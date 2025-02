19/02/2025 sport

Il calcio europeo al bivio: i top manager criticano l'espansione delle competizioni

Tebas (LaLiga): "Stiamo andando verso il disastro". Cresce la tensione tra leghe e FIFA

Il panorama del calcio europeo sta attraversando una fase di profonda trasformazione, con i vertici delle principali leghe continentali che lanciano l'allarme sulle conseguenze dell'espansione delle competizioni internazionali. Al centro del dibattito, emerso durante la conferenza Spobis di Amburgo, ci sono le decisioni della FIFA riguardo l'introduzione del nuovo Mondiale per Club a 32 squadre e l'allargamento del Mondiale a 48 nazioni dal 2026.

Javier Tebas, presidente della LaLiga spagnola, non ha usato mezzi termini: "Stiamo andando verso il disastro". La sua critica si estende anche alla UEFA, accusata di non aver opposto resistenza ai piani della FIFA: "Se avessi saputo che un anno dopo l'UEFA avrebbe dato l'OK al Mondiale per Club, non avrei dato il mio sostegno ai cambiamenti della Champions League".







La preoccupazione principale riguarda l'impatto economico e competitivo sui campionati nazionali. Luigi De Siervo, CEO della Serie A, ha sottolineato la mancanza di dialogo da parte della FIFA: "La UEFA ha deciso di parlare con noi, la FIFA non l'ha mai fatto. Ecco perché con i giocatori e il sindacato abbiamo intrapreso la via legale".

Marc Lenz, co-CEO della Bundesliga, ha identificato tre effetti principali delle decisioni FIFA:



- La cannibalizzazione dei diritti media



- Il rischio di una distribuzione dei ricavi che aumenterà gli squilibri competitivi



- Problemi di calendario



La tensione ha raggiunto un punto critico lo scorso ottobre, quando European Leagues, LaLiga e Fifpro Europe hanno presentato un reclamo formale alla Commissione Europea, accusando la FIFA di violare il diritto europeo della concorrenza e di abusare della sua posizione dominante.



Nonostante le critiche, Andrea Traverso, direttore della sostenibilità finanziaria e della ricerca della UEFA, ha difeso l'operato dell'organizzazione: "Nel nuovo formato della Champions League, i pagamenti di solidarietà sono aumentati da 175 a 308 milioni di euro, quasi l'80% in più. Questo dimostra chiaramente che la UEFA sta affrontando questi problemi".

Sul fronte della Superlega Europea, i dirigenti presenti hanno concordato che le recenti modifiche alla Champions League hanno ridotto l'entusiasmo per un campionato separatista. Mathieu Moreuil, direttore delle relazioni internazionali della Premier League, ha sottolineato: "Finché ci sarà un buon dialogo tra club, leghe e UEFA per garantire una competizione internazionale sostenibile, saremo in una buona posizione".

Tuttavia, Moreuil ha anche avvertito: "La principale minaccia è che ora abbiamo club non interessati alle competizioni nazionali, ed è qui che la Superlega sta costruendo interesse e supporto. Il fondamento del calcio europeo sono le competizioni nazionali. Dobbiamo proteggerle a tutti i livelli".



La sfida per il futuro del calcio europeo rimane aperta, con la necessità di bilanciare le ambizioni internazionali con la salute e la competitività dei campionati nazionali. La posta in gioco è alta, e le decisioni prese nei prossimi mesi potrebbero ridisegnare il panorama del calcio continentale per gli anni a venire