovativo. Patel sottolinea: "La vera sfida è capire come affrontare questa transizione in modo sicuro e responsabile, garantendo protezione e stabilità lungo il percorso."



A differenza delle applicazioni tradizionali, i modelli di IA possono manifestare comportamenti imprevedibili. Il panorama multi-modello, multi-cloud e multi-agente richiede una strategia di sicurezza completamente rinnovata. I potenziali rischi includono distorsioni, contenuti contaminati e output inappropriati, oltre alle minacce esterne come il furto di dati sensibili.







Per affrontare queste sfide, Cisco ha introdotto AI Defense, una soluzione progettata per consentire l'innovazione senza compromettere la sicurezza. AI Defense si concentra su due aree chiave:



- Accesso sicuro alle applicazioni IA di terze parti, garantendo visibilità completa e applicando politiche di protezione.

- Supporto alla creazione ed esecuzione di applicazioni AI, consentendo agli sviluppatori di innovare senza timore di vulnerabilità.

Il cuore di AI Defense è l'AI Algorithmic Red Team, una tecnologia pionieristica acquisita con Robust Intelligence. Questo sistema automatizzato testa i modelli IA in modo estensivo, identificando vulnerabilità in pochi secondi anziché settimane. Patel spiega: "È un po' come cercare di fare 100 domande, ma grazie all'IA, diventano un trilione."



La protezione su larga scala è un altro punto di forza di AI Defense. Sfruttando l'architettura di rete Cisco, la soluzione distribuisce controlli IA ovunque siano necessari, dal cloud pubblico all'edge computing. Questo approccio garantisce visibilità e controllo completi sulle applicazioni IA, senza introdurre attriti nel processo di sviluppo.



Cisco AI Defense si basa su tecnologie proprietarie e modelli AI personalizzati, sviluppati in collaborazione con Scale AI. Questa sinergia offre informazioni senza precedenti, assicurando una protezione rapida, efficiente e precisa.

Patel conclude sottolineando come AI Defense permetta alle organizzazioni di "agire con rapidità, innovare con audacia e sbloccare il pieno potenziale dell'intelligenza artificiale, il tutto in modo sicuro e senza alcun compromesso". In un'era in cui l'AI sta ridefinendo il panorama competitivo, Cisco si propone come partner chiave per le aziende che vogliono guidare l'innovazione mantenendo al contempo elevati standard di sicurezza.