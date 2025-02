05/03/2025 economia

Oro alle stelle: nuovo record storico tra tensioni commerciali

Di Giacomo (XS): safe-haven in crescita ed economia in stallo

I prezzi dell'oro hanno raggiunto un nuovo massimo storico il 24 febbraio 2025, superando il precedente record stabilito appena una settimana prima. Questo traguardo riflette la crescente domanda globale di asset rifugio, guidata dall'incertezza economica derivante dalle recenti tensioni commerciali. I timori per potenziali tariffe annunciate dal Presidente Donald Trump hanno accentuato le preoccupazioni nei mercati finanziari, spingendo gli investitori a cercare sicurezza. Questo ambiente ha incrementato gli investimenti nello SPDR Gold Trust, il più grande fondo al mondo garantito dall'oro, che ha raggiunto il livello più alto da agosto 2023 con 904,38 tonnellate.

I prezzi dell'oro sono saliti fino a 2.956,00 dollari per oncia, stabilendo un record senza precedenti. Contemporaneamente, il dollaro statunitense si è indebolito al livello più basso da dicembre 2024, aumentando l'attrattiva del metallo prezioso per gli acquirenti internazionali. L'oro diventa più accessibile in altre valute quando il valore del dollaro diminuisce, incrementando la domanda globale. Questo fenomeno è diventato un fattore chiave nel recente rally dei prezzi.







Inflazione e conflitti commerciali



Il timore di nuove tariffe ha alimentato le aspettative di inflazione e il potenziale per conflitti commerciali su larga scala. Le tariffe possono aumentare i costi dei beni importati, potenzialmente innescando aumenti diffusi dei prezzi al consumo. In questo contesto, l'oro è visto come una copertura efficace contro l'inflazione, attirando investitori che cercano di proteggere il proprio capitale in tempi di incertezza. La volatilità del mercato aumenta anche la domanda di questo asset, considerato un rifugio durante le tensioni geopolitiche ed economiche.

Finora nel 2025, i prezzi dell'oro sono aumentati di oltre il 12,50%, riflettendo il crescente interesse degli investitori per questo asset. La possibilità che l'oro raggiunga i 3.000,00 dollari per oncia è diventata un argomento significativo di discussione tra gli investitori. Questa crescita sostenuta è guidata da fattori geopolitici e condizioni macroeconomiche globali che influenzano le decisioni di investimento.



Dati macroeconomici e decisioni della FED



Questa settimana, i mercati finanziari sono concentrati su una serie di importanti rilasci di dati macroeconomici statunitensi. Gli indicatori più rilevanti sono la fiducia dei consumatori, le vendite di case, il Prodotto Interno Lordo (PIL) e l'indice di spesa dei consumatori. Questi dati sono essenziali per valutare la salute economica del paese e potrebbero influenzare direttamente le decisioni sui tassi di interesse della Federal Reserve (FED).

La politica monetaria della FED gioca un ruolo cruciale nel comportamento del mercato dell'oro. Un aumento dei tassi di interesse tende a rafforzare il dollaro e ridurre l'attrattiva dell'oro poiché gli asset che generano interessi diventano più redditizi in confronto. Al contrario, una politica di tassi di interesse bassi aumenta la domanda di oro mentre gli investitori cercano alternative più sicure di fronte a un dollaro debole.



Oltre ai fattori economici, le tensioni geopolitiche e le decisioni politiche continueranno a essere elementi chiave nell'evoluzione dei prezzi dell'oro. Con lo sviluppo di nuovi eventi a livello internazionale, la domanda di oro probabilmente oscillerà, riflettendo la percezione del rischio degli investitori in un ambiente globale sempre più complesso.

In conclusione, il recente massimo storico dei prezzi dell'oro riflette l'incertezza economica globale e la crescente domanda di asset rifugio. La combinazione di tensioni commerciali, aspettative di inflazione e fluttuazioni del valore del dollaro ha spinto il prezzo del metallo prezioso a livelli record. Mentre i mercati rimangono attenti ai dati macroeconomici e alle decisioni della FED, il futuro dell'oro potrebbe essere caratterizzato da una nuova fase di crescita. La possibilità di raggiungere i 3.000,00 dollari per oncia è fattibile e rappresenta uno scenario probabile se le condizioni attuali persistono.

Antonio Di Giacomo, Analista dei Mercati Finanziari per LATAM presso XS